Seis jornadas sin contar con Barcia, fuera del radar desde el primer partido de Liga de 2026

Barcia entra al campo en el minuto Dépor-Cádiz del pasado 4 de enero. Fueron sus últimos minutos en Segunda División Quintana

Dani Barcia vive su momento más complicado de la temporada. El coruñés ha pasado de ser titular indiscutible a no entrar en los planes de Antonio Hidalgo, quien lleva seis jornadas sin utilizar al canterano, que ha pasado definitivamente a ser el cuarto central del Deportivo.

Apenas ocho minutos en el campeonato liguero ha disputado el zaguero de Cambre durante 2026. Fueron en la visita del Cádiz a Riazor el pasado 4 de enero, en el primer duelo de los blanquiazules en el presente año. El canterano entró al campo por el lateral derecho Altimira en el minuto 82. Fue la última vez que Barcia entró en la rotación de Hidalgo en la Liga.

Desde entonces, el joven defensa desapareció totalmente en la Segunda División y solo protagonizó una actuación más, en los octavos de final de la Copa del Rey, contra el Atlético de Madrid. Barcia fue titular y completó los 90 minutos del duelo contra el conjunto rojiblanco, que tuvo lugar el 13 de enero. Es decir, que el central lleva más de un mes sin competir.

Rotaciones en la zaga

Tras la visita del Cádiz a Riazor en la Liga, Hidalgo alineó a Comas y Noubi en el eje de la zaga, frente a Las Palmas en Gran Canaria, ante la baja de Loureiro por sanción. Barcia estuvo en el banquillo, pero no salió al césped. En Almería, con el retorno de Loureiro, fue Comas quien se mantuvo en el once. Sin embargo, en las cuatro últimas jornadas ha sido Noubi quien ha acompañado al exfutbolista del Huesca en el centro de la retaguardia. Barcia, por su parte, ha tenido que acostumbrarse a ver los encuentros del Deportivo desde el banquillo.

El cambrés encadenó doce titularidades consecutivas en el arranque de temporada, entre las once primeras jornadas de Liga y la eliminatoria de Copa contra el Sámano. Tras dos suplencias, en Zaragoza y Córdoba, y una ausencia frente a la Cultural en Riazor (3-0), fue titular en los cinco últimos partidos de Segunda de 2025. Barcia ha pasado de acabar el pasado año en el once a desaparecer en 2026.