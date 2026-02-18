Mario Soriano se lamenta durante el partido contra el Castellón Fernando Fernandez

“Llega ese segundo gol de una manera un poco inesperada, en una jugada muy rara y a nivel mental es un palo duro dentro del partido. Es difícil levantarse porque el Castellón es un equipo rocoso también. A pesar de que estábamos cómodos y que estábamos encontrando soluciones, no era fácil hacerles daño. Hay que trabajar sobre eso. Si nos vuelve a pasar o si se da una circunstancia parecida, hay que levantar la cabeza”, reflexionaba Miguel Loureiro este miércoles en sala de prensa sobre ese bajón mental que experimentó el Dépor tras el tanto de Calatrava en el 63, que suponía el 0-2 y ante el que no logró sobreponerse.

No es la primera vez que una diana en contra noquea al equipo, incapaz de reaccionar. Y es que solo en dos ocasiones tras sufrir un tanto en contra el Dépor logró ganar y darle la vuelta al partido. Aunque la primera de ellas, con asterisco. Le pasó en la jornada 14, en la victoria ante el Córdoba (1-3). Quagliata adelantaba a los coruñeses en el 60, Noubi marcaba en propia y Yeremay en el 75 del choque rompía las tablas.

Tampoco se arrugó en la jornada 22 cuando el Almería (1-2) se ponía por delante en el minuto 13 gracias a un tanto de Leo Baptistao. Yeremay en el 49 y Mulattieri en el 80 le daban la vuelta al choque. Hubo en tres ocasiones en las que su reacción al gol encajado lo enrabietó hasta que logró empatar: ante el Leganés (2-2) y Almería (1-1), en Riazor, y contra el Valladolid (1-1). Y en hasta en seis encuentros antes de Castalia el mazazo fue tal que el equipo se quedó petrificado y el marcador ya no se movió. Ocurrió en las tablas ante el Eibar y Las Palmas (1-1) y Cádiz (2-2) y en las derrotas ante Racing (2-1), Castellón (1-3) en Riazor (0-2) y ante el Andorra (1-0).