Ya hay horario para el Ceuta - Deportivo: abonado al horario nocturno
El encuentro de la jornada 30 en el Alfonso Murube ha quedado fijado para el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas
LaLiga ha facilitado los horarios de la jornada 30 de Segunda División, que tiene entre sus encuentros el Ceuta-Deportivo en el Alfonso Murube. El choque del equipo blanquiazul en territorio caballa ha quedado fijado para el sábado 14 de marzo a las 21.00 horas.
Será el segundo encuentro consecutivo en horario nocturno para el conjunto herculino, que la semana anterior recibirá al Granada en Riazor también a las 21.00 horas, aunque en este caso en domingo. El atractivo que desprende el Dépor ha terminado por abonarlo a los horarios nocturnos, ya que será el undécimo partido que dispute para cerrar uno de los días de la jornada.
Los próximos horarios del Deportivo
J.27 Deportivo-Eibar: sábado 20 de febrero, 16.15 horas
J.28 Real Sociedad B-Deportivo: domingo, 14.00 horas
J.29 Deportivo-Granada: domingo 8 de marzo, 21.00 horas
J.30 Ceuta-Deportivo: sábado 14 de marzo, 21.00