Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Así justificó en el acta Manuel Orellana la expulsión de Yeremay en el Deportivo-Eibar

El canario vio dos amarillas en menos de cinco minutos, ya en el tiempo añadido

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
21/02/2026 19:23
Jesús Manuel Orellana, en el Deportivo-Eibar
Jesús Manuel Orellana, en el Deportivo-Eibar
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Yeremay Hernández fue protagonista negativo en el Deportivo 1-0 Eibar. Porque más allá de la victoria del equipo deportivista, el canario acabó expulsado por dos tarjetas amarillas que vio al filo del minuto 90 y ya en el tiempo añadido.

Primero, el canario vio la cartulina durante una falta a favor del equipo rival. El '10' del Deportivo se acercó a la zona donde estaba el esférico y, tal y como explica en el acta el colegiado, Jesús Manuel Orellana, alejó "el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego, con ánimo de perder tiempo".

Unos minutos después, cuando el cronómetro estaba a punto de señalar el minuto 95, el grancanario cometió una falta sobre Marco Moreno en las inmediaciones del área del Eibar. El central visitante respondió a la infracción con un empujón que fue castigado con amarilla. Yeremay Hernández le contestó con idéntico y aunque el colegiado hizo la vista gorda, finalmente el rifirrafe continuó

Así, en vez de apartarse y entender que el colegiado le había perdonado, el blanquiazul continuó encarándose con su enemigo y no se libró de la segunda amarilla. "Fue amonestado por empujar a un adversario sin estar el balón en juego", justificó Orellana al término del partido.

Antonio Hidalgo, en la banda de Riazor

Hidalgo, sobre la expulsión de Yeremay: "Le va a venir bien por las molestias que tiene"

Más información

De este modo, Yeremay Hernández se perderá el encuentro del Deportivo en San Sebastián de la próxima semana. Sin embargo, como esa sanción ya iba a ser efectiva tras su primera amarilla, con la que alcanzaba las cinco y cumplía ciclo, una vez regrese a la competición seguirá apercibido. Es decir, estará a un nuevo cartón de ser nuevamente suspendido.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Álvaro Ferllo, durante el choque con el Eibar

Frustración entre la afición del Dépor pese a la victoria: "No pagamos para venir a ver esto"
Lucía Dávila
Riki es acompañado por el cuerpo médico tras sufrir un mareo

Riki: "La necesidad de ganar nos puede pesar... Cuanto antes juguemos más liberados, mejor"
Dani Fernández
Jesús Manuel Orellana, en el Deportivo-Eibar

Así justificó en el acta Manuel Orellana la expulsión de Yeremay en el Deportivo-Eibar
Xurxo Gómez
Beñat San José, en la banda de Riazor

Beñat San José: "Hemos hecho un partido para ganar"
Israel Zautúa