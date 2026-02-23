El Deportivo asume el ‘Mariosistema’ como método

Mario Soriano conduce el balón presionado por Martón Quintana

Tener a Mario Soriano es jugar con comodín en la manga. El Deportivo tiene en él un atajo para dotar de brillo su juego ofensivo. Aunque, al mismo tiempo, disponer del pequeño centrocampista madrileño en el eje de su fútbol expone las dificultades colectivas e individuales con las que lidia el equipo cada vez que el balón no pasa por los pies del ‘21’. Mario es el faro blanquiazul. Pero cada vez que no aparece para alumbrar, el Dépor cae en la más absoluta oscuridad.

El ejercicio es tan simple como establecer una comparación directa entre la pulcritud, el ritmo y la precisión de las jugadas de ataque deportivistas según intervenga o no el ‘Joker’. La diferencia salta a la vista de manera muy evidente. Y el encuentro ante el Eibar fue la última muestra: el Dépor se ha abonado al ‘Mariosistema’, un método que coloca a Soriano en el epicentro de todo. Para bien y para mal. La pelota fluye en base al cerebro y a las piernas del chico. Pero cuando no puede aparecer, apenas hay nada más a lo que agarrarse.

Mario llegó al Dépor como un menudo y prometedor mediapunta. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, no pasó el filtro definitivo de un primer equipo en el que llegó a debutar. Quizá su pírrica estatura no recomendaba invertir tiempo y esfuerzos en un talento que, probablemente, no era lo suficientemente grande como para esconder sus defectos en la élite más absoluta.

Por eso el Atleti le mandó de Erasmus a A Coruña y, tras un año que empezó de insuficiente pero acabó de sobresaliente, no puso reparos más fuertes que el empeño del chico para que el Deportivo acabase quedándoselo en propiedad tras finalizar el período de cesión.

Entonces, el joven seguía siendo un enganche nato que hacía jugar. Se ubicaba bien entre líneas, tenía capacidad de giro, decidía bien el pase... pero debía mejorar en cifras. Ahora, dos años y medio después de aquel traspaso definitivo y con la 'mili' en Ipurua de por medio, el madrileño es mucho más que un ‘10’. A falta de explotar en cuanto a números de cara a gol, se ha convertido en un ‘todocampista’. De parecerse jugando a Pablo Aimar a convertirse, salvando las distancias, en el Vitinha blanquiazul.

El partido perfecto

La llegada de Riki Rodríguez apuntaba a poder permitir que el ‘21’ blanquiazul ascendiese algunos metros en cuanto a altura en el campo. Con el ovetense más cerca del pivote posicional, Mario podría sujetarse más alto. Volver a ser mediapunta. Intervenir en zonas más próximas al área contraria que a la propia.

Así sucedió en la primera titularidad del ovetense. En la visita del Dépor a Castellón, Riki conformó el doble pivote inicial junto a José Ángel Jurado, permitiendo que Soriano regresase a la mediapunta.

Sin embargo, la falta de certezas en el eje del equipo hizo que Antonio Hidalgo buscase una nueva vuelta de tuerca en el motor. Con un Jurado que estaba ‘gripando’ a ritmos altos, el preparador catalán apostó ante el Eibar por darle el puesto de ‘6’ a Riki y flanquearlo con Diego Villares y Mario Soriano.

Así, el capitán era mediocentro en fase defensiva, pero se soltaba para intervenir menos en la circulación y cargar el área. Para atacar la profundidad y paliar los problemas de ocupación que Hidalgo ha dejado caer en sus últimas comparecencias. Mientras, Mario embocaba el camino contrario: segundo punta sin balón... y organizador en ataque.

El movimiento táctico devolvió de nuevo a Mario al centro del tablero. La gran mayoría de ataques pasaron por el menudo centrocampista, que fue iniciador, constructor y finalizador del fútbol de ataque deportivista con un acierto fuera de lo normal.

El deportista nacido en el centro peninsular fue el que más conducciones firmó (18) de entre todos los que participaron en el encuentro. Recorrió con la pelota en los pies 182,5 metros, según Opta. Además, 5 de esas carreras fueron progresivas y ayudaron al Dépor a avanzar 91 metros totales. Una barbaridad.

Decisivo

Además, Soriano firmó un pleno absoluto en pases, a pesar de que su volumen de asociación se elevó hasta las 45 conexiones. Todas ellas, sin excepción, encontraron a un compañero.

De hecho, 30 de esos 45 pases fueron más allá de la frontera media que separa el campo propio y el rival. Incluso 3 acabaron en remate de un compañero. Fue el caso del gol, en el que Zakaria Eddahchouri aprovechó una excelsa jugada individual del ‘Joker’. Recibió en el pico del área un gran balón filtrado desde la banda por Alti, buscó a Jair y le sacó óxido a su cadera con un par de amagos en su único regate exitoso del encuentro como paso previo a apurar línea de fondo en la cornisa del área pequeña. Ahí no le hizo ni levantar la cabeza para meter el balón atrás, como mandan los cánones, con la suficiente potencia y precisión correcta como para que el balón encontrase el pie del neerlandés y, directamente, se desviase a la red.

Sus 7 asistencias y 3 dianas le permiten alcanzar ya los 10 goles generados, su récord en el fútbol profesional

La bandeja que regaló a Eddahchouri supone ya su séptima asistencia de la temporada, una cifra que unida a sus 3 tantos le coloca ya en 10 goles generados de manera directa. A dos meses de cumplir 24 años, ya son sus mejores dígitos de cara a la meta rival desde que está en el fútbol profesional.

Volvió a ser el Eibar, su exequipo, de nuevo víctima. El madrileño no entiende de morriña. El pasado curso, ya con Óscar Gilsanz en el banquillo, solventó también un pobre encuentro del equipo frente al rival armero en Riazor con un golazo en el tiempo añadido. Esta campaña sumó indirectamente el otro gol definitivo para amarrar tres importantes puntos.

Desequilibró en el área contraria Soriano, aunque su influencia es tan grande que el Deportivo ya ha asumido el ‘Mariosistema’ como principal y casi único método para acercarse al mejor juego posible y, por ende, al triunfo.