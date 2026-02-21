Así lo vivió Riazor | Sufrimiento, frustración... y victoria

Un aficionado del Dépor, en el partido contra el Eibar Quintana

El reloj marcaba las 16:15 horas del sábado cuando el balón comenzó a rodar en Riazor bajo un cielo que, por fin, volvía a teñirse de azul tras semanas de lluvia persistente en A Coruña. No hizo falta paraguas ni chubasqueros, y así se explica que desde primera hora de la tarde, el ambiente en la ciudad respiraba fútbol. Las terrazas de los bares situados en las inmediaciones del estadio coruñés se llenaron de camisetas blanquiazules, conversaciones sobre quién iba a ocupar el lateral izquierdo ante la baja de Quagliata y debates sobre cuál de los delanteros merecía la oportunidad de salir de inicio en esta ocasión. El clima acompañaba, la ilusión por sumar ante un rival que no había ganado en toda la temporada fuera de casa, también. Todo lucía como uno de esos días en los que el fútbol se convierte en una fiesta. Pero si eres aficionado del Dépor, la fiesta casi siempre tiene un precio emocional.

Algunos apuraron sus cervezas hasta casi el instante en el que el árbitro señaló el inicio del partido. Así fue que cinco minutos antes de que blanquiazules y armeros ocuparan sus posiciones en el campo, las gradas del feudo herculino todavía lucían bastante vacías. El DJ seguía en su sitio habitual, y cuando los jugadores saltaron al césped, “Step On the ground” volvió a resonar, alto y potente en Riazor después de que desapareciera en el último encuentro. Un partido duró el silencio en megafonía, quizá porque el momento incómodo que sucedió ante el Albacete no terminó de convencer a todo el mundo.

Nada más comenzar el partido, a la afición blanquiazul le tocó lamentar una ocasión clarísima de Zaka, que no llegó a rematar cuando parecía que el gol era inevitable y el balón terminó despejado por un rival. Todavía no lo sabían, pero ese instante de sufrimiento que solo duró unos segundos, era una premisa de lo que les esperaba al final del duelo. El murmullo recorrió las gradas como una ola de frustración anticipada, esa sensación tan conocida por el deportivismo al pensar en tener que afrontar otro partido viendo a los suyos desperdiciar oportunidades.

Sin embargo, precisamente el neerlandés y, sobre todo, Mario Soriano, se encargaron de darles motivos para creer. En el minuto 15, Zaka se redimió empujando el balón al fondo de la red tras un gran pase del madrileño. Riazor estalló. Durante unos segundos, todos se centraron en intentar averiguar hacia dónde corría Eddahchouri, quizá esperando que repitiera su famosa hazaña y saltara sobre el primer deportivista que encontrara en la grada. Pero no fue así. El delantero se dirigió al banquillo para abrazar a Óscar Hernández, segundo de Hidalgo, antes de regresar junto a sus compañeros y compartir el momento con la afición.

El resto de la primera parte lo vivieron con relativa calma. El marcador no se movió y el descanso llegó con una sensación de tranquilidad engañosa. Pero el deportivismo sabe que la calma rara vez es definitiva si es el escudo del Deportivo el que defiendes cada fin de semana. Y de esa forma, lo que les tocó tras el descanso fue, en una palabra, sufrir.

Apretar los dientes, cerrar los puños y aguantar. Tocaba otro ejercicio de resistencia. Con el aire contenido en la garganta, solo lo sacaban cuando alguna llegada rival se quedaba en nada, algunas gracias a la fortuna, o cuando los blanquiazules perdían el balón, en esa ocasión, en símbolo de protesta. Parecía que el tiempo no avanzaba. Simulaba una tortura lenta. Los 22.684 allí presentes miraron más veces el reloj de las que cualquiera quisiera admitir y, seguramente, en todas las mentes retumbara un mismo deseo: que el árbitro pitara el final cuanto antes.

Y poco antes de ese momento, las decisiones del colegiado encendieron a una grada que ya estaba al límite. Las protestas se multiplicaron, los gritos se hicieron más intensos y cada acción dudosa era recibida con un rugido de indignación. El punto de ebullición llegó cuando Yeremay vio la segunda amarilla y su consecuente roja. El estadio explotó en protestas y gestos de incredulidad. Los minutos finales fueron un ejercicio de resistencia colectiva. Cada despeje era celebrado como un gol, cada falta a favor como un pequeño respiro, cada saque de esquina en contra como un microinfarto al corazón. Así fue que cuando Magunagoitia subió a rematar una falta lateral en el tiempo de prolongación, muchos se llevaron las manos a la cabeza esperándose lo peor. Pero Ferllo atrapó la pelota, el árbitro señaló el final y Riazor, por fin, respiró con tranquilidad.

A pesar de que los tres puntos se quedaban en casa, la sensación que se instaló sobre el césped fue extraña, casi amarga. El colectivo arbitral se marchó entre una sonora pitada, resultado del enfado acumulado, por parte de una afición que casi ignoró a los jugadores de su equipo que aplaudían en el centro del campo. Como si la grada, que centró toda su ira en la figura de Manuel Jesús Orellana, aún estuviera procesando la montaña rusa emocional que acababa de vivir.

No hubo acercamiento entre equipo y afición. No hubo saltos al ritmo de "Dale Dépor", como tantas veces sucedió a lo largo de la temporada. Parecía que haber vencido no era suficiente para una hinchada que parece que necesita más de los suyos. Pero a pesar de esto, y de haber vivido una tarde tensa, el Deportivo venció y, gracias a eso, la tarde volvió al punto de partida: terrazas llenas y cervezas en mano para celebrar un nuevo paso hacia el objetivo con la certeza de que, en A Coruña, el sufrimiento debe formar parte de la celebración.