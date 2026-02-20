Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia Fernando Fernández

El Deportivo, después del varapalo sufrido ante el Castellón la semana pasada (0-2) aspira a lamerse las heridas este sábado en Riazor, donde recibirá la visita del Eibar. Los coruñeses tienen un recuerdo dulce del último partido en su campo, pues se impusieron al Albacete (1-0) y volvieron a ganar en su casa más de dos meses después, ya que su última victoria se remontaba a finales del mes de noviembre, concretamente al día 23, cuando ganaban 2-1 al Ceuta. Roto el maleficio en Riazor, el equipo intentará seguir sumando de tres para no perder de vista los puestos de ascenso directo y mantener la distancia con sus perseguidores, que quieren asaltar las posiciones que dan acceso al playoff de ascenso.

📅 Horario del Deportivo– Eibar

El duelo entre el Deportivo y el Eibar se jugará en las siguientes condiciones:

Día : sábado 21 de febrero

: sábado 21 de febrero Hora : 16.15 horas

: 16.15 horas Estadio : Riazor

: Riazor Competición: jornada 27 de LaLiga Hypermotion

📺 Dónde ver el Deportivo– Eibar en TV y online

El Deportivo– Eibar se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

LaLiga TV Hypermotion : canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo.

: canal oficial de la Segunda División para ver el partido en directo. TVG : el canal autonómico gallego retransmitirá el partido

: el canal autonómico gallego retransmitirá el partido DAZN : también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles.

: también ofrece la retransmisión en plataformas compatibles. Gol Stadium : también retransmitirá el choque

: también retransmitirá el choque Directo de Dxtcampeón: el encuentro podrá seguirse en el minuto a minuto que se publicará en este periódico hora y media antes del inicio del partido, con la previa y todas las claves del mismo.

Un rival con hambre de triunfos fuera

El Eibar no ha ganado en esta temporada a domicilio y llegará a Riazor con el reto de sumar sus primeros tres puntos de la campaña lejos de Ipurua. En su casa, curiosamente, es el que tiene mejores números tiene de Segunda. El equipo de Beñat San José tratará de emular a la Real Sociedad B, que llegó al estadio coruñés con pleno de derrotas como visitante y salió goleando (0-3). Los coruñeses por su parte, al abrigo de su afición, tratarán de sumar su segunda victoria seguida en Riazor, donde no terminan de encontrar la regularidad.