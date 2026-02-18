Peru Nolaskoain: "En Riazor siento esa melancolía de volver a un sitio en el que fui feliz"

"He aprendido que no se puede hablar antes de tiempo", confiesa, entre risas, Peru Nolaskoain (Zumaia, 1998) ante un nuevo retorno al que fue su hogar durante la temporada 2019-20. "Sabe que va a recibir algún que otro palo el domingo porque le toca, pero después del partido nos daremos un abrazo porque le tengo mucho cariño", dijo el exblanquiazul sobre su amigo y excompañero en el Eibar Mario Soriano en la entrevista que concedió a este periódico en enero de 2025, días antes de su primer regreso a Riazor, tras su etapa en el Deportivo. Pero el palo se lo dio el Joker al equipo armero con ese golazo desde la frontal del área en el minuto 90+1 que certificó el 1-0 de los herculinos. El jugador formado en la cantera del Athletic Club, por supuesto, no abandona su sentido del humor en esta nueva conversación previa a la visita del cuadro eibarrés a A Coruña el próximo sábado.

¿Aún recuerda el palo que les dio Mario Soriano?

He aprendido que no se puede hablar antes de tiempo y menos así. Entonces, ya no voy a decir nada así y a ver si el resultado es lo contrario (risas). Ya sabéis que le guardo un especial recuerdo al Dépor, le cogí mucho cariño a la ciudad y al club en ese año tan difícil para todos, pero que el sábado, ojalá, podamos llevarnos esa primera victoria a domicilio, que necesitamos, y luego ya que el Dépor haga sus deberes también.

Ya ha enchufado varios goles como el que les marcó la pasada campaña en Riazor.

Es un futbolista excepcional. Aquí su cuenta pendiente, quizá, fue esa, hacer más números para destacar todavía más, porque la gente ofensiva necesita siempre hacer números y son juzgados en base a ellos, pero el año pasado, con el Dépor, dio un paso al frente y ya se coronó. Creo que esta temporada está volviendo a brillar y la gente está viendo lo pedazo jugador que es.

¿Ha hablado con él esta semana?

Todavía no. Creo que no le voy a llamar y voy a esperar. Voy a cambiar de modus operandi para ver si cambia el resultado (risas).

Hace bien, porque tardó en reencontrarse con el cuadro herculino, pero desde el retorno de los blanquiazules al fútbol profesional, ya lleva tres duelos, con dos triunfos de los coruñeses por un gol de diferencia y un empate.

Nosotros también somos un equipo muy competitivo. Está claro que ellos tienen algún jugador que otro súper diferencial para la categoría y al final eso marca mucho la diferencia. Los dos partidos que perdimos fueron 1-0 allí y 0-1 aquí. Y esta temporada empatamos en Ipurua en la primera vuelta. El sábado creo que será un enfrentamiento disputado también y veremos cómo transcurre.

Son duelos en los que uno no puede relajarse hasta que el árbitro pita el final.

De hecho, en dos de los tres partidos ha habido goles en el descuento, así que a ver qué pasa el sábado.

¿Cómo se sintió en su regreso a Riazor?

Tampoco esperaba llevarme ninguna ovación ni nada porque mal año no hice, pero hubo cosas que tampoco gustaron a la afición, entonces lo entiendo, pero quitando todo eso a un lado y pase lo que pase este sábado también, guardo mucho cariño a la ciudad y a la gente. Creo que se portaron muy bien conmigo, les tengo mucho cariño y estoy súper agradecido del trato que me dieron.

¿Qué es lo primero que le vino a la mente cuando pisó el césped de nuevo?

Recuerdo que cuando aterrizamos en Santiago, fuimos a A Coruña y ya cuando entramos en la ciudad y vi Riazor, que íbamos al hotel, sentí un poco esa melancolía de volver a un sitio en el que fui feliz, aunque no salieron las cosas como habríamos querido todos, pero es un lugar que guardo en mi corazón y no paro de decir que le tengo mucho cariño.

¿Sigue entrando a YouTube para ver su gol con el Dépor contra el Tenerife, como nos dijo cuando le entrevistamos la vez anterior?

Intento entrar en otros, pero como no meto muchos, pues tengo que repetir muchas veces los vídeos. A ver si voy marcando más porque creo que soy la persona que más veces lo he visto (risas).

Esta teniendo mucho protagonismo en el Eibar un curso más. Es uno de los pesos pesados del cuadro armero, donde está consolidadísimo.

Creo que con el paso de los años, he encontrado mi sitio aquí también. Le estoy súper agradecido al club porque ellos me han dado el lugar que necesitaba en el mundo del fútbol. Hace poco cumplí los 100 partidos con el Eibar, voy todos los días ilusionado a entrenar, a jugar, me siento como en casa y que la gente te trate así, como un jugador importante, tanto en los entrenamientos como en los partidos se agradece. Me he consolidado y estoy súper a gusto.

La pasada jornada no pudo jugar, porque cumplió ciclo de tarjetas, así que llegará a Riazor con hambre de competir.

Está claro y, mucho más, dejando a un lado mis sentimientos, Riazor siempre es un campo donde se respira fútbol, hay ambiente y viendo, encima, cómo está el Dépor, creo que el sábado se vivirá un gran partido y tengo muchas ganas de jugarlo.

Peru Nolaskoain, ante Yeremay durante el Eibar-Dépor Fernando Fernández

La pasada temporada, ambas escuadras miraban más abajo, pero este curso, los blanquiazules están en playoff y el Eibar, a seis puntos de esa sexta plaza, tras lograr despegar en las últimas jornadas.

Sabemos que, ahora más que nunca, debemos de tener los pies en el suelo y no emocionarnos porque nos estén saliendo las cosas. Tenemos que continuar y el primer paso para seguir la escalada hacia arriba es que esa primera victoria fuera de casa llegue lo antes posible. Sabemos que es un rival complicado en un escenario todavía más complicado, pero hay que tener hambre e ir a por la victoria.

LLama la atención que después de doce partidos a domicilio, siguen sin ganar fuera. De hecho, son el peor visitante con cinco puntos de 36 posibles.

Es curioso porque somos el mejor local, que llevamos 30 puntos en Ipurua, pero fuera de casa solo hemos sumado cinco, para que luego digan que el campo no tiene nada que ver. No es excusa, pero en nuestro caso se está viendo que fuera de casa nos está costando mucho. Tenemos esta semana para entrenar, preparar un plan y asaltar Riazor.

¿Le encuentran alguna explicación a ese rendimiento tan distinto en casa y fuera?

El fútbol no tiene muchos secretos. Creo que en lugar de buscar una explicación, lo que hay que hacer es trabajar más que nunca, tener más hambre y más confianza que nunca y salir al campo a morderles y hacer que se sientan incómodos para intentar ganar.

¿En qué ha cambiado más este Dépor, respecto al pasado curso?

Jugadores consolidados como Yeremay y Mario Soriano han dado un paso adelante. En la primera vuelta lo comenté con varios compañeros, que pocas veces he visto un jugador como Yeremay. Es un futbolista muy diferencial para la categoría. Aquí, en Ipurua, hizo un partido descomunal, lo hizo todo bien y le vi muy superior al resto, pero solo con ser superior no vale, hay que demostrarlo y nosotros también tendremos nuestras bazas para contrarrestar ese potencial tan ofensivo que tienen.

Cada vez que el Dépor se asoma al ascenso directo, se le atraganta un equipo de arriba y se aleja.

La Segunda División es complicada y encadenar tres o cuatro victorias es muy difícil, lo hacen muy pocos, sobre todo fuera de casa, y la pasada jornada perdieron en Castellón. Es verdad que si ganaban, se metían en ascenso directo otra vez y volvieron a perder, lo que da rabia, pero no tienen que desesperarse porque esto dura hasta la jornada 42 y tienen equipo más que suficiente para estar arriba.

Es tremendo el equilibrio en la categoría, con tanto baile de posiciones, sobre todo en la parte alta.

Es lo bonito de esta categoría, que cualquiera puede ganarle a cualquiera. Ahora mismo hay seis o siete equipos muy fuertes que intentan pelear por dos puestos y los cinco restantes que no entren ahí, hablarán de fracaso, pero de eso nada, porque en ascenso directo solo entran dos y se trata de ser lo más constante posible para que al final de la liga regular te veas en una de esas dos plazas.

¿Cómo se ve a nivel deportivo?

La verdad es que me costó un poco este año y ahora mismo estoy jugando de central, creo que estoy a un buen nivel y agradecido de toda la confianza que me dan y con hambre de fútbol.

Volviendo, entonces, a la posición en la que empezó cuando dio el salto al Athletic Club.

Sí, es como que bajo, subo otra vez, bajo y vuelvo a subir, y ahora mismo me pilláis de central.

Entonces, le espera una dura batalla contra los atacantes blanquiazules.

Bendito problema que eso sea lo peor. Es un partido súper bonito para jugar y contra la gente buena siempre tienes esa motivación extra.