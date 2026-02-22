Hidalgo enfría su apuesta por Stoichkov en el Deportivo

Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada Fernando Fernández

La rotación que Antonio Hidalgo está haciendo de sus jugadores de ataque es tan errática como errático es el rendimiento de los mismos. A lo largo de la temporada, el cambio de referencia ofensiva ha sido una constante, con los tres futbolistas llamados a llevar el nueve, literal o ficticio, turnándose en una especie de ruleta del pie caliente, con el técnico tratando de acertar con la racha indicada en el momento justo. Ahora mismo Eddahchouri es el que está disfrutando de la confianza, justificada ante el Eibar con su primer gol en tres meses. La otra cara de la moneda es Stoichkov, que en lo que va de 2026 ha pasado de enlazar titularidades como hombre más adelantado a tener una presencia testimonial sobre el césped.

El andaluz, que llegó a última hora en el mercado de verano en lo que parecía ser el gran cambiazo con el Granada enviando a Bouldini a Los Cármenes, fue cogiendo la forma y ganando participación hasta que después del parón navideño tuvo su gran oportunidad. Hidalgo buscaba reactivar una parcela ofensiva que estaba teniendo problemas en la definición y también a la hora de generar ocasiones en último tercio, por lo que apostó por él para inaugurar el nuevo año. Stoichkov fue titular frente al Cádiz en Riazor, en la visita a la UD Las Palmas y en el partido frente al Almería, también lejos de Riazor. El balance colectivo, con dos empates y una victoria en los que el Dépor marcó cinco goles, no convenció al preparador blanquiazul. Stoichkov mostró un nivel irregular jugando en punta, con momentos buenos moviéndose entre líneas, pero con poco acierto cuando el balón le llegaba a sus pies. De hecho, frente al conjunto indálico decidió ponerle compañía con la entrada de Zaka.

Fue esa la primera pista de que el crédito se terminaba para uno de los grandes goleadores de plata en el último lustro. Desde ese 17 de enero, el conjunto coruñés ha jugado cinco partidos más. Stoichkov solo ha vuelto a salir de inicio en uno, la visita ante la Cultural, y se ha quedado sin jugar en dos de los últimos tres encuentros después de terminar en blanco los duelos con el Albacete y el más reciente ante el Eibar, ambos en Riazor. En total, el atacante de San Roque ha sumado poco más de 90 minutos en el último mes de competición, viendo cómo de nuevo Mulattieri le ganaba el puesto en la rotación, pero dejando de ser ya la primera opción para refrescar la segunda línea del ataque.

Herrera, ausente

La realidad es que Hidalgo ha ido estrechando cada vez más su rotación en el último tercio. Porque además de la caída de Stoichkov, que con 970 minutos no alcanza el 40% en el total de la temporada, también está la desaparición completa de Cristian Herrera. El canario apenas ha jugado esta temporada en Liga, torneo en el que no se ha estrenado todavía en 2026. Desde las campanadas, su única aparición fue para el partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid en Riazor.

En total, Herrera acumula en la competición doméstica unos escasos 95 minutos, siendo el futbolista menos utilizado por el técnico si tenemos en cuenta que Rubén López y Bouldini, que también jugaron partidos con el Dépor este curso, ya no están en la plantilla. Riki está a punto de doblarlo en apenas unas semanas en A Coruña.