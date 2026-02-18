Miguel Loureiro, central del Dépor, durante una entrevista a este diario Patricia G. Fraga

El defensa del Deportivo, Miguel Loureiro, compareció este miércoles en la sala de prensa de Abegondo para analizar la actualidad del equipo tras la derrota ante el Castellón (0-2) y cómo está la plantilla de cara al siguiente choque ante el Eibar, este sábado a las 16.15 horas en Riazor.

Sensaciones tras la derrota en Castalia. "Fue una derrota dura, creo que competimos bien, pero era un partido complicado. El Castellón venía en una dinámica muy buena, un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Fue un partido muy disputado, muy igualado. No conseguimos minimizar muchísimo lo que venía haciendo el Castellón. Nos duele por cómo fue el partido, dentro estábamos cómodos, sentíamos que estábamos en el encuentro. Una derrota contra un rival directo siempre duele, siempre cuesta un poco más levantarse, pero ya estamos en la mitad de la semana. Tenemos que mirar hacia adelante, mirar al partido de este sábado, que también es un compromiso difícil. Estamos con ganas y con motivación para, delante de nuestra gente, sacar los tres puntos.

Bajón mental tras el 0-2 ante el Castellón, ¿hay que trabajar en el factor mental? "Sí, es algo que hay que trabajar, por supuesto. Por el tipo de partido que estaba siendo, por cómo se estaba dando, creo que estaba muy igualado y nos veíamos muy cerca. A pesar de estar por detrás en el marcador, estábamos cómodos, encontrando soluciones para llegar arriba. Es cierto que sin terminar de tirar disparos a portería, pero sí que tuvimos situaciones. La de David (Mella), que puso el balón atrás a Zaka, la de Mario al larguero... El equipo encontró la manera de hacer daño al Castellón y en ese momento estábamos muy cómodos. Llega ese segundo gol de una manera un poco inesperada, en una jugada muy rara y a nivel mental es un palo duro dentro del partido. Es difícil levantarse porque el Castellón es un equipo rocoso también. A pesar de que estábamos cómodos y que estábamos encontrando soluciones, no era fácil hacerles daño. Hay que trabajar sobre eso. Si nos vuelve a pasar o si se da una circunstancia parecida, hay que levantar la cabeza".

Malos números contra los rivales de la zona alta. "No conseguimos ganar ni a Racing ni a Castellón en ninguno de los dos partidos, pero creo que cada encuentro es diferente. Si analizas los cuatro partidos que jugamos contra ellos, no tienen nada que ver. Y si miras los casos de Las Palmas o Almería, los resultados fueron buenos. Si comparamos los dos últimos partidos de Racing y de Castellón, creo que en ninguno de los dos fuimos inferiores, merecimos más de lo que conseguimos. Obviamente, no nos podemos conformar con eso, queremos ganar, queremos superar a nuestros rivales, más aún a nuestros rivales directos, pero creo que hay que analizar cada partido por separado, porque al final pasan muchas cosas muy diferentes en cada uno de ellos y no creo que haya un denominador común".

Sobre el Eibar. "Es un club y un equipo que se hace muy fuerte en su campo, un campo también peculiar, con características muy determinadas. Las veces que tuve que ir allí siempre fue un estadio muy difícil de jugar, muy difícil de competir, en el que ellos siempre se hacen muy fuertes. Entiendo que por ahí se puede explicar un poquito (lo que les pasa fuera de casa). A la hora de preparar el partido, no es algo que nos importe (que no haya ganado fuera) o que nos influya en la preparación del mismo, al final hay que prestar atención a las características de los jugadores, a lo que hacen como equipo. Son un plantel bueno, muy bien entrenado. Creo que va a ser un partido difícil, que nos van a poner las cosas complicadas. Cuando llegas al final de la temporada, todo se iguala un poco más, los partidos se cierran y es más complicado. En la primera parte de la campaña es más fácil ver encuentros más abiertos, en contextos un poco más rotos. Ahora cada equipo intenta hacerse fuerte, intenta conceder lo menos posible. Hay que estar preparados para un duelo difícil. Queremos ganar, siempre queremos ganar. Cuando no lo hacemos, no estamos contentos".

El Eibar volará en Riazor sin su alma máter Más información

¿Cómo ve ahora mismo al equipo? "En cuanto a analizar la situación general y global, creo que queda muchísimo. No es tan importante ahora verse ahí o estar ahí dentro (en referencia a la posición en la clasificación), sino estar cerca y conseguir esa regularidad que nos permita no salir de esas posiciones (altas) en ningún momento y llegar con buenas sensaciones y en una buena dinámica a la parte decisiva de la temporada. Queda muchísimo, creo que tenemos que ser optimistas, hay que mandar un mensaje positivo, trabajar cada día para mejorar en todas estas jornadas que quedan, sacar el máximo de puntos posibles, pero sin estresarnos por la situación clasificatoria".

¿Qué le piden en su posición como central zurdo? "Con su peculiaridad: cambian los perfiles, cambia la orientación. Eso necesita un trabajo y una adaptación, pero creo que ya lo he hecho desde hace tiempo. Cada futbolista tiene unas características determinadas y somos conscientes de lo que nos pide el míster. A partir de esa base trato de aportar lo que creo que es mejor, lo que creo que va a sumar más al equipo, y en la parcela defensiva es donde más puedo ayudar. Sé que también tengo esa parte de responsabilidad ahora de sacar el balón, intento trabajar y mejorar cada día en ese aspecto. Por cómo estamos jugando, por cómo se están dando los últimos partidos, estamos teniendo más control y siendo capaces de construir más. Eso nos está facilitando que tengamos más soluciones, más posibilidades ahora de conectar con la gente de arriba".

¿Cómo se entiende con Noubi? "En los últimos partidos hemos participado juntos y creo que nos entendemos bien. Lucas es un futbolista con un futuro brillante, creo que tiene unas características espectaculares para esa posición. Está a un nivel muy bueno. Obviamente, es bueno para todos, para el equipo. Estamos haciendo un buen trabajo".

Los problemas del Eibar fuera y el recuerdo de la Real Sociedad B, que ganó en Riazor. "Cuando analizamos los partidos y los preparamos, no prestamos atención a esos detalles. Es una estadística que tampoco nos da demasiadas cosas para preparar un partido. Vamos con cautela y respeto, como con cualquier otro rival. Sabemos que es un equipo con jugadores de muy buen nivel. Seguramente no empezaron la temporada como les gustaría, pero es una escuadra pensada para estar peleando ahí arriba. Ahí es donde más nos tenemos que fijar, en las características de los futbolistas, en los recursos que tienen a la hora de afrontar los choques, más allá de esas estadísticas que están influidas muchas veces por diversos factores que a nosotros no nos ayudan en nada. Respeto y cautela, como el que tenemos ante cualquier rival, y obviamente también sabiendo que estamos en nuestra casa, que tenemos que hacernos fuertes aquí y que somos poderosos".

¿Cómo se encuentra físicamente el equipo? "A estas alturas de la temporada es prácticamente imposible que no vayan apareciendo las molestias. Creo que estamos acostumbrados a jugar con dolor, a tratar de tolerar todas esas situaciones que se van dando a lo largo del curso. Hay que convivir con eso. Lógicamente, todo está hablado y pautado dentro de los entrenamientos para hacerlo de la mejor manera posible y adaptar un poco las cargas a la situación que vaya teniendo cada uno. Son cosas normales a estas alturas de la temporada. Creo que el equipo está bien, que estamos trabajando bien en esa parte física. Hemos llegado al final de la campaña bien preparados para lo que tenemos que afrontar".