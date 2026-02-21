Mario Soriano conduce el balón ante el Eibar Patricia G. Fraga

El Deportivo continúa apilando tantas victorias como peros. Se impuso al Eibar (1-0) en un duelo de máxima necesidad tras el batacazo ante el Castellón. Pero ni el resultado, ni mucho menos la imagen de un grupo al que no le sobra nada ni en los pies ni en la cabeza, despejan las dudas generadas cuando uno mira lo que ha pasado y lo que queda por venir.

Cerró el mercado sin que el Dépor fuese a por delanteros ni que de momento se muestre la confianza anunciada en Nsongo Bil. Así, mientras alguno de los nueve que le venían de serie levantan la mano, Antonio Hidalgo sigue apostando por Eddahchouri. El primer tiempo del delantero neerlandés fue un buen resumen de lo que está siendo su trayectoria como blanquiazul. Bajo sospecha para todo lo que no es disparar a portería, a veces incluso para eso, hasta el punto de poner a prueba la paciencia de la parroquia deportivista. Y justo cuando la música de viento asoma, aparición para salvar el día.

Apenas se alcanzaba el cuarto de hora de encuentro cuando Zaka puso fin a una sequía a la que le quedaba una semana para cumplir los tres meses. Lo hizo después de una brillante jugada y asistencia de Mario Soriano. Después, también, de no lograr embocar un gol olímpico que Sergio Escudero había puesto en la línea de meta superando a Magunagoitia. Solo había que empujarla. Eddahchouri tenía ganada la posición. Y, sorprendentemente, dejó que un defensa del Eibar le comiera la tostada para despejar con la nuca. Llegados a este punto, solo queda preguntarse cómo de malo será el momento que atraviesan Mulattieri y Stoichkov.

Tuvo premio el inicio prometedor del Dépor, que agarrado a una sociedad que desprende fútbol como la que forman Mario Soriano y Riki, había empezado a someter al conjunto armero. Se sumó a la fiesta del balón Escudero, más mediocentro que lateral, para darle fluidez a la circulación y tratar de aprovechar la pasividad defensiva rival.

El caso es que, como ya había demostrado a principios de temporada, todo lo que te da con, el pucelano te lo quita sin. Beñat San José tenía claro que la grieta estaba en el costado zurdo blanquiazul y no paró de girar la tuerca hasta empezar a hacer daño. O bien saliendo de presión ante la tardanza en llegar del lateral, o bien aprovechando los espacios que dejaba cada vez que decidía recular en lugar de defender hacia adelante. Martón tuvo una gran doble ocasión antes incluso del 1-0. No cesaron las llegadas del cuadro de Ipurua ante la ya habitual bajada de tensión deportivista cada vez que se pone por delante. Una forma de empezar a cavar bajo sus pies que termina minando la confianza. Para sacar el balón y empezar a rifarlo. Para que se baje la persiana al entrar en el área en lugar de buscar la portería de cualquier modo. Aunque sea poco ortodoxo.

Proteger la izquierda

Hidalgo detectó el papelón que se le venía en el carril zurdo y trató de solucionarlo cambiando a Mella de banda ya antes del descanso. La intención era proteger a Escudero, pero en realidad lo que hizo fue caminar hacia la trampa que Beñat le había tendido al inicio del encuentro y de la que se había zafado… quizá de forma inconsciente. Adu Ares desde zonas interiores empezó a castigar la profundidad mientras Cubero ejercía de señuelo para sujetar al de Teo. El Eibar siguió creciendo y se hizo ya por completo con el partido. Las ocasiones empezaron a llegar, a balón parado y con él movido, mientras el miedo blanquiazul se hacía más y más grande. El propio Ares tuvo la mejor. Entró en el área sin oposición y su disparo se envenenó entre las piernas locales hasta estrellarse en el palo.

Fue entonces cuando el técnico catalán se dio cuenta de que podía intervenir en el encuentro. Buscó tener la pelota con José Ángel y Patiño, además de retirar del campo a un Escudero al que ya le sobraban un buen puñado de minutos para elevar el nivel de intensidad con Ximo Navarro. Fueron buenos minutos del inglés, al que la única pega que puede ponérsele es la misma que a todos sus compañeros: la incapacidad para tener un mínimo de maldad dentro del área rival. Tuvo dos buenas ocasiones en las únicas contras que el equipo blanquiazul fue capaz de sacar, pero no acertó con la portería.

El encuentro llevaba camino de replicar el desenlace de Ipurua, con el empate armero en el descuento. No sucedió, pero el alargue sí dejó muestras del desquicie deportivista. Primero permitiendo un remate de Magunagoitia en el área que afortunadamente fue a las manos de Ferllo. Luego, con una estupidez de Yeremay, que se autoexpulsó entrando sin necesidad a una provocación de Moreno.