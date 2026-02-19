Del olvido belga al sueño coruñés de Noubi

Lucas Noubi, durante el partido contra el Albacete en Riazor, donde ofreció una de sus mejores actuaciones con el Dépor Javier Alborés

En febrero de 2025, Lucas Noubi competía en la tercera división de Bélgica, relegado por el Standard de Lieja a su filial tras la negativa del central a ampliar su contrato, y un año más tarde es uno de los fijos en el engranaje defensivo del Deportivo, uno de los equipos potentes de la Segunda, con el claro objetivo de pugnar por estar en la batalla por el ascenso a la élite del fútbol español.

“Soy trabajador y un ganador”, afirmó el joven zaguero (Mouscron, Bélgica, 2005) el pasado 16 de julio, durante su presentación como nuevo futbolista blanquiazul, y subrayó que su ostracismo en el que es uno de los clubes más importantes del fútbol belga, con diez títulos de liga, le sirvió para prepararse “mentalmente” para su aventura en A Coruña. A base de mucho esfuerzo, ha demostrado llevar razón.

17 años y casi dos meses tenía Noubi cuando debutó con el Standard de Lieja en la Pro League el 13 de marzo de 2022. Lo hizo formando en el once inicial y disputó 67 minutos. Su progresión fue constante. Aquel curso disputó un encuentro más con Les Rouches. Su evolución le llevó a protagonizar catorce encuentros una campaña después, casi siempre como suplente, y explotar definitivamente durante la temporada 2023-24. Inició aquel campeonato en el segundo equipo, pero desde finales de diciembre de 2023 pasó a ser un fijo en el eje de la retaguardia del Standard de Lieja. Cerró el curso con trece partidos de liga, once titularidades y 1.060 minutos.

La temporada 2024-25 debía ser la de la consagración de Noubi en el fútbol de su país, pero su negativa a renovar con el Standard de Lieja llevó al club belga a castigar al central con descenderlo al filial. De esta forma, solo jugó dos partidos con el primer equipo, 45 minutos ante el Beerschot, el 25 de agosto de 2024, y 90 frente al Union SG el 20 de septiembre. Fue su último encuentro como profesional, ya que a partir de ese momento solo compitió con el Standard de Lieja 16 FC en la tercera categoría belga, la División Nacional 1, denominada Primera División Aficionada hasta 2016, cuando se creó con el formato actual.

“Solo he jugado dos partidos a nivel profesional el año pasado, pero he entrenado mucho porque sabía que la siguiente temporada iba a jugar con otro club. Sabía que necesitaba trabajar más que los otros jugadores. Entrené todo lo que pude en el campo y en el gimnasio. Quería estar preparado de la mejor forma para estar bien físicamente de cara a la siguiente temporada”, indicó durante la pretemporada, ya como futbolista del Dépor.

Noubi quería adaptarse lo más rápido posible. Ya estuvo en la grada de Riazor en el último partido del Deportivo de la pasada campaña y “desde que decidió venir a A Coruña, mostró su implicación por aprender castellano, ver partidos, conocer el club”, como reveló Fernando Soriano durante la presentación del futbolista. De hecho, sorprendió con sus primeras palabras en español, durante la rueda de prensa.

Su debut con el Deportivo no se produjo hasta la quinta jornada, el 13 de septiembre. Antonio Hidalgo introdujo a Noubi en el campo en lugar de Luismi Cruz a los 83 minutos de la goleada contra el Mirandés (1-5). Había transcurrido un año, menos una semana, desde su anterior partido como profesional.

La participación del belga en el equipo blanquiazul creció poco a poco: Diez minutos una semana después, en el 4-0 sobre el Huesca. 25 ante el Almería en Riazor (1-1), en la octava jornada, y 33 frente al Racing en El Sardinero (2-1), en la décima cita de la Liga.

Primera titularidad

Una semana después, el 26 de octubre de 2025, Hidalgo incluyó al joven zaguero en el once inicial por primera vez, en la visita del Valladolid a Riazor. El belga formó parte de una retaguardia integrada por tres centrales, junto a Loureiro y Barcia, y con Mella y Quagliata de carrileros. Sus ganas de convencer al técnico le llevaron a mostrarse algo revolucionado, aunque protagonizó varias acciones buenas en defensa, con recuperaciones importantes, y en los últimos 40 minutos del encuentro, cuando el Pucela se quedó con un jugador menos por la expulsión del brasileño Marcos André, se sumó al ataque e incluso gozó de una ocasión para marcar en los instantes finales.

Quedó definitivamente atrás el Noubi suplente, ya que desde entonces, todos los partidos que ha jugado en Segunda han sido como titular. Incluso en la Copa ha ejercido un papel protagonista, ya que tras disputar los últimos 25 minutos de la primera eliminatoria, frente al Sámano, cuatro días después del duelo liguero contra el Valladolid, en las tres siguientes rondas coperas siempre jugó de inicio, ante el Sabadell, el Mallorca y el Atlético de Madrid.

Noubi, Barcia y el aspecto mental Más información

Esa primera titularidad contra el Pucela marcó el guion de los cuatro últimos meses, ya que el joven zaguero ha formado en el once inicial en trece de los 16 últimos encuentros de la liga y en 16 de los 20 últimos duelos oficiales, contando también las cuatro eliminatorias de Copa.

Desde ese salto al primer plano, Noubi solo se perdió el partido contra la Real Sociedad B en Riazor (0-3) del 13 de diciembre, por la roja que vio frente al Castellón (1-3), el 0-2 en Albacete de la decimosexta jornada, tras su golpe en el hombro derecho una semana antes frente al Ceuta, y el 1-2 en Almería de la vigesimosegunda jornada, donde estuvo en el banquillo, pero no llegó a entrar en el terreno de juego.

Polivalencia

Aunque fundamentalmente ha actuado como central, su velocidad, verticalidad y buena conducción le han llevado a formar como lateral derecho en algunos encuentros. Un rol que ha quedado descartado desde el fichaje de Altimira y la recuperación de Ximo.

La confianza y minutos que ha adquirido a medida que avanza la temporada ha llevado al joven futbolista ha crecerse y ofrecer sus mejores actuaciones. Exhibió un muy buen nivel defensivo ante el delantero del Atlético Julián Álvarez en la Copa y ha sido uno de los líderes de la retaguardia en las cuatro últimas jornadas, en las que ha formado en el eje junto a Loureiro. De hecho, en los triunfos contra la Cultural en León (0-1) y ante el Albacete en Riazor (2-1) ofreció las que posiblemente hayan sido sus mejores actuaciones, mostrándose intratable.

Durante la pesadilla del último curso en el Standard de Lieja, Noubi solo jugó 135 minutos como profesional. En su temporada de ensueño en A Coruña ya lleva 1.440 entre Segunda División y la Copa.