Ximo Navarro es duda para la visita del Eibar a Riazor

El Deportivo regresa a la competición este sábado a las 16.15 horas frente al Eibar tras una semana de entrenamientos marcada por la derrota por 2-0 sufrida en Castalia y por el control de cargas que ha tenido que implementar Antonio Hidalgo, director técnico herculino, en las sesiones para tratar de recuperar al máximo número de futbolistas.

“Llegamos al último entrenamiento pendientes de la salud de varios jugadores. Hay jugadores a los que hemos tenido que ir regulando las cargas. Vamos a ver cómo entrenan y a partir de eso decidiremos sobre el once inicial. Las molestias están yendo a más, es una evidencia. Pero es algo normal que pasa en las plantillas. En algunos casos está yendo a más”, reconoció el entrenador blanquiazul en la rueda de prensa previa al choque ante los armeros.

No es la primera semana en la que el de Granollers alerta de que los problemas físicos se están incrementando, aunque siempre desde la normalidad de que los futbolistas profesionales casi nunca están al 100% a estas alturas de la temporada. Sin embargo hoy, por primera vez, sí que dejó entrever que podría haber un cambio en el planteamiento durante el desarrollo del partido con motivo de las molestias que sufre algún jugador.

La gran duda

Ximo Navarro es el mayor interrogante para recibir hoy a los azulgrana. El latera derecho, según confesó Hidalgo, podría quedarse sin protagonismo sobre el césped de Riazor. El nacido en la localidad granadina de Guadahortuna se entrenó con pequeñas dolencias durante la semana.

Tras haber causado baja alrededor de cuatro meses por culpa de una lesión en el tendón complejo isquiotibial, el defensor reapareció con fuerza en la victoria cosechada ante la Cultural Leonesa en el Reino de León. Siete minutos en los que pisó área, disparó a portería rival y activó una banda derecha por la que el Dépor no había sido capaz de generar peligro real.

Contra Albacete y Castellón contó con un cuarto de hora en ambos encuentros para ir ganando en confianza, el punto crítico de esta lesión en particular según el propio futbolista: "Me encontraba bien entrenando, pero después no me sentía bien de todo. Era más una cosa mental, el miedo a la hora de hacer carreras largas".

Con la sanción de Giacomo Quagliata por acumulación de tarjetas amarillas, Ximo, junto a Sergio Escudero y David Mella, entraba en la lista de posibles sustitutos para cubrir al italiano. La presencia en la tarde de hoy de Ximo Navarro dependerá de sus sensaciones y de las necesidades que demande el encuentro