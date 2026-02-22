Villares aplaude durante el partido del Dépor ante el Eibar Patricia G. Fraga

El Deportivo y su afición pueden celebrar un doblete en Riazor, el tercero del curso. Y no fue porque los blanquiazules marcasen dos dianas, ya que solo ganaron por la mínima ante el Eibar (1-0). El motivo de festejo es que, por tercera vez en lo que llevamos de campaña, los herculinos encadenan dos triunfos seguidos ante su afición. Un campo que durante muchos años había sido un feudo inexpugnable y que de un tiempo a esta parte se les atraganta cuando se trata de ganar.

La victoria cosechada este sábado contra el cuadro armero se une a la lograda hace quince días contra el Albacete (1-0). Un triunfo marcado por cierta polémica, pero que supuso reencontrarse con el mayor botín, los tres en casa, que hacía más de dos meses que se le resistían al Dépor. La solvencia que mostró el cuadro blanquiazul la primera vez que encadenó esta racha triunfal dista mucho de la manera en la que el equipo que entrena Antonio Hidalgo resolvió este último par de compromisos caseros, con mucho sufrimiento.

Inicio prometedor

La primera vez que el Dépor pudo enlazar pleno de puntos de forma seguida en dos duelos en Riazor fue en las jornadas cuatro y seis, en sendas victorias ante Sporting (1-0) y Huesca (0-4). Contra los asturianos, los coruñeses estaban a punto de tener que conformarse con un solo punto, pero Dani Barcia le daba los tres al Dépor con un tanto en el 89, tras recoger un rechace y batir a Yáñez.

La frustración vence a Yeremay: ‘combustiona’ y se autoexpulsa en cinco minutos Más información

El cuadro blanquiazul parecía totalmente desmelenado en su siguiente contienda en Riazor, ante el Huesca, el exequipo de su técnico. Con un esquema de 5-3-2, que ya le había funcionado en Mendizorroza, con su incontestable victoria ante el Mirandés (1-5)

Aunque Carrillo marcaba en propia el primero de los coruñeses, tras una gran jugada personal de Mulattieri. Casi acto seguido se sumaban a la fiesta Mella, con un doblete, y Eddachouri. El cuadro herculino metía miedo en el inicio liguero y asaltaba el liderato de Segunda al finalizar la sexta jornada. Después de sendos empates ante Almería y Valladolid (1-1), los blanquiazules volvieron a encontrar el camino de las victorias en Riazor.

Lo consiguieron venciendo, con bastante más sufrimiento del esperado a la Cultural Leonesa (3-0) y al Ceuta (2-1). Ante el cuadro leonés, a pesar de lo abultado del marcador, el rival del Dépor contó con ocasiones de sobra para adelantarse en el marcador. Pero la eficacia deportivista volvió a inclinar la balanza a su favor. Eddahchouri se aprovechó de una mala cesión para hacer el primero. Y hacía poco después lo propio Mario Soriano, de nuevo tras una mala salida de balón de la Cultural para poner el 2-0 cuando aún no se había cumplido la media hora de juego.

El Deportivo gana tiempo, pero empieza a perder la calma Más información

La Cultural a pesar del marcador, lo seguía intentando, pero era Eddahchouri en el 76 el que acababa de ajusticiar a los leoneses. Llegaba el Ceuta quince días después a Riazor. El cuadro caballa venía como un centro chut de Yeremay era rematado en propia por Carlos Hernández. No se achicaba el rival por el tanto encajado en contra y lo seguía intentando.

Pero era el Dépor, ya en la segunda y por medio de Stoichkov, el que hacía el segundo. Metía el susto en el cuerpo Marcos Fernández con su gol en el 77 y los coruñeses acababan pidiendo la hora. Este último par de triunfos seguidos en casa le ha hecho sudar tinta al Dépor, que firmó su tercer doblete del curso en Riazor.