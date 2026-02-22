El Deportivo gana tiempo, pero empieza a perder la calma

Yeremay se lamenta tras su expulsión en el Deportivo - Eibar QUINTANA

Decía Antonio Hidalgo en la previa del duelo con el Eibar que había empezado a entender la dimensión de lo que significa entrenar al Deportivo. No está mal para llevar ocho meses en terreno coruñés. Vencer al conjunto armero y que la sensación de las más de 20.000 almas que lo vieron en vivo en Riazor sea de poco más que una derrota, probablemente le haya hecho profundizar en ese sentimiento de que, como ocurre en unos pocos clubes elegidos, ganar no siempre es suficiente. Se le están acabando los argumentos al técnico para defender los triunfos, quizá porque nunca en su carrera se había imaginado tener que justificarse por sumar de tres en tres. Cuatro victorias en los últimos seis partidos. Pero pesan más las dos derrotas ante Racing y Castellón. Ya lo decía Fernando Vázquez, “en Segunda, para el Dépor, cada empate es un desastre y perder, una hecatombe”.

Se está revelando el equipo blanquiazul como el más ‘hypertenso’ de todos los que habitan la jungla de la categoría de plata. Cada uno tiene su rasgo definitorio. Da gusto ver jugar al fútbol al Castellón, al Racing de Santander se le caen los goles del bolsillo y el Almería, el otro aspirante ciclotímico, anda surfeando ahora una ola buena que le hace encadenar cuatro triunfos. ¿Y el Dépor? Pues el Dépor está consiguiendo algo tan complicado de conseguir en una competición que brilla por su igualdad como vencer a todos los equipos del piso de abajo. Cultural, Albacete, Eibar… partidos a los que el equipo coruñés llegaba con presión y sin ningún tipo de margen de error por no dar la talla ante sus iguales. Partidos que terminó resolviendo, aunque fuera por la mínima. Y así es como se explica que el elogiado por todos equipo de Castalia, líder hasta lo que pase esta tarde en El Sardinero, sume únicamente tres puntos más que el triste, anodino y para muchos afortunado Dépor.

Frustración entre la afición del Dépor pese a la victoria: "No pagamos para venir a ver esto" Más información

Se han consumado 27 partidos de Liga ya y resulta difícil imaginar que el conjunto herculino vaya a convertirse en algo diferente a lo que ha demostrado ser. Aquella aparición que duró dos semanas, en las que atropelló sin piedad a Mirandés y Huesca, ha acabado siendo una excepción en medio de un trayecto irregular y, sobre todo, inconsistente. El duelo con el Eibar fue uno de tantos este curso en los que Antonio Hidalgo y los suyos consiguen ser durante 10, 15 o 20 minutos mejores que el rival. Hacer méritos. Adelantarse, incluso. Pero nunca pasa de ahí el tramo de concentración que puede mantener un grupo que casi siempre acaba los partidos que gana sin poder explicarse por qué ha ganado. Por supuesto, tampoco puede argumentar con claridad luego cuando llegan las derrotas.

Histeria

No es el Dépor el primer equipo que es capaz de llegar a la meta sin describir muy bien cómo. La historia del fútbol está llena de grupos que han sabido cumplir los mínimos y aliarse con la fortuna en momentos puntuales para conseguir sus objetivos. El caso es que para eso hay que estar convencido de que ganar ‘feo’ es una vía tan válida como cualquier otra. Y no parece que el conjunto herculino esté preparado para ello. Porque por mucho que delante de los micrófonos los discursos sean serenos, el verde no engaña a nadie. La histeria empieza a apoderarse tanto de jugadores como del propio Hidalgo, que ante el Eibar quemó sus tres ventanas de cambios en 10 minutos para realizar cinco sustituciones que podría haber hecho de golpe.

Por supuesto, ninguno tuvo el efecto deseado. En parte por esa dirección de campo, en parte porque los protagonistas tampoco le echaron un cable a su patrón. Que el Eibar se marchara sin marcar de Riazor solo se explica por lo mismo que se explica que lo hiciera en su día la Cultural Leonesa o que equipos como Albacete o Ceuta solo vieran puerta en una ocasión: la falta de pegada que existe en una categoría que sigue contando con grandes equipos, pero cuyo nivel medio ha ido a menos de forma evidente. Puede que con eso le llegue a un Dépor que en menos de un mes ha permitido que dos de los porteros con menos estatura de Segunda le rematen un balón en el área durante el tiempo de prolongación. Salta a la vista para todos, incluso para Riki, que lleva en A Coruña poco más de una semana. “La necesidad de ganar nos puede pesar... Cuanto antes juguemos más liberados, mejor”.

Aunque nadie mejor para resumir en una sola persona todo lo que el equipo blanquiazul está siendo esta temporada como Yeremay. Suele decirse, en el deporte y en la vida, que los grupos se parecen a sus líderes. Y desde luego el canario es el principal del Dépor. Todo lo citado con anterioridad sobre el colectivo puede aplicarse de forma individual al año del ‘10’. Números incuestionables, con diez goles y siete asistencias. Momentos de genio que explican por qué media Europa llamó a la puerta de Abegondo con maletines llenos de dinero. Y aun así… pura inconsistencia en sus actuaciones.

Así justificó en el acta Manuel Orellana la expulsión de Yeremay en el Deportivo-Eibar Más información

Él es el primero en saberlo. Y lo lleva sabiendo meses, lidiando con ello en privado y gritándolo a los cuatro vientos cada vez que le han puesto un micrófono delante. Hasta que no ha podido más. Nadie puede pensar que su expulsión ante el Eibar es fruto de un calentón con Marco Moreno. Más bien fue la gota que colmó un vaso que venía amenazando con desbordarse desde hace tiempo.

Los resultados como única prenda para vestir una candidatura al ascenso no parecen ofrecer las mayores garantías. Aunque si ese va a ser el camino elegido, bien haría el Dépor en convencerse primero dentro para poder luego convencer a los de fuera. Mientras averigua cómo resolver todos sus problemas, desde luego, para lo que sirven esos resultados es para ganar tiempo y estar metido en la pelea. Que no es poco.