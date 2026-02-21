El uno por uno del rival | Un Eibar condicionado, pero reconocible

Álvaro Rodríguez, tras marcar el gol de la victoria ante el Racing SD Eibar

El Eibar llega a Riazor sin haber sumado todavía de tres lejos de Ipurua. Es uno de los equipos menos goleados de la categoría, lo que demuestra su gran solidez atrás, donde destaca la regularidad y el oficio de una línea defensiva que ha sabido adaptarse a las circunstancias y que perderá a su líder este fin de semana, debido a la ausencia de Arbilla por sanción. Bajo los palos, Magunagoitia se ha consolidado como uno de los porteros más fiables de Segunda, y en la medular, Olaetxea dejará huérfano a Sergio Álvarez por un día al tener que cumplir también ciclo de amarillas. En ataque, Corpas, Madariaga y Guruzeta lideran la creatividad de un equipo que combina talento joven con jerarquía, y Bautista y Martón se disputan el puesto en la punta del ataque armero.

13. Jonmi Magunagoitia, 25 años. Jon Mikel Magunagoitia es el guardián de la portería armera. Titular indiscutible, es el único futbolista del Eibar que lo ha jugado todo esta temporada. 26 partidos, 2340 minutos a sus espaldas, 28 goles encajados y nueve porterías a cero. Regresó a Ipurua en 2024 tras pasar por Zamora y Amorebieta y desde ese momento se ha vuelto una pieza imprescindible tanto para Joseba Etxebarria como para Beñat San José. Ha dejado paradas de mucho mérito que convierten al conjunto azulgrana en uno de los menos goleados de Segunda. Reflejos, seguridad y fiabilidad bajo palos. Hace dos semanas, el vasco renovó su compromiso con el Eibar hasta 2027.

2. Sergio Cubero, 26 años. 20 partidos, 18 como titular, 1536 minutos y un gol, el cual anotó en la jornada 4 para abrir el marcador ante el Andorra. Cubero comenzó la temporada siendo titular, pero primero un duro golpe en la cabeza, por el que tuvo que ser trasladado al hospital, y una fractura en la cara pocos días después, provocaron un tramo de ausencias e irregularidades que marcaron su final de año e inicio de 2026. El canterano del Athletic ha vuelto a tener continuidad y acumula ahora cinco jornadas consecutivas ocupando el lateral derecho del conjunto armero. A pesar de que no tiene una gran salida de balón, destaca por su físico, su fortaleza en los duelos y su solidez defensiva.

8. Peru Nolaskoain, 27 años. El mediocentro de Zumaia volverá a estar disponible tras cumplir ciclo de amarillas frente al Racing la pasada jornada. 18 partidos, 16 como titular, 1464 minutos y un gol acumula esta temporada, en la que ha tenido que actuar en múltiples ocasiones en el centro de la zaga debido a las circunstancias del equipo. El pivote se ha convertido en uno de los pilares del cuadro armero, y solo se ha visto alejado de los terrenos de juego debido a las lesiones, que también marcaron su etapa en el Deportivo. Nolaskoain perteneció a la plantilla blanquiazul que descendió a Segunda B en la campaña 2029-2020.

21. Marcos Moreno, 24 años. El canterano del Atlético de Madrid vive su primera temporada en Ipurua y se ha convertido en el central más estable del Eibar esta temporada. 1977 minutos y 24 partidos como titular. Solamente se perdió uno por decisión técnica y otro por sanción. Central duro, ganador de duelos y buen juego aéreo, que proporciona agresividad e intensidad, además de una gran precisión para sacar el balón jugado.

22. Álvaro Rodríguez, 31 años. Debido a la ausencia de Arbilla por acumulación de tarjetas, que también se ha visto reconvertido a esa posición debido a las necesidades del equipo, Álvaro Rodríguez suele ser el recambio para las bandas y ya ha actuado de lateral izquierdo en otras ocasiones este curso. Ha participado en 21 partidos, solo siete como titular, con 825 minutos sobre el césped. El madrileño tiene una gran capacidad ofensiva que le ha permitido anotar tres goles esta temporada, el último la semana pasada ante el Racing de Santander para darle la victoria al Eibar en el minuto 94.

6. Sergio Álvarez, 34 años. Veteranía, equilibrio y oficio. 19 partidos como titular y 1707 minutos a sus espaldas. El canterano del Sporting de Gijón, la que fue su casa durante más de diez años, forma parte de la plantilla del Eibar desde el curso 2018-19 y se ha convertido en un imprescindible en el centro del campo armero. Ordena, corrige y da continuidad al juego en la medular.

5. Javi Martínez, 26 años. Debido a la baja de Olaetxea por sanción, se postula a ser el acompañante de Sergio Álvarez en el medio del campo. Interior con llegada, disputó 591 minutos y ha actuado en 21 partidos, aunque solo disfrutó de tres titularidades. Anotó el 2-0 en la victoria del Eibar ante el Andorra en Ipurua.

17. José Corpas, 34 años. Es uno de los jugadores más diferenciales del Eibar. 2028 minutos y 24 titularidades, solo salió del once en dos ocasiones, ambas al tener que cumplir ciclo de amarillas. El extremo derecho acumula ya cinco temporadas en Ipurua y, desde su llegada, siempre ha tenido gran participación. Desborde, experiencia y liderazgo, es el principal foco ofensivo del equipo y una de sus claves a balón parado. Tres goles y dos asistencias son sus cifras este curso.

16. Ander Madariaga, 23 años. Once partidos, nueve titularidades, 755 minutos y dos goles. Madariaga comenzó la temporada lesionado y no regresó al verde hasta finales del mes de noviembre. Poco a poco fue teniendo apariciones desde el banquillo, hasta asentarse en el once y ser una de las grandes sorpresas de este curso en el conjunto armero. Puede actuar como mediapunta o como interior, destaca por su creatividad, buen golpeo y capacidad para aparecer entre líneas.

10. Jon Guruzeta, 25 años. El canterano del Athletic vive su segunda temporada en Ipurua y uno de sus mejores momentos desde que llegó al Eibar. 20 titularidades, 1609 minutos y dos asistencias. Todavía no ha visto puerta este curso, su asignatura pendiente, pero destaca en la creación de juego del equipo. Recibe, combina y filtra balones, y participa tanto en banda de falso extremo como en zonas interiores, juntándose con Madariaga. Comenzó siendo titular, hasta que una lesión a finales de octubre le alejó de los terrenos de juego casi un mes. Desde su regreso, volvió a ser indiscutible en los planes de Beñat San José.

20. Javier Martón, 26 años. El exdelantero de Real Sociedad y Athletic llega a Riazor tras anotar la pasada jornada en la victoria del Eibar ante el Racing. 23 partidos, 12 como titular y 1128 minutos en los que ha conseguido anotar siete goles, la gran mayoría tras salir como revulsivo en los minutos finales de los partidos. Movilidad, desmarque, velocidad para atacar espacios y trabajo sin balón. Alterna la titularidad con Jon Bautista, pero su tanto ante el conjunto cántabro le postula a ocupar la punta del ataque este sábado ante el Deportivo.