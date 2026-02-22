Charlie Patiño reaparece y pide sitio en la ‘selva’ del mediocampo del Dépor

Charlie Patiño, levantando la mano en el Deportivo-Eibar Quintana

Si las oportunidades le caían muy a cuentagotas antes del mercado de invierno, la llegada en las últimas horas de la ventana de traspasos de Riki Rodríguez parecía dificultarle todavía más el encaje. Charlie Patiño perdía espacio en la ‘selva’ del centro del campo del Deportivo.

El del excapitán del Albacete era un cuerpo más para sumar a una competencia feroz en cuanto a número y que le pasaba factura al británico, incapaz de asomar la cabeza de manera consistente a pesar del evidente paso adelante que ha dado con respecto al pasado curso. Pero ante el Eibar, el canterano del Arsenal volvió a levantar la mano.

Asomaban los 70 minutos de partido y el Dépor, después de haber sido capaz de adelantarse ante el equipo armero, no terminaba de encontrar la forma de recuperar el control. De disponer del balón para no acumular minutos focalizado prácticamente de manera exclusiva en defenderse.

Antonio Hidalgo entendió que debía buscar nuevos bríos desde el banquillo y apostó por un lavado de cara en la sala de máquinas. No solo sustituyendo a Villares por José Ángel Jurado, sino dando relevo a un conmocionado —por un balonazo— Riki Rodríguez por Patiño. El inglés, que apenas había iniciado el calentamiento cuando Jurado fue requerido por su técnico, se vio de repente con la premura de saltar al campo junto al andaluz. Y no le pesó ni la falta de activación, ni el mal momento de su equipo.

No, Patiño no fue la solución a todos los problemas colectivos del combinado deportivista. Pero ligeramente escorado hacia el sector derecho —con José Ángel de ‘ancla’ y Mario Soriano en el perfil más zurdo— de un mediocampo de tres, ayudó a dar sentido a las posesiones del colectivo blanquiazul. Porque más allá de acertar los 10 pases que intentó, llegó en varias ocasiones al área para finalizar jugadas hasta en tres ocasiones.

Y es que el mediocentro nacido en Watford fue el jugador del Deportivo que más remató el pasado sábado. Primero, no terminó de enganchar bien un balón suelto a la salida de un córner y Magunagoitia pudo interceptar sin demasiados problemas.

Remates sin tino

Luego, en dos situaciones en las que demostró que lo suyo no es la finalización. Porque mandó a la grada un esférico que le había quedado prácticamente muerto en el punto de penalti tras llegar acompañando el remate de Mulattieri que el portero repelió y, apenas tres minutos después, no acertó a golpear de lleno un servicio de Mario Soriano.

Llegó de nuevo desde atrás el inglés en buen timing y controló generándose el tiempo y espacio suficientes para definir. Pero disparó algo mordido buscando la esquina, obligando al meta rival a hacer una gran parada en un remate que, quizá, no iba entre palos.

Sumó Patiño en ataque y contribuyó en defensa con dos ‘tackles’ exitosos con sello ‘british’ que ya empiezan a ser marca de la casa. No está de más que sume en esa faceta y siga añadiendo registros a su juego para, de nuevo, opositar a la tercera plaza del centro del campo del Deportivo.

Con Riki y Soriano con un evidente puesto fijo, quizá no esté lejos la quinta oportunidad de inicio en liga para un Charlie que llevaba inédito desde la llegada del último fichaje y, aun con los del pasado sábado, apenas suma 100 minutos en liga en este 2026.