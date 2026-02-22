Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El exdeportivista Dani Giménez estalla contra los árbitros: "Van al gimnasio y a dar vueltas a un campo, pero la vista no se la miran"

El ahora técnico de la Sarriana fue expulsado en la derrota de su equipo por 1-0 ante el Coruxo

Dani Fernández
Dani Fernández
22/02/2026 18:47
Dani Giménez tras la derrota ante el Coruxo
Dani Giménez tras la derrota ante el Coruxo
@EnXogoG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Dani Giménez, portero del Deportivo durante las temporadas 2018-19 y 19-20, vive su primera experiencia como entrenador en los banquillos de la Sarriana, pero no está siendo de todo sencilla.

El exblanquiazul vio la tarjeta roja en la derrota de su equipo por 1-0 en el campo de O Vao, ante el Coruxo. Pero eso solo fue la antesala a la posterior rajada hacia el colectivo arbitral. "Y aún por encima me expulsa por decir que es una p… vergüenza mi banquillo. A ver si no puedo hablar ahora. El problema que tienen los árbitros es el ego. Parece que se sienten atacados en todo momento, hasta cuando ni te diriges a ellos. No tienen sensibilidad, no tienen fútbol… no tienen nada", indicó el técnico gallego.

No se detuvo ahí. Dani se refirió a las supuestas malas formas en las que el colegiado se dirigió hacia él: "Me gustaría que les grabaran para ver el ridículo que hacen en sus decisiones. Y cómo hablan, porque a mí me ha hablado mal el línea".

También reprochó a los árbitros la poca preparación que realizan en comparación a los futbolistas y propios cuerpos técnicos: "El día que entrenen como lo hacemos los jugadores y entrenadores, me callaré. Pero su entrenamiento es ir al gimnasio y dar vueltas a un campo. Les hacen pruebas físicas, pero la vista no se la ven".

El preparador sentenció su discurso con una referencia a la sanción de Matías Almeyda, entrenador del Sevilla al que castigaron recientemente con la sanción más dura del fútbol español en el último lustro: "Hace poco expulsaron a Almeyda y le cayeron siete partidos. Me gustaría que fuese por lo civil y le hubiera demandado. Me hubiese hecho mucha gracia. Tienen unas ganas de protagonismo y de hacer lo que ellos quieran… Lo único que tienen que hacer es ser juez y no inventarse cosas". 

Dani Giménez: "El Celta no va a ganar títulos; Soy de Vigo... y el Dépor es otra historia"

Más información

El vigués se hizo cargo del equipo lucense tras la salida de Iván Carril. Los recién ascendidos a la Segunda Federación encadenan cuatro derrotas seguidas y ocupan puestos de descenso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Dani Giménez tras la derrota ante el Coruxo

El exdeportivista Dani Giménez estalla contra los árbitros: "Van al gimnasio y a dar vueltas a un campo, pero la vista no se la miran"
Dani Fernández
Riki, al lado de Stoichkov, durante el partido del Dépor contra el Albacete de esta temporada

Hidalgo enfría su apuesta por Stoichkov en el Deportivo
Jorge Lema
Charlie Patiño, levantando la mano en el Deportivo-Eibar

Charlie Patiño reaparece y pide sitio en la ‘selva’ del mediocampo del Dépor
Xurxo Gómez
Villares aplaude durante el partido del Dépor ante el Eibar

Tercer doblete del Deportivo en Riazor
Zeltia Regueiro