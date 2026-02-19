Mi cuenta

El Deportivo ya tiene fecha para la inauguración de su nuevo Museo & Tour de Riazor

Será el próximo martes 24, aunque en un acto privado

Sergio Baltar
19/02/2026 13:29
Una maqueta del nuevo Museo de Riazor
Punto y final a meses de espera. El Deportivo ya tiene fecha y hora para la inauguración institucional de su nuevo Museo & Tour de Riazor. Será el próximo martes,  24 de febrero, a partir de las 19.30 horas. El acto contará con la presencia del presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet Rodríguez, miembros del Consejo de Administración y representantes del ámbito institucional y social de la ciudad y su entorno.

El evento servirá como punto de partida oficial de la apertura de un espacio "concebido para preservar, poner en valor y proyectar el legado histórico y la identidad que han definido al deportivismo a lo largo de más de un siglo", tal y como explica el Deportivo, que tras esta presentación oficial desarrollará una visita privada a los invitados sin la presencia de miembros de prensa.

Lois Novo: “El museo emocionará al deportivismo”

Más información

Una vez se desarrolle este primer evento, el Deportivo abrirá el espacio al público en general para que los aficionados, aunque dicha fecha de apertura y otras cuestiones como los horarios y las modalidades de acceso todavía no han sido definidos de manera pública por la entidad.

