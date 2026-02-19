Samu Fernández, segundo por arriba de izquierda a derecha, en el once del partido de este jueves ante Noruega RFEF

El canterano Samu Fernández fue titular y disputó íntegro el encuentro entre España sub-19 y Noruega (2-0), correspondiente al segundo de los dos duelos amistosos que el equipo de Paco Gallardo disputó esta semana en Benidorm. Los goleadores fueron Joselillo, que ya había marcado el martes en el primer duelo ante el equipo nórdico y Hugo López. Ese duelo se saldó también con victoria para la sub-19 (4-1).

El central blanquiazul se había quedado sin minutos en ese primer enfrentamiento de preparación para la siguiente, ya marcada en rojo en el calendario de la selección: la Ronda Élite, que se celebrará a finales del mes de marzo y en la que España ejercerá de anfitriona. El combinado nacional tendrá que superar a Países Bajos, Finlandia y Eslovenia si quiere poder acceder a esa fase final del Europeo de la categoría, que se celebra en País de Gales (del 28 de junio al 11 de julio). Solo el primero del grupo obtendrá el billete para pelear por el título.

Samu Fernández durante el partido con España sub-19 ante Noruega disputado en Benidorm RFEF

Samu retornará ahora a la disciplina del Fabril, equipo en el que es uno de los indiscutibles en el eje de la defensa. Su importancia, no obstante, se ha ido diluyendo en el primer equipo del Deportivo, con el que llegó a debutar en la Copa del Rey contra el Sabadell, cuajando muy buenos minutos. El canterano formó parte de varias convocatorias ligueras, pero no consiguió estrenarse en el torneo doméstico. En la primera ronda, ante la UD Sámano, una expulsión por doble cartón amarillo que el central juvenil había visto en el duelo entre el Fabril y el Oviedo Vetusta le impidió estar disponible para la ronda copera. Además, otras llamadas por parte de la selección le hicieron perderse más partidos coperos, como ante el Atlético de Madrid

El fichaje de Adrià Altimira, unido a la recuperación de Ximo Navarro y el buen momento de forma de Lucas Noubi, complican ahora el retorno de Samu Fernández a las convocatorias del primer equipo, con el que hizo la pretemporada el pasado verano y sobre cuyo desempeño puso el acento Antonio Hidalgo.