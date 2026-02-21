Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Frustración entre la afición del Dépor pese a la victoria: "No pagamos para venir a ver esto"

Los seguidores blanquiazules mostraron su enfado a la salida de Riazor por el sufrimiento de la segunda parte

Lucía Dávila
Lucía Dávila
21/02/2026 20:02
Álvaro Ferllo, durante el choque con el Eibar
Álvaro Ferllo, durante el choque con el Eibar
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La afición de Riazor mostró su malestar durante varios momentos del Deportivo-Eibar, quizá por el miedo a que el resultado corriera peligro. Pero una vez finalizado el encuentro con los tres puntos en el bolsillo, esa frustración seguía patente en unos seguidores a los que no acaba de convencerle la imagen del equipo. "No hacer nada, encerrarse atrás todo el partido... no pagamos para venir a ver esto", apuntaba uno de los deportivistas que asistió al estadio.

Otros miraban el lado positivo, "en la primera parte bien, con ocasiones", "yo lo vi muy bien en el primer tiempo"... pero terminaban coincidiendo en lo mismo. "En la segunda hubo mucho desorden, no nos marcaron porque Dios no quiso".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

La afición del Dépor, en el partido contra el Eibar

Así lo vivió Riazor | Sufrimiento, frustración... y victoria
Lucía Dávila
Yeremay se encara con Marco Moreno antes de ver la segunda amarilla en el Deportivo-Eibar

La frustración vence a Yeremay: ‘combustiona’ y se autoexpulsa en cinco minutos
Xurxo Gómez
Álvaro Ferllo, durante el choque con el Eibar

Frustración entre la afición del Dépor pese a la victoria: "No pagamos para venir a ver esto"
Lucía Dávila
Riki es acompañado por el cuerpo médico tras sufrir un mareo

Riki: "La necesidad de ganar nos puede pesar... Cuanto antes juguemos más liberados, mejor"
Dani Fernández