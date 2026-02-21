Riki: "La necesidad de ganar nos puede pesar... Cuanto antes juguemos más liberados, mejor"

Riki es acompañado por el cuerpo médico tras sufrir un mareo Quintana

Riki Rodríguez disfrutó de su segunda titularidad con la camiseta del Deportivo. El asturiano formó pareja esta vez con Diego Villares en la medular en un partido del que tuvo ser sustituido tras recibir un balonazo que le provocó un mareo. El '14' explicó cómo se encontraba y admitió que no es fácil jugar con la necesidad de ganar.

Sobre el cambio. "Estoy mejor ahora. Me dieron un pelotazo en la parte de atrás de la cabeza y estuve cinco-diez minutos mareado. Me dieron un gel para ver si revivía, pero no me dio para seguir. Al final hemos ganado que es lo importante".

El uno x uno del Dépor ante el Eibar. 'Zaka' vuelve a marcar y rescata a un Dépor gris Más información

Triunfo sufrido. "Creo que en la segunda vuelta esta va a ser la tónica habitual. Las victorias saben mejor después de haberlas sufrido. Nada, contentos por el resultado. Sabíamos que después de la derrota en Castellón había que volver a ganar".

Falta de dominio. "En las segundas vueltas todos los equipos tienen algo en juego. Va a ser difícil. Nosotros en casa tenemos la necesidad de ganar y a veces en ciertos modos nos puede pesar. Cuánto antes nos la quitemos y juguemos más liberados, mejor para todos".