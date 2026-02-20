Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Ya hay horario para el Ceuta - Deportivo: abonado al horario nocturno

El encuentro de la jornada 30 en el Alfonso Murube ha quedado fijado para el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas

Jorge Lema
Jorge Lema
20/02/2026 12:37
Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta
Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta
Patricia G. Fraga
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

LaLiga ha facilitado los horarios de la jornada 30 de Segunda División, que tiene entre sus encuentros el Ceuta-Deportivo en el Alfonso Murube. El choque del equipo blanquiazul en territorio caballa ha quedado fijado para el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas.

Zakaria Eddahchouri, celebrando su gol ante el Granada

Ya hay horario para el Dépor-Granada: vuelven los domingos a última hora

Más información

Será el segundo encuentro consecutivo en horario nocturno para el conjunto herculino, que la semana anterior recibirá al Granada en Riazor también a las 21.00 horas, aunque en este caso en domingo. El atractivo que desprende el Dépor ha terminado por abonarlo a los horarios nocturnos, ya que será el undécimo partido que dispute para cerrar uno de los días de la jornada.

Los próximos horarios del Deportivo

J.27 Deportivo-Eibar: sábado 20 de febrero, 16.15 horas

J.28 Real Sociedad B-Deportivo: domingo, 14.00 horas

J.29 Deportivo-Granada: domingo 8 de marzo, 21.00 horas

J.30 Ceuta-Deportivo: sábado 14 de marzo, 21.00

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Escudero, centrando con Yeremay detrás en el Teresa Herrera

Escudero, Yeremay y el rompecabezas de la profundidad por la izquierda
Xurxo Gómez
Lucas Noubi, en un duelo en el Deportivo-Ceuta

Ya hay horario para el Ceuta - Deportivo: abonado al horario nocturno
Jorge Lema
El ideal gallego

Hidalgo: "Estamos dentro del objetivo marcado, hay que recalcar eso"
Dani Fernández
Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia

Deportivo–Eibar: cómo y dónde ver en TV y online la jornada 27 de LaLiga Hypermotion
Esther Durán