Castalia, camino para volver a cerrar la puerta de Riazor tras el trauma de Eibar

Lucas Noubi, disputando el balón con Isra Suero, con Álvaro Ferllo observando de fondo en el Castellón-Deportivo Fernando Fernández

La meta propia se ha convertido en una especie de Arco del Triunfo para los rivales en Riazor. Todos los equipos ven la portería grande en A Coruña, pues el Deportivo no ha sido capaz de cerrar la puerta en casa en los últimos seis partidos de liga. Puede ganar, empatar o perder. Pero el contrario siempre encuentra la manera de morder al equipo de Hidalgo pese a que este juega al calor de su hogar.

La última vez que el Dépor dejó virgen su portería en casa era 8 de noviembre, la Cultural Leonesa ejercía como huésped y Germán Parreño estaba instalado bajo palos. El resultado fue 3-0. Y, con ese marcador, el equipo coruñés confirmaba el fin de su primera mala racha del curso.

Desde entonces, el equipo herculino ha jugado ocho partidos más en casa, en los que únicamente frente al Mallorca en Copa del Rey (1-0) consiguió cortar la sangría. En la competición de la regularidad, la cifra alcanza ya la media docena de encuentros concatenados encajando. Aunque el duelo frente a la Cultu fue únicamente la excepción que confirma la regla… desde la visita del Deportivo a Ipurua.

El equipo dirigido por Antonio Hidalgo llegaba a aquel duelo contra el Eibar, rival que este sábado (16.15 horas) visita Riazor, como líder y único conjunto invicto de la categoría. Era la séptima jornada. Logró adelantarse en la primera mitad por medio de Yeremay desde el punto de penalti. Luego, al comienzo del segundo acto, el canario tuvo la oportunidad de dejar prácticamente sentenciado el partido, pero perdonó una clara ocasión… que desencadenó un acoso que acabó en derribo.

Fueron 21 remates en contra, la cifra más alta registrada por el equipo coruñés en un partido desde los escabrosos tiempos de Clarence Seedorf como técnico. Pero fue, sobre todo, ese empate que llegó en el tiempo añadido y privó al Deportivo de dos puntos y de su tercera victoria consecutiva.

Cambio de rumbo

En Eibar se generó cierto trauma. El equipo más sólido del comienzo de curso sangró por primera vez. El Dépor, una máquina de competir en los primeros encuentros, se dio cuenta de que no era inexpugnable.

La visita a Ipurua no acabó en derrota, pero marcó el inicio de esa primera crisis de la temporada, cristalizada en cinco encuentros consecutivos sin ganar y una pérdida de solidez que nunca regresó.

Porque en aquellos primeros seis encuentros, el cuadro coruñés había sido capaz de dejar su puerta a cero en tres partidos, todos ellos en Riazor. Ni Burgos (0-0), ni Sporting (1-0), ni Huesca (4-0) lograron hacer apenas cosquillas al bloque blanquiazul en casa.

Sin embargo, tras el duelo de Eibar, Almería y Valladolid marcaron en A Coruña. Como también lo hicieron después Ceuta, Real Sociedad B, Castellón, Cádiz, Racing de Santander y Albacete. De los últimos últimos nueve encuentros como local, el Deportivo ha encajado en ocho. La visita de la Cultural fue la excepción que confirma la regla.

Así, al margen de aquel inicio de curso y del encuentro en casa frente a la Cultu, el Dépor solo ha logrado dejar a cero a sus rivales en otros tres partidos más, todos ellos a domicilio: en Zaragoza (0-2), en Albacete (0-2) y en León (0-1).

De esta manera, a punto de alcanzar la 27ª jornada, solo maneja siete porterías a cero, lo que le convierte en el décimo equipo en esta estadística. De proyectar un cero en el marcador del rival en la mitad de los partidos a encajar, desde Eibar, en cuatro de cada cinco encuentros, aproximadamente.

Ferllo encaja

El del Reino fue el primer y único partido en el que Álvaro Ferllo, el nuevo guardián deportivista, no tuvo que recoger el balón de la redes de su portería. El cancerbero riojano ha disputado los siete encuentros de liga celebrados en este año 2026. Pero solo en uno pudo celebrar haber cerrado la meta. Todo a pesar de que el primer fichaje de invierno ha dejado ya al menos un par de actuaciones sensacionales. En Las Palmas, le negó un gol de penalti de Viera con una parada extraordinaria. Mientras, contra el Albacete en casa, evitó el 2-2 con una mano decisiva, extendiendo el brazo para bloquear un remate a quemarropa de Álex Rubio.

Esos dos encuentros fueron la cara de un rendimiento que en Castalia tuvo su cruz. Frente al Castellón, Ferllo dejó a deber por primera vez en el Dépor. No tanto en el primer gol como sí en el segundo tanto, en el que el remate de Álex Calatrava le pilló tan desprevenido como al resto. Mérito del canterano del Atlético de Madrid, por supuesto, pero también demérito del guardameta, excesivamente relajado en una acción en la que debía mantener, por si acaso, la guardia alta.

No lo hizo y el Deportivo se dejó ahí sus ideas, su acumulación de méritos y sus tangibles esperanzas de, al menos, sacar un punto del duelo contra el segundo clasificado y ahora líder. Le penalizó al equipo su falta de contundencia en ambas áreas, pues en Castalia logró relegar a la mínima expresión al mejor ataque de la categoría junto al del Racing de Santander.

Y es que el rival con más goles esperados, el que más llega al área rival y el tercero en cuanto a posesión se quedó únicamente en 8 remates que sumaron, en total, 0,23 goles esperados (xG) según el modelo predictivo de Wyscout. Es decir, más allá de que el tempranero gol puso en ventaja al equipo de casa y provocó un cambio de guion evidente, el Deportivo fue capaz de minimizar a su rival, que solo elevó su índice de peligro para maquillar sus cifras en ataque una vez el conjunto blanquiazul bajó los brazos tras el 2-0.

Nada tuvo que ver el duelo de vuelta en Castalia con el de la ida, en el que el bloque de Pablo Hernández también ganó por dos goles (1-3) e incluso lo hizo remontando, pero elevó su volumen hasta los 16 remates y los 1,68 goles esperados.

Así se da la curiosidad que, pese a la derrota y el enésimo gatillazo contra un ‘igual’, el Deportivo viene de firmar su mejor registro del curso en cuanto a números defensivos. De hecho, incluso el Huesca que le remató únicamente tres veces -ninguna entre palos- en su visita a Riazor generó situaciones de más probabilidad de gol, pues alcanzó los 0,32 xG, una cifra ligeramente inferior a los 0,45 goles esperados en nueve remates con los que el Cádiz sacó un punto de Riazor el 4 de enero.

Aquel duelo contra el equipo de Asier Garitano, el partido contra el Racing (7 remates con 0,99 xG) o el duelo contra el Almería (10 chuts en contra y 0,86) han sido, como el de Castellón, partidos en los que el conjunto deportivista ha logrado cortocircuitar a sus rivales. Bien a través del control propio, bien a través de una seguridad defensiva que no se ha traducido en porterías a cero. Pequeños brotes verdes que muestran el camino para acabar con el trauma de Ipurua justamente contra el equipo con el que empezó todo y recuperar la solidez perdida.