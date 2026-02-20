Los centros y la presión del Eibar, un examen antiestrés para el Deportivo

Villares, disputando un duelo aéreo en el Deportivo-Albacete Patricia G. Fraga

Sufrió mucho en el partido de ida en Ipurua durante la segunda parte, donde recibió 17 remates de los 21 totales, récord absoluto de los últimos años. Y este sábado (16.15 horas), vuelve a medirse al mismo rival, la Sociedad Deportiva Eibar.

El equipo de Beñat San José baja de manera notable su rendimiento a domicilio —únicamente ha logrado cinco empates y ni una sola victoria—, pero intenta mantener su estilo también lejos de su hogar. Así, el Deportivo recibe a un conjunto que es uno de los que más centros mete al área de toda la Liga Hypermotion (el cuarto, con 16,5, según Wyscout) y de los que lo hace con más acierto (5,4 centros precisos, según Opta, solo por detrás del Valladolid). Pero también al equipo que más posesiones gana en el último tercio ofensivo (5,4 de media) gracias a su presión alta.

Será, por lo tanto, un importante examen antiestrés para el Deportivo y, en concreto, para las líneas más próximas a la portería de Álvaro Ferllo. Porque el Deportivo tendrá que convivir contra el poderío aéreo de un Eibar que es mucho más que juego directo, pero que es el que más duelos por alto genera en sus partidos. Y también contra el agresivo acoso sin balón del bloque armero.

El test ayudará a definir la mejoría del cuadro deportivista en salida de balón, un aspecto del juego en el que el equipo coruñés ha venido encontrando más soluciones conforme ha ido acercando a Soriano a la base de la jugada. No sirvió esa solución en la ya lejana visita del Valladolid (el primero en esta faceta de robos altos), pero sí estuvo bien el equipo en los dos partidos contra el Albacete (tercero).

Pero el encuentro también servirá para medir las certezas defensivas del equipo coruñés dentro del área. Ahí, protegiendo al portero, no está rindiendo mal el Deportivo con Lucas Noubi como nuevo jerarca. Pero así llegó el gol del Eibar en la ida... aunque con un Arnau Comas que, esta vez, apunta a no jugar.