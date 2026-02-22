El exdeportivista Dani Giménez estalla contra los árbitros: "Van al gimnasio y a dar vueltas a un campo, pero la vista no se la miran"

Dani Giménez tras la derrota ante el Coruxo @EnXogoG

Dani Giménez, portero del Deportivo durante las temporadas 2018-19 y 19-20, vive su primera experiencia como entrenador en los banquillos de la Sarriana, pero no está siendo de todo sencilla.

El exblanquiazul vio la tarjeta roja en la derrota de su equipo por 1-0 en el campo de O Vao, ante el Coruxo. Pero eso solo fue la antesala a la posterior rajada hacia el colectivo arbitral. "Y aún por encima me expulsa por decir que es una p… vergüenza mi banquillo. A ver si no puedo hablar ahora. El problema que tienen los árbitros es el ego. Parece que se sienten atacados en todo momento, hasta cuando ni te diriges a ellos. No tienen sensibilidad, no tienen fútbol… no tienen nada", indicó el técnico gallego.

No se detuvo ahí. Dani se refirió a las supuestas malas formas en las que el colegiado se dirigió hacia él: "Me gustaría que les grabaran para ver el ridículo que hacen en sus decisiones. Y cómo hablan, porque a mí me ha hablado mal el línea".

También reprochó a los árbitros la poca preparación que realizan en comparación a los futbolistas y propios cuerpos técnicos: "El día que entrenen como lo hacemos los jugadores y entrenadores, me callaré. Pero su entrenamiento es ir al gimnasio y dar vueltas a un campo. Les hacen pruebas físicas, pero la vista no se la ven".

El preparador sentenció su discurso con una referencia a la sanción de Matías Almeyda, entrenador del Sevilla al que castigaron recientemente con la sanción más dura del fútbol español en el último lustro: "Hace poco expulsaron a Almeyda y le cayeron siete partidos. Me gustaría que fuese por lo civil y le hubiera demandado. Me hubiese hecho mucha gracia. Tienen unas ganas de protagonismo y de hacer lo que ellos quieran… Lo único que tienen que hacer es ser juez y no inventarse cosas".

El vigués se hizo cargo del equipo lucense tras la salida de Iván Carril. Los recién ascendidos a la Segunda Federación encadenan cuatro derrotas seguidas y ocupan puestos de descenso.