Frustración entre la afición del Dépor pese a la victoria: "No pagamos para venir a ver esto"

Álvaro Ferllo, durante el choque con el Eibar Quintana

La afición de Riazor mostró su malestar durante varios momentos del Deportivo-Eibar, quizá por el miedo a que el resultado corriera peligro. Pero una vez finalizado el encuentro con los tres puntos en el bolsillo, esa frustración seguía patente en unos seguidores a los que no acaba de convencerle la imagen del equipo. "No hacer nada, encerrarse atrás todo el partido... no pagamos para venir a ver esto", apuntaba uno de los deportivistas que asistió al estadio.

Otros miraban el lado positivo, "en la primera parte bien, con ocasiones", "yo lo vi muy bien en el primer tiempo"... pero terminaban coincidiendo en lo mismo. "En la segunda hubo mucho desorden, no nos marcaron porque Dios no quiso".