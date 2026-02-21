El once contra el Eibar Patricia G. Fraga

Estas son nuestras notas tras la victoria del Dépor ante el Eibar (1-0)

ÁLVARO FERLLO. Cumplidor (6). Salvó un disparo a bocajarro de Javi Martón en la primera parte y detuvo un disparo raso de Cubero antes del descanso. Valiente y bien por alto. El palo evitó el gol de Adu Ares en la segunda parte. Paró un remate de cabeza de su homólogo, Magunagoitia, en el añadido.

ALTIMIRA. De más a menos (6). Se incorporó más en ataque que en otros duelos. Ayudó en labores de defensa ante un Javi Martón omnipresente. Más desaparecido en la segunda parte, más centrado en labores defensivas.

NOUBI. Irregular (5). Se confió ante Martón, ante el que midió mal y este le ganó la espalda. Subió a rematar los saques de esquina y exhibió poderío por alto. En los duelos con su par casi siempre salió victorioso, aunque ante esa superioridad física, de nuevo a veces pecó de exceso de confianza.

LOUREIRO. Solvente (6). Con trabajo extra con Martón. Bien por alto. Acabó la primera parte en el centro de la zaga más de líbero, con Escudero y Noubi por detrás. Despejó con criterio varios balones de cabeza. Fue amonestado con una amarilla por perder tiempo.

ESCUDERO. Buen pie (5). Volvió al once ante la baja por sanción de Quagliata. A punto de marcar gol olímpico en el primer córner del Dépor. Un gran centro medido casi lo logra rematar Villares. Terminó jugando de central izquierdo. Fue amonestado por una entrada por Adu Ares y fruto de eso fue uno de los cambios.

RIKI. Muy poco (5). Ayudó a conectar la defensa con Mario Soriano, que se vio muy cómodo y con más movilidad por dentro y en ataque. Pero apenas participó en el juego, más allá de hacer de ancla. Se llevó un golpe en la cara y tuvo que ser atendido por las asistencias. Fue sustituido.

VILLARES. Ofensivo (6). Se le vio más cómodo sumándose en ataque. A punto de marcar de cabeza, llegando desde segunda línea, tras un gran centro de Escudero. Llegando desde atrás volvió a quedarse a las puertas del gol, tras asistencia de Yeremay, a la hora de partido. Fue sustituido.

YEREMAY. Desquiciado (5). Poca presencia en la primera parte. Estuvo muy vigilado y le costó conectar con Mario Soriano, que lo buscó con pases entrelíneas. Al final del primer acto Hidalgo lo cambió de banda, a la derecha. Continuó por la derecha en la segunda parte. Asistió a Villares, que llegando de nuevo desde segunda línea, casi marca. Lo intentó también él, en el tramo final, con un disparo que se fue alto. Se equivocó con su encontronazo con Marco Moreno y fue expulsado por doble amarilla.

Así fue: Dépor-Eibar (1-0) Eddahchouri se reencuentra con el gol y Riazor suma la segunda victoria seguida Más información

MELLA. Polivalente (5). Subió menos por la banda ante un Altimira más bullicioso en ataque en la primera parte. Se metió más por dentro ante las subidas del lateral. Acabó la primera parte a banda cambiada, de carrilero zurdo. Siguió por la izquierda en la segunda parte. Fue uno de los cambios.

EDDAHCHOURI. Goleador (6). Protagonizó un inicio de partido fallón, con varias pérdidas. No marcaba desde noviembre, en el Belmonte y se desquitó rematando un gran pase atrás de Soriano. Fue uno de los cambios.

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Movilidad (7). Pudo adelantar su posición con la entrada de Riki y conectar más con el ataque, mostrándose más cómodo y apareciendo más y siendo siempre una pesadilla para los armeros. De un gran recorte en el área y un pase atrás llegó el tanto de Eddahchouri. Se siguió asociando en la segunda con el ataque y se entendió con Mulattieri y Patiño. Se vació en el campo, aportando tanto en defensa como en ataque.

Los cambios

MULATTIERI (6). Salió con ganas y a punto estuvo de marcar.

PATIÑO (6). Gozó de una doble ocasión para ver puerta.

JOSÉ ÁNGEL (5). Ayudó en la salida de balón.

XIMO (5). Ejerció de carrilero zurdo. Tiró de oficio.

LUISMI (5).Vio la amarilla.