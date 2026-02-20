Escudero, Yeremay y el rompecabezas de la profundidad por la izquierda

Escudero, centrando con Yeremay detrás en el Teresa Herrera Quintana

Es solo un puesto en el once. Pero, ni mucho menos, se podrá simplificar en un ‘hombre por hombre’. Porque la ausencia de Giacomo Quagliata por sanción supone un nuevo reto para el Deportivo, acostumbrado a contar con el empuje ofensivo del italiano en su pasillo izquierdo. Y es que más allá de las características defensivas del siciliano, el exfutbolista de la Cremonese es un arma de ataque clave para el conjunto coruñés.

Las incorporaciones de Quagliata desde atrás han permitido que el equipo dirigido por Antonio Hidalgo no se haya tenido que preocupar por la profundidad en el carril zurdo. Con Yeremay Hernández ejerciendo casi de manera constante como el futbolista que parte por delante, el canario no ha tenido que actuar de manera sistemática como extremo gracias al en su día internacional sub-21 por Italia. Ha podido moverse con libertad. Fluctuar entre la banda y el pasillo central sin preocuparse de las necesidades colectivas. Porque ahí estaba y está Quagliata para compensar sus movimientos. Contraponerse para equilibrar.

Así, si Yere acude al apoyo o aparece en sectores interiores, su compañero zurdo es el encargado de sujetar la última línea del rival o, directamente, amenazar al espacio. Mientras, si el ‘10’ decide pedirla más por fuera, evitando el habitual tráfico interior, el transalpino no tiene problema en acudir a esas zonas centrales para permitirle ganar tiempo y espacio al crack del Dépor.

Desde su entrada en el once, en la jornada 5 ante el Mirandés en Mendizorroza, Giacomo tan solo se ha perdido un partido de liga. Fue en Málaga por unas molestias que hicieron que Sergio Escudero recuperase, de manera temporal, un puesto en la alineación inicial. El 3-0 reflejó el mal rendimiento del equipo aquel día. Obviamente, el pobre nivel colectivo no se debió exclusivamente a la entrada del pucelano en el once. Pero es cierto que el lateral izquierdo no acumuló méritos para rebatirle el puesto a Quagliata y, tan solo una semana después, se lesionó en el complejo isquiotibial para decir adiós a lo que quedaba de año 2025.

El encaje ideal

Quagliata era entonces la única posibilidad natural para el lateral izquierdo. Pero el Deportivo no acusó esa escasa variabilidad en el abanico de elecciones, pues el italiano terminó de encajar como anillo al dedo en las necesidades como conjunto y en las individuales de Yere.

Ahora, 17 partidos después, Antonio Hidalgo vuelve a enfrentarse a un rompecabezas para encajar el puzle en el sector izquierdo. “Tengo claro que la esencia en las últimas jornadas ha mejorado mucho respecto a las últimas semanas de diciembre. En eso vamos a seguir. La idea no va a cambiar demasiado”, apuntó el técnico catalán en rueda de prensa sobre la pérdida del italiano y lo que podrá hacer y no hacer el equipo sin su ausencia.

El preparador no soltó prenda sobre el sustituto de Quagliata, pero parece que con Ximo Navarro entre algodones -y, por tanto, sin posibilidad de colocar el ex del Alavés a pie cambiado-, la margarita tan solo tiene dos hojas: apostar por Sergio Escudero o colocar ahí a David Mella.

La opción natural

Por un lado, el regreso al once del vallisoletano dotaría al equipo herculino de una pieza más muy hábil a la hora de construir juego desde abajo, algo en lo que Quagliata apenas suma. Escudero no ha terminado de ejercer este curso una función de centrocampista con balón, pero la pasada campaña sí ejerció como tal en algún momento puntual, replicando su rol en el Real Valladolid que ascendió a Primera en la temporada 2023-24.

Sin embargo, si el pucelano ejerce de lateral izquierdo, Hidalgo deberá encontrar el modo de atacar la profundidad por la izquierda, algo en lo que Escudero ya no destaca por condiciones físicas y adaptación de su fútbol a ellas. “Está para competir de inicio. Los años nos pasan a todos. Él tiene experiencia y ha hecho una readaptación física muy buena”, explicaba el titular del banquillo sobre ‘Escu’, su evolución y su regreso a la competición tras la rotura muscular.

Quizá la ensamblaje pase por ubicar a Yeremay Hernández como extremo más fijo. Pero eso le obligaría a sujetarse más de lo que le gusta y a realizar más movimientos de ruptura al espacio que los habituales, además de recorrer más metros en defensa. Por eso mismo, existe otra posibilidad: David Mella.

La opción hacia la profundidad

Cada vez que ha jugado de inicio, el canterano del Deportivo lo ha hecho en la banda derecha, a pie cambiado. Bien en un rol más de carrilero, hundiéndose más en defensa, bien como extremo más puro. Sin embargo, también ha ejercido de improvisado lateral izquierdo durante el desarrollo de los partidos. Casi siempre como solución de emergencia cuando era necesario marcar y, así, ganar un arma más ofensiva desde esa posición.

Ahora, sin Quagliata, aparece Mella como solución primaria para el puesto de zaguero izquierdo, una posición que no ha ocupado nunca de inicio en defensa de cuatro. Podría estrenarse en esa función este sábado contra el Eibar para permitir que Yeremay siguiese volando libre sin que el equipo pierda profundidad… o podría compartir carril con Escudero y abrir una tercera vía.

Y es que en la ecuación en la que Escudero o Mella ejercen como posibles soluciones para despejar la incógnita del lateral izquierdo, ambos podrían entrar en el once y encontrar el remedio a todos los males.

Con Altimira con condiciones para dar profundidad por el perfil diestro sin necesidad de tener a Mella o a Luismi por delante -una figura como Villares podría complementarle desde el centro del campo-, el teense podría reubicarse en la izquierda. Allí, acostado en su perfil natural como carrilero o extremo, encajan tanto Escudero por detrás y Yeremay más cerca del punta. Buen pie para construir más amenaza al espacio. Quizá la solución no es Mella o Escudero, sino Mella y Escudero. Solo el cerebro de Hidalgo conoce el plan y será el verde el que dictamine el grado de éxito del arreglo a la baja de Quagliata.