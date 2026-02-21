Así justificó en el acta Manuel Orellana la expulsión de Yeremay en el Deportivo-Eibar

Jesús Manuel Orellana, en el Deportivo-Eibar Quintana

Yeremay Hernández fue protagonista negativo en el Deportivo 1-0 Eibar. Porque más allá de la victoria del equipo deportivista, el canario acabó expulsado por dos tarjetas amarillas que vio al filo del minuto 90 y ya en el tiempo añadido.

Primero, el canario vio la cartulina durante una falta a favor del equipo rival. El '10' del Deportivo se acercó a la zona donde estaba el esférico y, tal y como explica en el acta el colegiado, Jesús Manuel Orellana, alejó "el balón del lugar desde donde se iba a efectuar una puesta en juego, con ánimo de perder tiempo".

Unos minutos después, cuando el cronómetro estaba a punto de señalar el minuto 95, el grancanario cometió una falta sobre Marco Moreno en las inmediaciones del área del Eibar. El central visitante respondió a la infracción con un empujón que fue castigado con amarilla. Yeremay Hernández le contestó con idéntico y aunque el colegiado hizo la vista gorda, finalmente el rifirrafe continuó.

Así, en vez de apartarse y entender que el colegiado le había perdonado, el blanquiazul continuó encarándose con su enemigo y no se libró de la segunda amarilla. "Fue amonestado por empujar a un adversario sin estar el balón en juego", justificó Orellana al término del partido.

De este modo, Yeremay Hernández se perderá el encuentro del Deportivo en San Sebastián de la próxima semana. Sin embargo, como esa sanción ya iba a ser efectiva tras su primera amarilla, con la que alcanzaba las cinco y cumplía ciclo, una vez regrese a la competición seguirá apercibido. Es decir, estará a un nuevo cartón de ser nuevamente suspendido.