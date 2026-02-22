Las tres claves del Dépor-Eibar por Álex Suárez
El técnico analizó la victoria ante el cuadro armero en Riazor
Estas son las tres claves de Álex Suárez del triunfo del Dépor ante el Eibar (1-0).
El Dépor, fiel a su estructura
Sustitutos naturales en el equipo, como Escudero y el regreso de Villares al once. Pequeños ajustes, algunos obligatorios, pero de inicio se intuye un Dépor bastante reconocible. Aunque se echa de menos un poco más de energía, verticalidad y profundidad en los partidos de Riazor.
El gol de ‘Zaka’
Los goles de los delanteros son imprescindibles para ganar partidos cerrados y con mucha igualdad. El Depor tiene siempre poca presencia en área y poco caudal ofensivo. Por eso la efectividad es fundamental. Y que marque el ‘9’ facilita mucho las cosas. Hay que exigirle más gol a ‘Zaka’ y a ‘Mula’.
Que Riazor sea un fortín
En el fútbol profesional el resultado siempre es muy importante porque influye directamente en las sensaciones. A falta de fútbol y dominio, hay que asegurar las victorias en casa. Segunda seguida del Depor en Riazor, que se acerca al ascenso directo y ahora a centrarse en tratar de mejorar el juego.