Eddahchouri alarga su rédito como titular en el Deportivo

Zakaria Eddahchouri celebra el gol de la victoria frente al Eibar Quintana

El Deportivo encadenó su segunda victoria consecutiva en Riazor. Un paso al frente en casa que permite al Deportivo recortar un punto con el ascenso directo, con un duelo entre Castellón y Racing de Santander (este sábado a las 21.00 horas) en el horizonte que se presenta como otra gran oportunidad para acercarse todavía más a los dos primeros clasificados.

Los blanquiazules sufrieron hasta el final, pero se agarraron al tanto en solitario de Zakaria Eddahchouri para sumar de tres en otro encuentro de mínimos. Una jugada que bastó para ganar. Un gol que vale para liberar. Mario Soriano se inventó el espacio por el que pasar y el ‘9’ herculino remató a placer.

Una diana que llena de moral al neerlandés y que le permite responder a la confianza que Antonio Hidalgo le ha dado. El técnico catalán apostó por él en un momento en el que ninguno de los responsables de marcar las diferencias en el área rival era capaz de hacerlo. Tan solo Samuele Mulattieri, con su segundo gol del curso, había sido capaz de ver portería en lo que va de 2026. El debate sobre quién debía ser la referencia estaba en boca de todos, como no podía ser de otra manera, pero el entrenador jugó con la misma ficha las últimas cinco partidas en las que estuvo disponible.

Una pelea por lo bajo en la que Eddahchouri siempre ha estado por delante. Independientemente de las cifras. A falta de capacidad goleadora en un largo periodo, el de Granollers se quedó con el que mejor entendió su mensaje de ser el primer defensor y de la importancia de sacrificarse para evitar que el rival “se plantara fácil en nuestra portería”. Zaka, tras muchas semanas de insistencia por parte del director técnico, lo entendió.

Eso le ha bastado para seguir como titular en la delantera del Deportivo pese a sumar casi tres meses —faltaba una semana para cumplirlos— sin marcar gol. Una racha que pesó y pasó factura a un colectivo que aspira a ascender y que no encontraba en la zona de arriba el colmillo para transformar las llegadas a último tercio. Ante el conjunto armero, el neerlandés volvió a celebrar junto a la grada de Riazor. Fue el noveno en su cuenta particular, pero el más valioso.

Es la segunda vez que un gol de Eddahchouri equivale a tres puntos para los de Riazor. La primera fue ante la Cultural Leonesa, contra quien también abrió la lata para dar paso al posterior 3-0 final, con asistencia a Mario Soriano y un latigazo cruzado para cerrar el marcador.

“La clave de todo es la ansiedad. Eso genera la sensación de necesitar el gol. A los jugadores, que son los más importantes, les tenemos que intentar transmitir esa tranquilidad. El otro día (el tramo final del encuentro ante el Castellón) intentábamos demasiadas cosas mucha gente. Entran en una imprecisión constante”. Un estado mental que, para Antonio Hidalgo, ha influido en la sequía goleadora de los arietes herculinos. El técnico señaló el problema en rueda de prensa, el futbolista lo evidenció sobre el verde.

Nada más tocar el balón en el fondo de las mallas, Eddahchouri emprendió la carrera hacia el banquillo para fundirse en un abrazo con Óscar Hernández, asistente técnico de Antonio Hidalgo, que ha acompañado a Eddahchouri de cerca en un trimestre largo y muy oscuro para el neerlandés. El delantero le agradeció el apoyo y le dedicó el gol al miembro del staff técnico. 485 minutos alejado del gol.

Un tanto de oro para una escuadra que necesita sumar a la causa también a Samuele Mulattieri, que en Almería, hace más de un mes, dio su último concierto de piano, y Stoichkov, que se quedó en blanco contra su exequipo.

Zakaria extiende su rédito para seguir siendo el delantero titular del Deportivo. Ahora apoyado en el gol, tras once jornadas atascado en la espiral de la negatividad y desacierto. El neerlandés vio el sol y jaleó con la afición como tanto le gusta.