Hidalgo, sobre la expulsión de Yeremay: "Le va a venir bien por las molestias que tiene"

"En los momentos que no estás bien, sumar de tres es fundamental", apunta el técnico del Dépor tras el triunfo sobre el Eibar con mucho sufrimiento

Israel Zautúa
Israel Zautúa
21/02/2026 19:00
Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor
Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor
Quintana
El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, asegura que la expulsión de Yeremay, que le impedirá jugar el próximo fin de semana, le vendrá bien al '10' blanquiazul para descansar y recuperarse de las molestias que arrastra desde hace tiempo. El preparador analizó en la sala de prensa de Riazor el triunfo ante el Eibar, con un juego pobre y mucho sufrimiento.

Análisis. "Hemos empezado muy bien, entendiendo lo que requería el partido, pero a partir del gol, sufrimos demasiado. Es cierto que el rival ha modificado posiciones y Beñat es un entrenador que no para de intentar cambiar situaciones, nos han empujado. Hemos tenido que volver a reajustar en la segunda parte, cambiando de banda a David porque Cubero nos estaba haciendo mucho daño. Es una victoria importantísima para seguir ahí arriba, pero cuando nos ponemos por delante tenemos que manejar los partidos mejor".

Demasiado golpeo en largo y críticas del público. "El público es soberano y entiendo que en alguna situación, en casa, cuando el equipo rival te empuja mucho, puede haber esa situación, pero me quedo con el empuje de Riazor y la energía que nos da. Trabajamos, hay un plan de partido y es difícil cambiar todo desde el banquillo con una consigna. Hay un rival que cambia cosas y hemos tenido que cambiar, sobre todo, la posición de David de lado, porque Cubero nos estaba desajustando demasiado. En el principio de la segunda parte hemos estado desajustados hasta que saltó Noubi a Javi Martínez en el cuadrado. Con la salida de Luis, Pati y José Ángel, hemos recuperado el balón y hemos tenido oportunidades de meter el segundo, pero sabemos que se crece mejor a partir de las victorias. Es una victoria importante para seguir en el grupo de arriba. A partir de ahí, tenemos que mejorar muchos aspectos porque tenemos que ser regulares durante los 90 minutos".

Victoria importante. "Y sobre todo en casa, con los nuestros, hacernos fuertes, sabiendo que tenemos que pulir cosas, pero victoria importante para no descolgarte, seguir arriba. Ahora, a descansar y preparar el siguiente partido".

Vuelta de Villares. "Lo que buscamos es tener mucha amplitud por fuera con David y Yere. Para poder hundir al rival necesitamos un jugador de las características de Villares, debíamos cargar más el área y eso hasta el gol ha sucedido. Con Alti por la derecha encontrábamos situaciones en el área para crear peligro. El rival venía en su mejor momento de la temporada sometiendo a equipos de la parte alta, como el Racing, y contento por la victoria porque en los momentos que no estás tan bien, sumar de tres es fundamental".

Segunda amarilla de Yeremay. "No te puedo decir mucho más de lo que hemos visto. En esa gestión, teníamos que haber sacado antes esa falta para poder gastar ese minuto y seguir, pero ha debido haber alguna fricción entre los dos jugadores".

Descanso para Yeremay, con la sanción. "Le va a venir bien que vayan a menos esas molestias, durante los quince días que van a pasar hasta que volvamos a jugar. Vamos a intentar cuidarlo, y esperamos que vayan a menos porque tenemos que dar ese paso en intensidad y energía para soportar esfuerzos, sobre todo en la primera línea de presión. No solo Yeremay, hay jugadores que están jugando al límite, es de valorar el esfuerzo que están haciendo e intentaremos recuperarlo de la mejor manera".

Mareo de Riki. "Justo le he visto ahora y me ha dicho que después del balonazo no tiene una buena visión, ha intentado seguir y por eso el cambio".

El once contra el Eibar

El uno x uno del Dépor ante el Eibar. 'Zaka' vuelve a marcar y rescata a un Dépor gris

