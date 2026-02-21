La frustración vence a Yeremay: ‘combustiona’ y se autoexpulsa en cinco minutos

Yeremay se encara con Marco Moreno antes de ver la segunda amarilla en el Deportivo-Eibar Quintana

Hay gestos, imágenes o actos que no hablan, pero que a la vez dicen mucho. Cualquiera que ponga la lupa en Yeremay Hernández durante los partidos podrá intuir que el canario no está bien ni física, ni sobre todo mentalmente. Se le nota. Pero su expulsión postrera en el feliz Deportivo 1-0 Eibar es la clara evidencia. La prueba que arroja luz. La muestra que subyace de esa especie de nube que parece atormentarle desde que ha tenido que asumir —tras el rechazo constante de multimillonarias ofertas por parte del club y de él mismo— la bandera de icono blanquiazul. De héroe llamado a liderar el ascenso de un equipo histórico.

Hay demasiado peso sobre los hombros de un chico que acaba de cumplir 23 años y lleva menos de tres temporadas ejerciendo como futbolista profesional. Mucha responsabilidad que puede acabar siendo canalizada hacia la frustración cuando las cosas no salen... y acabar en una ‘autoexpulsión’ como la de este sábado ante el combinado eibarrés.

Y es que solo desde el desencanto y la incomodidad se puede entender la doble tarjeta que vio el canario. Todo el mundo puede equivocarse, por supuesto. Pero resulta difícil de justificar la segunda amarilla. Por el ‘calentón’ en sí, por estar agarrando ya la victoria y porque apenas cinco minutos antes, Yere ya se había cargado con un primer cartón para ahorrarse el viaje a San Sebastián de la próxima semana.

En torno al minuto 90, el Deportivo botó un córner que acabó rechazado en los pies del canario. No dudó el ‘10’ en intentar finalizar la jugada, tal y como manda el manual del balón parado una vez no hay un primer remate. Sin embargo, su chut rebotó en la zaga rival y le pelota le quedó a Peru Nolaskoain, que inició una cabalgada interceptada, a duras penas, por Luismi Cruz. Vio amarilla el andaluz y apenas unos segundos después volvió a sacar a pasear el cartón para sancionar por primera vez a Yeremay.

"Perder tiempo"

“Fue amonestado por alejar el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego, con ánimo de perder tiempo”, escribió en el acta el colegiado para argumentar el motivo de una amonestación que probablemente tuvo más de forzar la quinta tarjeta y descansar el próximo fin de semana que de rascar algunos segundos al cronómetro.

El tiro libre se sacó sin consecuencias, más allá de confirmar que el canario alcanzaba la quinta amarilla del curso y se perdía el próximo partido. Pero aún quedaba tiempo para que la sanción fuese ‘doble’. Porque con su nombre ya figurando en la libreta del colegiado de amonestados, apenas cinco minutos más tarde, cuando el reloj ya amenazaba con provocar que el árbitro se llevase el silbato a la boca para señalar el final, Hernández cayó en la provocación de Marco Moreno.

En un balón directo que el Eibar no acabó de despejar, Yeremay cometió falta sobre el central canario del Eibar. No intentó disputar un duelo en el que no tenía las de ganar, sino que simplemente le metió el cuerpo para incomodar la acción de Moreno, al que le sentó mal la fricción con el jugador del Deportivo. Se levantó como un resorte el futbolista formado en el Atlético y empujó a su compatriota insular, que le respondió con idéntico gesto.

Hidalgo, sobre la expulsión de Yeremay: "Le va a venir bien por las molestias que tiene" Más información

Cayó en la provocación el crack deportivista. Y no frenó. Porque el colegiado ya había decidido hacer la vista gorda con el futbolista de casa y amonestar exclusivamente al iniciador de la reyerta canaria. Pero Yeremay continuó con el rifirrafe, intercambiando algo más que bonitas palabras y el árbitro no tuvo más remedio que igualar la sanción y mostrarle el cartón también a Hernández: a la calle.

“Fue amonestado por empujar a un adversario sin estar el balón en juego”, explicó en su redacción el árbitro andaluz, misma justificación que para Moreno. Decisión salomónica que condena a Yeremay y, por ende, al Deportivo, por mucho que Antonio Hidalgo se empeñase en quitarle importancia a su ausencia. “Le va a venir bien que vayan a menos esas molestias, durante los quince días que van a pasar hasta que volvamos a jugar”, explicó el preparador tras el choque.

El ‘10’ no estará disponible en el encuentro del próximo domingo 1 de marzo (14.00 horas) contra la Real Sociedad B. Pero cuando regrese frente al Granada, volverá a estar a un nuevo cartón de cumplir ciclo y tener que perderse otro partido.