La previa | Toca llenar el vaso del todo

Riki Rodríguez, durante el partido contra el Albacete en Riazor Patricia G. Fraga

“Todos vemos el vaso medio lleno. Estamos ahí arriba, donde queremos estar”, afirma Mella ante la visita del Eibar a Riazor este sábado (16.15 horas, TVG/LaLiga Hypermotion TV/DAZN), en un partido en el que el cuadro coruñés buscará reencontrarse con la victoria para consolidarse en el playoff y poder recortar distancias con el ascenso directo, tras la derrota en Castalia, donde los blanquiazules volvieron a pegarse contra su muro, los duelos con los rivales de la parte alta.

Tras pinchar lejos de casa, donde mejor rendimiento ofrece el cuadro coruñés esta temporada, el bloque de Antonio Hidalgo deberá reponerse en Riazor, donde, de momento, no ha ofrecido su mejor versión. Cinco victorias en doce encuentros como local ha sumado el Deportivo, quien registró ese quinto triunfo precisamente en su última cita en su feudo, ante el Albacete (2-1) el pasado 8 de febrero.

El objetivo ahora, como apuntaba Loureiro esta semana, es “conseguir esa regularidad” que permita al cuadro coruñés “no salir de esas posiciones altas en ningún momento”. Desde los cinco partidos de Liga que el Dépor ganó de forma consecutiva entre la duodécima y la decimosexta jornada, ha sido incapaz de darle continuidad a su rendimiento. Tres derrotas y dos empates sucedieron a esa excelsa racha, seguidos de un triunfo en Almería (1-2), la derrota contra el Racing en Riazor (0-1), sendas victorias en León (0-1) y contra el Albacete (2-1) y ese pulso perdido en Castellón (2-0).

Baja importante

Es momento de responder al golpe en Castalia con un triunfo que inicie una nueva serie victoriosa y el Dépor deberá hacerlo desde un contexto que no se producía desde hacía cuatro meses, la ausencia de Giacomo Quagliata. El lateral izquierdo es baja para el duelo contra el Eibar por acumulación de tarjetas amarillas. El italiano encadena 17 titularidades consecutivas, desde que se asentó en el once el pasado 19 de octubre, en la visita a El Sardinero, pero no podrá enlazar la decimoctava y Antonio Hidalgo deberá buscar una solución para el costado zurdo. ¿Sergio Escudero o David Mella? Ese es el gran dilema para el choque de esta tarde.

El vallisoletano es el recambio natural, pero solo suma 33 minutos desde que reapareció de su lesión, el pasado 25 de enero, lo que deja en duda su titularidad. La apuesta por el extremo de Teo como carrilero sería más arriesgada, y a la vez, dotaría de un carácter más ofensivo y mayor profundidad al costado zurdo.

Hidalgo, que además de la baja de Quagliata tiene a Ximo entre algodones, podría darle una vuelta a la medular y sentar a José Ángel, tras su pobre rendimiento en las últimas jornadas. Esta circunstancia abriría las puertas de la titularidad a Villares de nuevo, después de que el vilalbés haya entrado al campo desde el banquillo en los dos últimos encuentros.

Una perita a domicilio

Al Deportivo le espera enfrente el equipo que exhibe los peores números de Segunda División como visitante. El Eibar apenas suma cinco puntos de 36 posibles lejos de Ipurua y aún no conoce la victoria fuera de su feudo, después de doce desplazamientos.

En el equipo armero milita el exblanquiazul Peru Nolaskoain, que retornará al once tras cumplir un partido de sanción. Pese a su pobre rendimiento a domicilio, el Eibar es un rival que ha obligado al Dépor a exigirse al máximo desde su retorno a Segunda. Los herculinos se llevaron los dos pulsos del pasado curso por un gol de diferencia y el de esta temporada en Ipurua finalizó en empate (1-1).

Posibles onces del Dépor y el Eibar