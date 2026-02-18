Las tres alternativas de Hidalgo para el lateral izquierdo ante el Eibar

Sergio Escudero, durante el partido contra el Albacete en Riazor Javier Alborés

La baja por sanción de Giacomo Quagliata para la visita del Eibar a Riazor el próximo sábado (16.15 horas) presenta un escenario desconocido para Antonio Hidalgo desde el pasado 19 de octubre. Por primera vez desde hace cuatro meses, el técnico blanquiazul deberá alinear de inicio en el lateral izquierdo a un jugador distinto al italiano. 17 titularidades en Segunda División encadena el futbolista nacido en Palermo, quien ha disputado 23 de los 26 encuentros de la Liga 2025-26, además de las eliminatorias de Copa del Rey frente al Mallorca y el Atlético de Madrid, también como titular.

La quinta cartulina amarilla en el campeonato liguero que vio Quagliata en Castellón obligará al entrenador del bloque deportivista a dejar el costado zurdo en manos de un nuevo protagonista y decantarse por una de las principales alternativas que maneja frente a la escuadra eibarresa.

La más natural

La opción principal a la baja de Quagliata es Sergio Escudero. El vallisoletano es el recambio natural del italiano. De hecho, fue titular en las cuatro primeras jornadas de la temporada, antes de que Hidalgo se decantara por el de Palermo para formar en el once, así como en la novena cita del campeonato, frente al Málaga en La Rosaleda, donde el siciliano no jugó por lesión.

Tras una primera campaña como blanquiazul muy lastrada por los problemas físicos, Escudero estrenó el curso 2025-26 como titular y con protagonismo, ya que puso el broche a la victoria en Granada al marcar el 1-3.

Su buena actuación en el Nuevo Los Cármenes, donde completó los 90 minutos, le mantuvo en el equipo inicial en los tres siguientes encuentros, en los que, sin embargo, sí recibió descanso en los tramos finales de los encuentros. Quagliata le sustituyó en el minuto 78 ante el Burgos, en la segunda jornada, y en el 67 frente al Sporting, en la cuarta, mientras que en el empate en el campo del Leganés, en el tercer duelo del curso, fue Luismi Cruz quien entró por el futbolista de Santovenia de Pisuerga, cuando restaban 23 minutos.

A partir de la quinta jornada, se cambiaron las tornas y Quagliata pasó a ser el titular, mientras que Escudero fue su recambio natural —excepto esa titularidad del pucelano en Málaga— hasta que en la décima jornada, sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo derecho unos minutos después de entrar al campo, durante el partido contra el Racing en El Sardinero, precisamente para suplir a Quagliata.

Escudero reapareció el pasado 25 de enero, también ante el Racing, en Riazor. Entró por el italiano, cuando restaban trece minutos del duelo. Seis le concedió Hidalgo una semana después, en el Reino de León, y le dio tiempo para exhibir su privilegiado pie al servir un gran pase a Mella en la jugada que acabó con el penalti sobre el extremo de Teo que Yeremay convirtió en el 0-1 del triunfo sobre la Cultural. Catorce minutos jugó frente al Albacete, mientras que no llegó a salir del banquillo en Castellón.

La baza a favor del pucelano es que se trata del recambio natural, así como su precisión en los pases largos, que le convierten en un jugador fundamental en las acciones de estrategia y a la hora de meter balones peligrosos al área rival. En su debe figura que solo ha jugado 33 minutos desde su reaparición de la lesión.

A pierna cambiada

Hidalgo también cuenta con la alternativa de alinear en la izquierda a uno de sus dos laterales derechos, Altimira o Ximo. Tanto el catalán como el balear ya saben lo que es jugar a pierna cambiada.

Con el Leganés, la pasada temporada, el técnico Borja Jiménez alineó a Altimira en la banda izquierda, de lateral y de extremo, en varios partidos. También en el Villarreal, durante la campaña 2023-24, Marcelino le situó en el costado zurdo en algunas situaciones, como en los partidos de la Europa League contra el Maccabi Haifa y el Stade Rennes.

“Estoy a disposición del míster, sea de lateral, de lateral izquierdo, más adelante... no me importa. Me puedo adaptar bastante en todas las posiciones y lo importante es ayudar al equipo y aportar el máximo”, dijo durante su presentación como jugador del Deportivo. Desde su fichaje por el conjunto coruñés, se ha erigido en el dueño del lateral derecho, con siete titularidades consecutivas.

También a pierna cambiada puede jugar Ximo, quien, de hecho, se desenvuelve en cualquiera de las posiciones de la retaguardia, ambos laterales y el eje de la zaga. El veterano futbolista ya ha actuado como lateral zurdo en varias ocasiones, desde que desembarcó en el Dépor, incluidos algunos encuentros de la pasada campaña, en Segunda División. El futbolista formado en la cantera del Mallorca jugó de inicio de manera consecutiva entre la cuarta y la octava jornada, pero una lesión le mantuvo KO desde principios de octubre hasta su retorno, el 31 de enero. Desde entonces, disputó seis minutos contra la Cultural Leonesa, catorce frente al Albacete y 16 en Castalia.

La más ofensiva

Otra opción, ante la ausencia de Quagliata contra el Eibar, es David Mella. Se trata de la alternativa más ofensiva y que dotaría de mayor profundidad al costado zurdo, que el extremo de Teo ya ha ocupado en más de una ocasión como lateral o carrilero. En la presente campaña no ha formado de inicio en la retaguardia por la izquierda, aunque sí se ha tratado de medida desesperada en el final de algún partido con el marcador adverso. Sí se le ha visto más por la derecha, con toda la banda para correr.

La pasada temporada, Imanol Idiakez alineó de inicio a Mella como lateral zurdo en la tercera jornada, frente al Racing de Ferrol, en la que fue la primera victoria del curso del conjunto coruñés (1-0). El vasco repitió con el extremo de Teo en dicha demarcación en la siguiente cita liguera, contra el Granada en el Nuevo Los Cármenes (1-1). Sin embargo, sufrió muchísimo ante los rojiblancos Ricard y Pablo Sáenz, motivo por el que Idiakez le reubicó al extremo derecho en la segunda mitad, y ahí fue de lo mejor del equipo.

Diferentes alternativas que Hidalgo estudiará durante la semana ante el regreso a Riazor contra el Eibar.