Javi Martón, el revulsivo del Eibar que aspira a consolidarse como titular

Javi Martón (d) celebra su gol de la pasada semana frente al Racing LaLiga Hypermotion

Regresó a Gipuzkoa dos años después de explotar en la Real Sociedad B y, de nuevo en la provincia española con menor superficie (sin contar las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), es donde Javi Martón (Villafranca, Navarra, 1999) ha exhibido su mejor versión de cara a portería. Solo ha sido titular en doce de los 23 partidos de la Liga 2025-26 que ha disputado, pero, con siete goles, tres de ellos saliendo desde el banquillo, el navarro, un delantero de área con un poderoso juego aéreo y buena movilidad, se ha convertido en el revulsivo de la escuadra armera, pero busca consolidarse como titular.

Tras formarse en el CD Alesves, de su localidad natal, y pasar por la cantera de Osasuna, Martón recaló en la Real Sociedad como juvenil. Con el filial txuri-urdin debutó como profesional, en Segunda, en la temporada 2021-22, y explotó como goleador al curso siguiente, en Primera RFEF. Materializó doce goles en 35 partidos, cifra que le valió para fichar por el Athletic Club en el verano de 2023, aunque con los leones apenas disputó tres encuentros de Primera División y uno de Europa League, frente al Viktoria Plzen, ante el que firmó una diana.

El club bilbaíno lo cedió al Mirandés, de Segunda División, durante la campaña 2023-24, y con el cuadro castellano marcó cuatro goles en 20 partidos. La pasada campaña, jugó cedido desde febrero en el Albacete. Allí anotó tres tantos en trece jornadas. Pero ha sido de nuevo en Gipuzkoa, aunque ahora ya no en San Sebastián, sino en Eibar, donde ha dado un salto cualitativo en ataque.

El pasado verano firmó con el club armero hasta junio de 2028 y tras formar en el once inicial en las dos primeras jornadas del campeonato liguero 2025-26, se perdió los tres siguientes encuentros. El elegido para aquellos duelos fue Jon Guruzeta. Sin embargo, a partir de la sexta jornada, con Jon Bautista ya en condiciones, después de no jugar los dos primeros duelos del curso y tener unos minutos en los tres siguientes, Guruzeta regresó al extremo, donde mejor se desenvuelve, y Beñat San José dio la titularidad como ‘9’ a Bautista, máximo artillero del cuadro eibarrés en las dos temporadas anteriores, con 17 dianas en la 2023-24 y once en la 2024-25.

Cambios en la punta

El 1-4-2-3-1 es el sistema más empleado por el técnico del Eibar, y en ese dibujo con una única referencia ofensiva, San José ha alternado a Bautista y Martón en la punta de lanza, según las necesidades del partido y, también, debido al intermitente acierto goleador de ambos. El pichichi azulgrana de las dos campañas anteriores solo lleva dos dianas este curso, mientras que Martón ya ha firmado siete tantos y tres los ha conseguido como suplente. Se trata de un excelente atacante para desatascar partidos. De hecho, ha materializado seis dianas en las segundas partes de los encuentros.

Sus dos primeros tantos llegaron en las dos primeras jornadas, cuando vio puerta en Málaga y ante el Granada. En la décima, se reencontró con el gol, saliendo desde el banquillo. Entró en el minuto 71 y mojó en el 83.

Tres citas después, San José le devolvió la titularidad frente al Albacete en Ipurua, y respondió con un doblete. Fueron las últimas dianas del navarro saliendo de inicio.

Anotó el 2-1 contra el Mirandés en el minuto 84, tras haber entrado al campo en el 67, y la pasada semana, en la que volvió al banquillo después de cuatro titularidades seguidas, inició la remontada frente al Racing (2-1) con su séptima diana del curso. Martón es un secundario de lujo, pero ansía ser protagonista.