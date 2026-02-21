Beñat San José: "Hemos hecho un partido para ganar"

Beñat San José, en la banda de Riazor Quintana

"Hemos hecho un partido para ganar", aseguró Beñat San José, técnico del Eibar, este sábado, en la sala de prensa de Riazor, tras el 1-0 encajado por su equipo en un partido en el que considera que fueron "superiores" al cuadro coruñés, a pesar del resultado.

Sensaciones. "En un estadio espectacular, un ambiente espectacular, ante un tremendo club de España, pero hemos sido superiores. Hemos hecho un partido completísimo y en un saque de banda en el que hemos estado despistados, Mario ha hecho una genialidad, que también las hacía en el Eibar, y ha llegado el gol, que nos ha dolido mucho, pero no nos ha golpeado para nada. A pesar de la derrota, tengo que felicitar a mis jugadores porque hemos hecho un buen partido y hemos sido superiores. Hemos tenido ocasiones que, por pequeños detalles, no han sido más claras, pero hemos estado muy bien en la presión, hemos controlado el partido y hemos hecho muy buenos contragolpes. Sobre todo, con balón, hemos hecho un muy buen partido. Hemos cambiado los interiores para tener más claras salidas de balón y hemos hecho un partido para ganar".

El mejor partido fuera. "Sí, estoy de acuerdo. No hemos ganado todavía y en eso, como entrenador, estoy en debe, pero realmente hemos hecho otros partidos buenos como visitante, pero este ha sido de los mejores, pero hemos perdido. Estoy con muchísima rabia, pero creo que hemos estado muy bien y es una referencia en cuanto a juego y debemos pensar que la victoria cada vez está más cerca. El Dépor hay que decir que no solo hay jugadores de ataque, sino que tiene unos defensas extraordinarios, pero no hemos estado lúcidos en el último pase y en el último tiro y nos ha faltado eso".