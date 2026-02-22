El Deportivo aumenta su colchón en el playoff a cinco puntos y recorta uno con el ascenso directo

Altimira, durante el partido contra el Eibar Quintana

Jornada notablemente positiva en términos clasificatorios para el Dépor, después de que el domingo completara los fallos de los perseguidores más inmediatos que intentan colarse en los puestos de playoff. Era un fin de semana con varios duelos directos entre grandes candidatos y tapados que aspiraban a dar la sorpresa en los que finalmente ha acabado imponiéndose la lógica.

El Almería consolida su gran momento de forma y ya el sábado logró la cuarta victoria consecutiva ante el Córdoba (2-1). El conjunto indálico se mantiene en tercera posición después de haber superado un bache importante de juego y resultados. El cuadro del Arcángel continúa séptimo encabezando el grupo de perseguidores con 41 puntos, aunque con el asterisco de tener un partido menos, ante el Ceuta, aplazado por el temporal en la zona sur de la península hace unas semanas. Con esa misma cifra está el Sporting, al que se le escaparon dos puntos ante el Valladolid para un empate que no deja contento a ninguno (2-2). El cuadro asturiano se queda a las puertas de la zona de privilegio, el pucelano no sale de descenso.

De esta forma, el Dépor, cuarto con 46 puntos, dos más que el Málaga, ahora quinto tras su triunfo ante el Albacete (1-0) amplía su colchón en los puestos de playoff hasta los cinco gracias, por último, a la victoria del Racing de Santander ante el Burgos (1-0). El conjunto burgalés dio la cara en El Sardinero, pero no fue capaz de reponerse a un gol tempranero de Andrés Martín y finaliza la fecha 27 con 40 unidades en novena posición. Este resultado provoca además un nuevo cambio en la cabeza de la clasificación, con el conjunto cántabro recuperando el liderato al aprovechar otro de los enfrentamientos directos por arriba, el que terminó en tablas entre la UD Las Palmas y el Castellón (1-1).

Así, además de mirar con más distancia el retrovisor, el Dépor también consigue recortar un punto con el liderato y otro con el ascenso directo, que ahora quedan a cuatro y tres, respectivamente.