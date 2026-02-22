Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

'MVP Petxarroman' regresa 12 jornadas después para hundir al Zaragoza

Fue nombrado el mejor jugador en un partido vital para la permanencia

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
22/02/2026 20:55
Petxarroman, conduciendo el balón en el Andorra-Zaragoza
Petxarroman, conduciendo el balón en el Andorra-Zaragoza
FC Andorra
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Álex Petxarroman regresa por la puerta grande. Después de 12 partidos de liga sin jugar de manera consecutiva, bien fuese por suplencias o por ausencias en la convocatoria, el lateral cedido por el Deportivo volvió a sentirse futbolista. Y lo hizo como actor principal del Andorra 2-1 Zaragoza que da aire al conjunto tricolor y hunde al bloque maño.

El futbolista vasco actuó de inicio, partiendo desde el lateral derecho de una defensa de cuatro y completó los 90 minutos. Y su actuación fue tan buena que a pesar del doblete de Josep Cerdà y de no asistir en ninguno de los dos goles, fue nombrado por LaLiga como 'MVP' del encuentro.

Sus 2 remates, su oportunidad creada a mayores, sus 4 faltas recibidas, su 2 de 4 en regates o su 84% de acierto en pases fueron cifras contundentes que explican su partido y, por ende, su elección como jugador más valioso del encuentro.

Con el triunfo, el Andorra palía su mala racha, pues solo había ganado un encuentro desde que cerró el año 2025 superando al Deportivo. El conjunto del Principado se coloca con tres puntos de margen sobre el descenso. Un descenso que cierra el Zaragoza, colista y únicamente con 24 unidades. Ya está a siete de la permanencia

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Altimira, durante el partido contra el Eibar

El Deportivo aumenta su colchón en el playoff a cinco puntos y recorta uno con el ascenso directo
Jorge Lema
Petxarroman, conduciendo el balón en el Andorra-Zaragoza

'MVP Petxarroman' regresa 12 jornadas después para hundir al Zaragoza
Xurxo Gómez
Dani Giménez tras la derrota ante el Coruxo

El exdeportivista Dani Giménez estalla contra los árbitros: "Van al gimnasio y a dar vueltas a un campo, pero la vista no se la miran"
Dani Fernández
Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada

Hidalgo enfría su apuesta por Stoichkov en el Deportivo
Jorge Lema