El Deportivo coloca a once jugadores entre los mil mejores de la historia

Fran González Archivo DXT

El libro Fútbol is life (Poe Books), del escritor y periodista Miguel Ángel Linares, expone un listado personal con los 1.000 mejores futbolistas de la historia. En ese ranking aparecen 28 exjugadores del Deportivo, una presencia muy destacada que refleja la relevancia histórica del club coruñés en el panorama mundial. Además once de ellos fueron incluidos por su etapa en el conjunto blanquiazul, una manera de reconocer el impacto que tuvieron en Riazor. Todos forman parte de generaciones que marcaron una época, conquistaron títulos y construyeron la etapa más gloriosa del club, dejando una huella imborrable en la historia del Dépor, de A Coruña y del fútbol.

Paco Liaño, el Zamora del SuperDépor

Paco Liaño fue uno de los pilares del SuperDépor y uno de los porteros más determinantes del fútbol español en los años 90. Su camino hasta la élite no fue sencillo: tras debutar muy joven en Primera con el Racing de Santander, pasó varias temporadas sin lograr consolidarse como titular, lo que le llevó a buscar minutos en el Sestao Sport, en Segunda División. Allí se reivindicó, fue Zamora de la categoría y llamó la atención del Deportivo, que apostó por él después de que en una pretemporada se lesionara Canales.

Tras un primer curso en el que el equipo logró la permanencia en la promoción, Liaño se adueñó de la portería blanquiazul y fue indiscutible. Con él bajo palos, el Dépor vivió su explosión competitiva: peleó por la Liga, se clasificó para Europa, conquistó la Copa del Rey de 1995 y la Supercopa de España. Su rendimiento fue sobresaliente y firmó uno de los mejores registros defensivos de la historia de Primera, luego igualado por Jan Oblak, el Zamora más bajo de goles encajados (18) en una temporada.

Fotografía de archivo de Paco Liaño en el Deportivo en la temporada 94-95 Archivo DXT

Su declive llegó con John Benjamin Toshack en el banquillo. Durante la primera pretemporada con el galés ganaron todos los partidos, con goleada histórica incluida al Bayern de Múnich (7-0), y el equipo ganó la Supercopa de España frente al Madrid. Pero Liaño solamente estuvo un año más en A Coruña, donde disputó más de 160 partidos en la élite. Continuó su carrera en el Sporting de Gijón hasta que se retiró por problemas físicos. Hoy en día, sigue ligado al club y al fútbol como comentarista de los partidos del Deportivo en Tiempo de Juego en la COPE.

Djukic, mucho más que un penalti fallado

Miroslav Djukic es una de las figuras más reconocibles de la historia del Deportivo. Aunque su nombre quedó marcado para siempre por el penalti fallado un 14 de mayo de 1994, su legado en Riazor va mucho más allá de aquel instante. En cualquier once ideal del equipo coruñés, el central serbio tiene un lugar asegurado por su jerarquía, su salida de balón y su inteligencia táctica.

Llegó al club en la temporada 1990-91, con el equipo en Segunda División y peleando por regresar a la élite tras casi dos décadas de ausencia. Su fichaje estuvo rodeado de urgencia y él mismo reconoció en alguna ocasión que aterrizó en A Coruña lesionado, tras un golpe en su último servicio en Yugoslavia, firmó sin reconocimiento médico y jugó vendado los últimos partidos del curso.

Djukic: “Estuve con Guardiola y me dijo ‘lo que daría ahora por un defensa como tú’” Más información

Durante las cinco temporadas siguientes se convirtió en un fijo en la defensa del SuperDépor. Con los blanquiazules conquistó la Copa del Rey de 1995 y la Supercopa de España, además de protagonizar la histórica pelea por la Liga. Su nombre quedó ligado para siempre al dramático desenlace del campeonato 1993-94, cuando asumió la responsabilidad de lanzar el penalti decisivo en el último minuto ante el Valencia, debido a la ausencia de Donato sobre el césped, que era el encargado de los lanzamientos. Este fallo frustró el primer título liguero del club, que voló a Barcelona y se convirtió en una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol español.

Más allá de aquel episodio, Djukic fue un líder defensivo y un central adelantado a su tiempo. Tras su etapa en A Coruña, continuó una carrera brillante en el Valencia, donde también brilló en la Champions y conquistó títulos, entre ellos la Liga. Tras colgar las botas, inició su carrera como entrenador, pasó por equipos como Valladolid, Valencia, Córdoba, Partizán o Sporting de Gijon.

Djukic, durante su etapa como entrenador del Sporting Archivo DXT

Manuel Pablo, el único que permanece en el club

Manuel Pablo llegó a Riazor en la temporada 1998-99 procedente de la UD Las Palmas, con apenas 22 años, y ya nunca se marchó. Su trayectoria en A Coruña como futbolista es sinónimo de fidelidad: 18 temporadas y 482 partidos oficiales, lo que le convierte en el segundo jugador con más encuentros en la historia del club. Fue protagonista de la etapa más gloriosa del Dépor, conquistó LaLiga, dos Supercopas de España y la Copa del Rey del ‘Centenariazo’, además de vivir en primera persona la época de ascensos y descensos que comenzó en el curso 2011-12 y no se estabilizó hasta 2014.

Su progresión fue meteórica y terminó consolidándose como uno de los mejores laterales derechos de Europa y titular indiscutible en el equipo campeón de Liga, siendo el jugador de campo que disputó más minutos. Tuvo ofertas millonarias, pero se quedó en el que ya era su nuevo hogar. Su carrera estuvo marcada por la grave lesión de tibia y peroné sufrida en un derbi ante el Celta en 2001 tras un choque contra Giovanella, que lo tuvo alejado de los terrenos de juego casi un año.

Homenaje a Manuel Pablo en la pretemporada 2016-2017 Archivo DXT

Aunque nunca volvió a recuperar el mismo nivel, supo recomponerse y a partir de ahí sumó más de 300 partidos con el Deportivo, además de regresar a la selección española. Ya con 40 años, era el más veterano de la Liga cuando acabó la temporada 2015-16, y fue entonces cuando la entidad coruñesa anunció su retirada del césped, pero no del club, ya que le ofrecieron un rol institucional y técnico, iniciando una nueva etapa ligada al banquillo. En la actualidad es entrenador del Fabril, al que tiene situado como líder en el Grupo 1 de Segunda RFEF.

Manuel Pablo: “Los jugadores están ilusionados, pero no hay que olvidarse de la formación” Más información

Naybet, autor del primer gol en la Champions

Noureddine Naybet fue uno de los grandes centrales de la historia del Deportivo y una pieza clave en la etapa más gloriosa del club. Llegó a Riazor en el curso 1996-97 procedente del Sporting de Portugal y permaneció ocho temporadas en A Coruña, donde se consolidó como titular indiscutible y líder de la zaga blanquiazul. Conquistó la Liga, dos Supercopas de España y la Copa del Rey del ‘Centenariazo’, formando parte de una de las defensas más sólidas y reconocidas del panorama europeo. Su inteligencia táctica y su capacidad para mandar desde atrás lo convirtieron en un referente.

Naybet en la recepción del Hotel Atlántico DXT Campeón

Naybet fue protagonista del Dépor en la Champions, autor del primer gol blanquiazul en la máxima competición europea y participó en noches históricas de Riazor, como la remontada ante el Milan, además de estar presente en los grandes éxitos del club. Entre 1996 y 2004 disputó 284 partidos oficiales con la camiseta deportivista, dejando una huella imborrable en la historia hasta que puso rumbo al Tottenham. Involucrado en la federación de su país, el marroquí participó recientemente en la gala de anuncio de las sedes del Mundial 2030.

Donato y el tanto que pasó a la historia

Donato fue uno de los futbolistas más importantes de la historia del Deportivo. Estuvo diez temporadas en el club (1993-2003) y se convirtió en el quinto jugador con más partidos en la historia del conjunto coruñés, con 393 encuentros oficiales. Su polivalencia le permitió ser una pieza fundamental en distintas etapas del equipo, ya que podía actuar tanto en el centro del campo como en la defensa.

Top 10 | Los jugadores con más partidos con el Deportivo Más información

Donato es además una figura histórica del deportivismo por su papel en el primer título de Liga del club. El 19 de mayo del 2000 marcó el primer gol de la victoria ante el Espanyol que hizo soñar a un Riazor abarrotado, una de las imágenes más icónicas de la historia del fútbol español. Junto a Mauro Silva y Fran, es uno de los tres jugadores que lograron todos los títulos oficiales del Deportivo en la era moderna. Hoy es habitual verle en los partidos del equipo en el palco de Riazor.

Donato celebra su gol al Espanyol en el partido que certificó el título de Liga 1999-00 para el Dépor ARCHIVO DXT CAMPEÓN

Fran, el eterno capitán

Canterano, capitán y leyenda, Fran es el jugador con más partidos en la historia del club, con 700 encuentros oficiales, una cifra que resume casi dos décadas de fidelidad absoluta a la camiseta blanquiazul. Debutó con el primer equipo en 1987 con solo 19 años, procedente del Fabril, y se retiró en 2005 tras convertirse en el rostro del Deportivo durante su etapa más gloriosa. Es también el futbolista del club con más apariciones en Primera División, Copa del Rey, Supercopa de España y competiciones europeas, consolidándose como una figura irrepetible en la historia deportivista.

Fran vivió y lideró la era dorada del club: conquistó una Liga, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. Su zurda de oro, compromiso, liderazgo y visión de juego lo convirtieron en el cerebro del equipo durante años, además de un referente dentro y fuera del campo para varias generaciones de canteranos.

Tras colgar las botas salió del club, pero regresó a los despachos para hacerse cargo del fútbol formativo y ejercer como director de cantera durante tres años. En junio de 2023, su contrato expiró y no se renovó, algo que sorprendió mucho de puertas para fuera debido a que el club había logrado buenos resultados como la Copa de Campeones juvenil. En la actualidad, continúa vinculado al fútbol base a través de su campus, mientras su legado también se prolonga en su familia, ya que es padre de Nico González, futbolista del Manchester City. En A Coruña, Fran no es solo una leyenda, es el futbolista que mejor representa la identidad del Deportivo, el canterano que llegó al primer equipo para convertirse en el capitán eterno de Riazor.

Fran: “La clave estuvo en que fuimos una familia” Más información

Mauro Silva, motor y corazón del SúperDépor

Mauro Silva es uno de los mediocentros defensivos más influyentes de la historia del fútbol. Llegó a Riazor en 1992 procedente del Bragantino con 24 años y se quedó hasta su retirada en 2005, firmando trece años de entrega absoluta inolvidables y siendo el tercer jugador con más encuentros en la historia del Deportivo. Fue el eje del SúperDépor y una pieza insustituible. Con el club coruñés conquistó seis títulos y fue campeón del mundo con Brasil en el Mundial de 1994.

Más allá del césped, Mauro se convirtió en un símbolo de lealtad. Rechazó ofertas de grandes clubes europeos y eligió quedarse en la que ya era su nueva casa, A Coruña. Y la ciudad respondió y lo adoptó como uno de los suyos, hasta el punto de dedicarle una calle. Su aportación goleadora fue mínima, pero su influencia en el juego era total: equilibrio, fortaleza y una fiabilidad que convirtió al Dépor en uno de los equipos más difíciles de batir de Europa.

Mauro Silva y Bebeto, durante el homenaje en el LXXVIII Trofeo Teresa Herrera Quintana

Se retiró en el Deportivo, pero su figura sigue muy presente en la memoria de todos los coruñeses. En 2023 fue homenajeado junto a Bebeto en el Trofeo Teresa Herrera, en una edición que enfrentó al cuadro blanquiazul con el Red Bull Bragantino de Brasil, los dos equipos que marcaron su carrera deportiva.

La magia, a cargo de Valerón

Juan Carlos Valerón fue uno de los futbolistas más talentosos y elegantes de la historia del Deportivo. El mediapunta canario disputó 422 partidos oficiales con el club entre 2000 y 2013, lo que le sitúa como el cuarto jugador con más encuentros en la historia blanquiazul, a pesar de una carrera marcada por graves lesiones que frenaron su continuidad.

Llegó a Riazor en el año 2000. Su visión de juego, su técnica exquisita y su capacidad para interpretar el fútbol lo convirtieron en uno de los mediapuntas más respetados de su generación. Además, fue protagonista del último gran ascenso del Deportivo a Primera División, liderando al equipo en un momento crítico de su historia.

Valerón y Manuel Pablo durante su estancia en el Fabril ARCHIVO DXT

Tras colgar las botas, Valerón mantuvo su vínculo con el club y regresó en la temporada 2020-21 para dirigir al Fabril, dentro de un proyecto centrado en potenciar la cantera junto a Fran, aunque solamente estuvo una temporada en Abegondo. También ha ocupado distintos cargos formativos en la UD Las Palmas y en la Federación Canaria, reforzando su perfil como formador y responsable del fútbol base. En noviembre de 2025 volvió a los banquillos como entrenador del CD Arguineguín, el club donde comenzó su carrera como futbolista.

Valerón vuelve a entrenar en el banquillo donde empezó todo Más información

Valerón sigue siendo una figura muy querida en A Coruña. En la reciente visita del Deportivo al estadio de Gran Canaria para medirse a Las Palmas, estuvo presente y se reencontró con el vestuario y con su paisano Yeremay.

Bebeto, el goleador que puso A Coruña en el mapa

Bebeto fue uno de los grandes iconos del SuperDépor y uno de los delanteros más determinantes que han pasado por Riazor. Llegó al club en la temporada 1992-93 y, en apenas cuatro temporadas, dejó una huella imborrable que marcó el inicio de la era dorada del club. Su impacto fue inmediato. Su olfato goleador y su inteligencia en el área lo convirtieron en el referente ofensivo del equipo y en una de las estrellas de la Liga. En total, disputó 154 partidos y anotó 102 goles, lo que le sitúa como el cuarto máximo goleador histórico del equipo blanquiazul.

Bebeto fue clave en la conquista de la Copa del Rey de 1995 y la Supercopa de España, aunque no ganó la Liga porque se marchó en 1996. Pero le dio tiempo a transformar un club modesto en una potencia del fútbol español, además de proclamarse campeón del mundo con Brasil en 1994.

Bebeto: "Nací para jugar al fútbol, no podría haber hecho otra cosa" Más información

Hace poco visitó la ciudad herculina para presentar su biografía autorizada ‘Bebeto, el hombre que acunó el gol’, y fue el encargado de encender la Navidad junto a la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. Antes de eso, estuvo en el homenaje junto a Mauro Silva en 2023, un acontecimiento muy especial porque hacía más de 20 años que no pisaba tierras coruñesas. Su paso por el Deportivo no solo cambió la historia del club, colocó A Coruña en el mapa del fútbol mundial y dio inicio a una era que quedaría para siempre en la memoria de Riazor.

Diego Tristán, el máximo goleador

Diego Tristán es el máximo goleador de la historia del Deportivo. El atacante andaluz vistió la camiseta blanquiazul entre 2000 y 2006, y dejó huella con 110 goles oficiales, superando a leyendas como Traba, Veloso, Bebeto o Makaay. Llegó procedente del Mallorca en una de las grandes apuestas económicas del club, ya que es el segundo fichaje más caro de la historia del Dépor, solo por detrás de Sergio González.

En la temporada 2001-02 se proclamó pichichi de la Liga, lo que le abrió las puertas de la selección española y lo consolidó entre los grandes delanteros del fútbol europeo. En su palmarés con el Dépor figuran dos Supercopas de España y la Copa del Rey del Centenariazo, en cuya final marcó el segundo gol ante el Real Madrid.

Tristán celebra su gol en el triunfo del Deportivo contra el Zaragoza en Riazor (1-0) el 23 de febrero de 2002 Archivo DXT Campeón

Tras colgar las botas inició su camino en los banquillos en su localidad natal y pasó varios años dirigiendo al Atlético Algabeño. En 2025, se incorporó al Córdoba CF como formador específico de delanteros en su cantera, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones, tras una trayectoria en clubes como Betis, Mallorca, Livorno, West Ham o Cádiz, entre otros.

Diego Tristán pondrá su experiencia al servicio de los delanteros del Córdoba Más información

Djalminha, un genio irrepetible

Djalminha fue la personificación del talento en el Deportivo y uno de los futbolistas más creativos que ha visto el fútbol mundial en las últimas décadas. Llegó desde el Palmeiras en la temporada 1997-98, con 26 años, y se quedó en A Coruña durante siete campañas. El mediapunta brasileño fue una pieza fundamental en la conquista de la Liga 1999-2000. También ganó la Copa del Rey de 2002 y dos Supercopas de España. Magia, arte, creatividad y descaro en estado puro, gracias a su regate y su capacidad para inventar pases imposibles, que lo convirtieron en uno de los futbolistas más admirados por aficionados y rivales.

Fue protagonista de noches legendarias en Riazor, como la remontada ante el PSG, y dejó para la historia gestos técnicos que llegaron al mundo entero. Su famosa lambretta ante el Real Madrid, un regate que elevaba el balón por detrás de su espalda en plena carrera, se convirtió en uno de los movimientos más icónicos del fútbol mundial y en símbolo de su fantasía inagotable. En total, anotó 50 goles oficiales con la camiseta blanquiazul.

El profesor Djalminha enseña el paso a paso de su ya icónica 'lambretta' Más información

Genio indomable, también vivió episodios de carácter y expulsiones que formaron parte de su leyenda, como la vivida ante el Zaragoza, pero en los momentos decisivos, y sobre todo en los derbis contra el Celta, se echó el equipo a la espalda. Su fútbol era imprevisible, elegante y provocador, una mezcla de talento y personalidad que marcó una época en A Coruña.

Djalminha durante un partido de fútbol indoor en el Palacio de los Deportes ARCHIVO DXT

Se retiró en el Club América mexicano y luego se vinculó al fútbol indoor, tanto con la selección de Brasil como con el equipo de veteranos del Dépor. Djalminha ha mantenido su vínculo emocional con el club coruñés y en 2023 fue homenajeado en Riazor, en la previa del partido contra el Celta Fortuna. El astro brasileño revivió imágenes de sus goles, hizo el saque de honor y volvió a sentir el cariño de la afición. Al año siguiente, Movistar+ estrenó Informe Djalminha, un programa documental que repasó el paso de la estrella brasileña por el Deportivo.

"Yeremay com classe", Djalminha no se perdió la reacción del Deportivo ante el Leganés Más información

Un legado que explica la grandeza del Dépor

Liaño; Manuel Pablo, Djukic, Naybet; Donato, Mauro Silva; Djalminha, Valerón, Fran; Bebeto y Tristán, un once que, a día de hoy, muchos soñarían con tener en su equipo. La presencia de 28 exjugadores, once por su etapa en el Deportivo, en la lista de los 1.000 mejores futbolistas de la historia elaborada por Miguel Ángel Linares no es una casualidad, sino la confirmación del impacto que tuvo el club coruñés en el fútbol mundial. La entidad herculina reunió durante años a una generación irrepetible que conquistó títulos, compitió en Europa y marcó una época.

El SúperDépor y el EuroDépor no solo ganaron trofeos: construyeron una identidad y una historia que trascendió fronteras. La presencia de tantos deportivistas en este ranking global es un recordatorio de que A Coruña fue durante más de una década uno de los epicentros del fútbol mundial, y de que sus leyendas siguen ocupando un lugar privilegiado en la memoria de los que pudieron disfrutarles sobre el césped de Riazor, y en multitud de campos nacionales y europeos.