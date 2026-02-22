'MVP Petxarroman' regresa 12 jornadas después para hundir al Zaragoza

Petxarroman, conduciendo el balón en el Andorra-Zaragoza FC Andorra

Álex Petxarroman regresa por la puerta grande. Después de 12 partidos de liga sin jugar de manera consecutiva, bien fuese por suplencias o por ausencias en la convocatoria, el lateral cedido por el Deportivo volvió a sentirse futbolista. Y lo hizo como actor principal del Andorra 2-1 Zaragoza que da aire al conjunto tricolor y hunde al bloque maño.

El futbolista vasco actuó de inicio, partiendo desde el lateral derecho de una defensa de cuatro y completó los 90 minutos. Y su actuación fue tan buena que a pesar del doblete de Josep Cerdà y de no asistir en ninguno de los dos goles, fue nombrado por LaLiga como 'MVP' del encuentro.

Sus 2 remates, su oportunidad creada a mayores, sus 4 faltas recibidas, su 2 de 4 en regates o su 84% de acierto en pases fueron cifras contundentes que explican su partido y, por ende, su elección como jugador más valioso del encuentro.

Con el triunfo, el Andorra palía su mala racha, pues solo había ganado un encuentro desde que cerró el año 2025 superando al Deportivo. El conjunto del Principado se coloca con tres puntos de margen sobre el descenso. Un descenso que cierra el Zaragoza, colista y únicamente con 24 unidades. Ya está a siete de la permanencia.