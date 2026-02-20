Hidalgo: "Estamos dentro del objetivo marcado, hay que recalcar eso"

Antonio Hidalgo durante una rueda de prensa en Abegondo ARCHIVO DXT

Antonio Hidalgo compareció en la sala de prensa de Abegondo para analizar el momento en el que llega el Deportivo a la cita de este sábado a las 16.15 horas en Riazor frente al Eibar. El preparador herculino habló de las opciones que maneja ante la baja de Giacomo Quagliata, de los motivos que hay para ser optimistas y recalcó que "el equipo está cumpliendo con el objetivo marcado a principios de temporada".

Estado físico. “Llegamos al último entrenamiento pendientes de la salud de varios. Ximo entrenó con alguna pequeña molestia y veremos qué podemos decidir ahí. También hay otros que hemos tenido que ir regulando las cargas. Vamos a ver cómo entrenan hoy y a partir de eso decidiremos sobre el once inicial. Las molestias están yendo a más. Es algo normal que pasa en las plantillas, pero en algunos jugadores va a más”.

Lateral izquierdo. “El otro día, en Castellón, David Mella dio un nivel bueno, más de carrilero que de lateral puro. Tiene condiciones para adaptarse a eso. Escudero tiene mucho peso y trayectoria. No lo vamos a descubrir ahora. Mañana decidiremos la mejor opción”.

Mella mantiene el optimismo: "Todos vemos el vaso medio lleno" Más información

Eibar. “Complicado. Muchas variables tácticas y usa diferentes en el partido. Vamos a tener que ajustar constantemente. Poco a poco han ido encontrando su idea de juego y vienen con confianza. Seguramente en su mejor momento de la temporada".

Distintos perfiles para el lateral izquierdo. “Veremos mañana quién juega. Tengo claro que la esencia en las últimas jornadas ha mejorado mucho respecto a las últimas semanas de diciembre. En eso vamos a seguir. La idea no va a cambiar demasiado”.

Escudero. “Está para competir de inicio. Los años nos pasan a todos. Él tiene experiencia y ha hecho una readaptación física muy buena”.

Mediocentro. “Con la llegada de Riki es donde más efectivos tenemos. Mucho talento y características distintas. Veremos quién juega mañana en esa posición”.

¿Cómo se gestiona la presión? “Ahí está la clave. Tanto jugadores como cuerpo técnico, aficionados y prensa. Hay que llevarlo al lado positivo y saber que estamos en un tramo importante de la temporada. Estamos dentro del objetivo marcado y hay que recalcar eso. Me gustaría ser más regulares y lo intentamos. Hay que verlo con optimismo y positivad”.

Delanteros. “El portero está para parar y el delantero para marcar los goles. Eso dice la evidencia del fútbol, pero es mucho más complejo. Insistimos en mecanismos para llegar con más jugadores al área, porque a veces no está bien o lo suficientemente cargada. Tienen que dar un paso adelante, explotar sus virtudes. Hay que acabar de manera diferente las muchas ocasiones bien jugadas en último tercio que tuvimos el otro día”.

Diferencias entre Zaka y Mulattieri. “La primera línea de presión antes no era lo suficientemente agresiva. Se plantaban fácil en nuestra portería. Hemos mejorado con los dos en eso. En cuanto a las diferencias, Zaka es un delantero más de área y Mula está más cómodo en espacios”.

¿Cómo convive él con la presión? “Como futbolista y entrenador no tiene nada que ver. Como entrenador engloba todo. Mi trayectoria no tenía la dimensión que tiene el estar en A Coruña. Lo voy entendiendo y asumiendo. Lo vivo de manera positiva. Podemos mejorar y el equipo está en buena línea. Prefiero verlo así. Noto la ilusión de la afición y la presión. Llámalo ansiedad por subir, subir y subir... Es una carrera larga entre muchos equipos. Cuando abrazas la dificultad y eres consciente de ello las cosas se ven más tranquilas y de manera objetiva. Coruña es increíble, pero sabemos dónde estamos. Es un club que mete presión”.

Valor a lo conseguido hasta la fecha. “No leo ni escucho todo lo que decís. Sería un sinvivir. Uno no es ajeno a lo que hay en la calle. Las críticas tienen que existir. A partir de ahí veo que en 26 jornadas el equipo está cuarto y cumpliendo con el objetivo marcado a principios de temporada. Estoy encantado de estar en A Coruña y pertenecer al Deportivo. No podemos estar en un mejor sitio en España”.

Insistencia en el gol. “La clave de todo es la ansiedad. Eso genera la sensación de ansiedad y de necesitar el gol. A los jugadores, que son los más importantes, les tenemos que intentar transmitir esa tranquilidad. Con el 2-0 el otro día intentábamos demasiadas cosas mucha gente. Entran es una imprecisión constante”.

El papel de canteranos en el tramo final. “Tenemos que ver los procesos de todo el mundo. Intentamos ir con calma siempre. El Fabril también se está jugando cosas importantes. Tenemos un gran volumen de jugadores y siguen trabajando con nosotros diariamente”.