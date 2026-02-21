Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

En directo: Dépor-Eibar

Los blanquiazules buscan su segunda victoria seguida en Riazor ante un cuadro armero que no ha ganado en domicilio en lo que llevamos de temporada

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
21/02/2026 14:48
Portada directo Dépor-Eibar
Portada directo Dépor-Eibar
RC Deportivo
0-0
SD Eibar

El once del Eibar 

La incógnita del lateral izquierdo, desvelada

Estas eran las alternativas al carril zurdo e Hidalgo finalmente tomó una decisión. 

Escudero, centrando con Yeremay detrás en el Teresa Herrera
Escudero, centrando con Yeremay detrás en el Teresa Herrera
Quintana

El once del Dépor

Ya hay once en el Dépor

Todo listo en Riazor

Oito, de estreno

Nueva indumentaria del perrito blanquiazul

Los rivales, ya sobre el campo

La plantilla del Eibar, sobre el verde de Riazor

La plantilla del Eibar, en Riazor
La plantilla del Eibar, en Riazor

Cambio obligado en el once del Dépor

Quagliata cumple ciclo e Hidalgo tendrá que buscar alternativas en el lateral izquierdo. 

Quagliata
Quagliata
German Barreiros

¿Cómo es el Eibar?

Os dejamos nuestro uno x uno. 

Álvaro Rodríguez, tras marcar el gol de la victoria ante el Racing
Álvaro Rodríguez, tras marcar el gol de la victoria ante el Racing
SD Eibar

Esto es lo que opina el míster del Eibar

Las palabras de Beñat San José sobre el duelo.

Beñat San José dando instrucciones durante el partido entre el Eibar y el Racing de Santander
Beñat San José dando instrucciones durante el partido entre el Eibar y el Racing de Santander
LaLiga Hypermotion

Hablan los técnicos

Así ve Antonio Hidalgo el partido. 

Antonio Hidalgo, durante el partido de Copa contra el Atlético
Antonio Hidalgo, durante el partido de Copa contra el Atlético
Quintana

¿Cómo llegan ambos equipos?

Os dejamos la previa del Dépor-Eibar de esta tarde en Riazor. 

Riki Rodríguez, durante el partido contra el Albacete en Riazor
Riki Rodríguez, durante el partido contra el Albacete en Riazor
Patricia G. Fraga

¿Dónde y cómo ver el Dépor-Eibar?

Te contamos de qué maneras puedes seguir hoy el partido en Riazor. 

Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia
Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia
Fernando Fernández

Nuestra portada de hoy

Os dejamos nuestra primera plana de este sábado en Dxtcampeón

Previa

Hoy juega el Dépor

Volvemos a Riazor, hoy el Dépor juega ante el Eibar. 

Te puede interesar

Portada directo mercado dxt segunda

Así fue el mercado de fichajes de Segunda división
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

Así fue el resto del sorteo de Copa: el Celta se va a Albacete y el Ourense recibirá al Athletic
Zeltia Regueiro
DirectoCopadelRey

En Directo: Sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey
Zeltia Regueiro
El ideal gallego

MINUTO A MINUTO | Cierre del mercado invernal de fichajes en Primera y Segunda
Armando Palleiro