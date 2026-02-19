Mella mantiene el optimismo: "Todos vemos el vaso medio lleno"

David Mella, en rueda de prensa Patricia G. Fraga

El extremo del Deportivo, David Mella, se sentó en la sala de prensa de Abegondo para analizar el próximo compromiso liguero del cuadro blanquiazul, que espera la visita del Eibar este sábado a las 16.15 horas en Riazor. Además, habló de cómo llega el equipo tras la derrota en Castalia y de su situación personal, con la incógnita en el aire de si este fin de semana será el elegido para ocupar el lateral izquierdo que deja huérfano Quagliata tras ver la quinta amarilla ante el Castellón.

Estado anímico. “Con los ánimos renovados para el partido de este finde, hay que afrontarlo con las mismas ganas que el anterior e intentar conseguir los tres puntos".

Análisis. “Un poco en la línea de lo que habló Lou ayer, el equipo estuvo bastante bien, siempre hay matices que pulir, porque al final solo tuvimos un tiro a puerta, pero sí que tuvimos llegadas claras para poder finalizar mejor la jugada. Hay que dejar el partido del Castellón atrás, mejorar lo que hicimos mal y afrontar el partido de este finde con la mejor cara posible".

Puntos en casa. “Todos pensamos en mejorar los resultados en casa. A partir de ahora, que queda poco, vamos a intentar darlo todo como estábamos haciendo esta temporada y a ver si podemos conseguir los máximos puntos”.

Nivel de optimismo. “Todos estamos con el vaso medio lleno. Estamos ahí arriba, donde queremos estar. Quedan muchos puntos por disputar. A ver si conseguimos este finde los tres y nos ponemos un poquito más arriba”.

Derrota contra el Castellón. “Acabas el partido enfadado y triste por no conseguir los tres puntos que te ponían segundo, pero tienes el día de descanso el lunes, el martes analizas el partido, ves los errores para poder mejorar, y ayer ya cambias la cara para hacer un buen partido este fin de semana”.

Mejora en los metros finales. “Aparte de que el Castellón ahora mismo es el equipo más en forma de la Liga y que van como aviones, fallamos en las decisiones en el último tramo. Un mejor control, un tiro de primeras… un poco todo en general. Hay veces que entra todo y en este caso no entró ninguna".

Riki. “Riki es muy buen jugador, tiene la calidad para jugar libre por todo el campo y da libertad al resto de moverse en sus posiciones y en general en el campo. Filtra pases que pocos jugadores pueden hacer. Es un gran fichaje que da un salto de calidad al equipo”.

Papel de lateral izquierdo. “En principio teníamos la idea de que yo estuviese más arriba en la presión, pero ellos hicieron otras cosas, la cambiaron y tuve que estar un poco más atrás. Después me puso de lateral izquierdo, y no tengo ni idea de lo que va a hacer este fin de semana. Yo estoy disponible para todo lo que me mande”.

Ninguna victoria del Eibar fuera de casa. “Esto es la Segunda División, es una Liga muy apretada, se va a disputar el partido con las máximas ganas posibles. Los números hablan por sí solos, en casa no somos los mejores del mundo, pero poco a poco estamos mejorando para conseguir los tres puntos. Va a ser disputado, ellos presionan bastante arriba, va a ser un partido de muchos duelos. Sabía las bajas que tienen, las comentamos, pero tienen otros jugadores de mucha calidad. Esperamos ganar".

Primera vuelta contra el Eibar. “No estuve en la primera vuelta, estaba en el Mundial. No pude verlo porque allí no se podían poner los partidos, pero como la temporada pasada y esta, son partidos muy disputados. Quedamos 0-1 y 1-0 el curso pasado y en esta 1-1, espero otro partido igual de igualado y llevarnos los tres puntos".