¿Cuestión de acierto, de volumen de llegadas o de ambas?

Mulattieri, Eddahchouri y Stoichkov juntos durante un encuentro en Riazor Quintana

Del “hay que analizar cómo cargar el área y cómo acompañar a los delanteros” de Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa a la derrota en manos del Castellón, al “lo que hay que mejorar es el porcentaje de acierto” de Fernando Soriano en su comparecencia en Abegondo una vez finalizado el mercado de fichajes. Dos frases que ponen el foco en sitios distintos y dibujan el mismo diagnóstico: el gol se ha convertido en el gran quebradero de cabeza.

Al Deportivo le ha sentado mal entrar en la estación de invierno. A un equipo al que se le presupone diferencial y con pegada, se le ha apagado la luz de la brillantez colectiva en área contraria. En esta época del año en la que el sol apenas asoma y las tardes se vuelven más oscuras, el Dépor mantiene la persiana bajada desde hace ya dos meses y medio.

Los datos

Los de Riazor solo han conseguido marcar nueve goles en los diez últimos partidos del campeonato liguero. La tercera escuadra que menos, y rodeado, además, de todos los clubes que navegan por la zona más baja de la clasificación de la categoría de plata. Los datos de las últimas semanas señalan al cuadro de Antonio Hidalgo como un equipo desafortunado de cara a portería. Una realidad que le ha impedido sumar más puntos en sus enfrentamientos contra rivales directos y que ha apartado a los coruñeses de las posiciones de ascenso directo. Porque sin gol no hay felicidad, y menos aún si has dejado de ser tan fiable atrás.

El pobre ritmo goleador del Deportivo ha monopolizado el debate en clave blanquiazul. No es para menos. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico definitivo. Una conclusión que determine cuál es el verdadero mal. ¿La falta de volumen en número de ocasiones? ¿La falta de acierto? ¿O ambas?

Los escasos tiros a puerta

En Castellón, solo se disparó una vez entre los tres palos. Un cabezazo de David Mella tras un saque de esquina sobre el tiempo de añadido. Los mismos remates que contra el Albacete en A Coruña, pese a la victoria por 2-1, y que ante el Racing de Santander. Cuatro menos que ante la Cultural Leonesa en el gélido Reino de León. Ocho remates a puerta en las cuatro citas más recientes del calendario. Cinco de ellos concentrados en el desplazamiento a León. Un dato que refleja el estado anímico no solo de los delanteros, sino también de hombres de segunda línea y, en general, de todo el engranaje ofensivo. Porque, como recuerda el técnico: “Es cuestión de ver cuánta gente les acompaña”.

Con todo esto, podría darse por respondida la primera parte de la ecuación. Sin embargo, el análisis global de toda la temporada ofrece un relato todavía más esclarecedor. Diversos indicadores del juego ofensivo dibujan una realidad que explica por qué el Dépor no termina de despegar.

Si se observan los toques de balón en área rival, el Deportivo es el décimo clasificado de la Liga Hypermotion, con 545 intervenciones. Muy lejos del actual líder de plata, el conjunto orellut, que ronda los 800 (796). El Eibar, el contrincante de este sábado a las 16.15 horas, es el segundo que más da. 635. Racing de Santander (631), Almería (607) y Málaga (617) también se sitúan por encima de la barrera de los 600. En cuanto al número de grandes ocasiones generadas, el Deportivo tampoco resalta entre los mejores. Con 58, vuelve a ser el décimo. De nuevo en la mitad de la tabla de otra estadística de ataque. Los de Castalia, con 77 —siete más que el Racing de Santander, repiten en el primer puesto.

El Dépor crea jugadas de peligro real sobre la portería contraria, pero no destaca ni mucho menos entre los que más de la Liga. De hecho, está lejos en el volumen de ocasiones que sí tienen los equipos que les rodean en la zona de privilegio y ocupan un puesto que los de Antonio Hidalgo desean asaltar. Ni el número de toques en área rival ni el número de grandes ocasiones generadas apoyan la creencia de que los herculinos sean un conjunto que cree situaciones de gol con frecuencia. No es el punto fuerte del Deportivo. Y tampoco es una estadística que le obsesione. El entrenador de Granollers prioriza la solidez como bloque y el equilibrio en el centro del campo, aun a costa de reducir la amenaza ofensiva. La manta, al final, no alcanza para taparlo todo.

La segunda variable que atormenta al Deportivo es la falta de acierto. El paso definitivo y posterior al caudal de llegadas. Yeremay Hernández vuelve a ser el máximo artillero por segundo año consecutivo, mientras que la capacidad goleadora de los delanteros centro no ha experimentado la mejoría esperada respecto al pasado ejercicio. Iván Barbero, que lleva cinco fines de semana anotando de manera consecutiva con la camiseta del Arouca, marcó siete goles en el regreso al fútbol profesional del club. La dirección deportiva decidió prescindir de sus servicios y buscó en Samuele Mulattieri y Stoichkov un salto de calidad en la punta de ataque, pero lo cierto es que a estas alturas el ahora jugador de la liga portuguesa llevaba una diana más que ambos.

El Deportivo no ha encontrado en el italiano ni en el gaditano la seguridad del gol que un club con aspiraciones a estar en Primera División la campaña que viene debería tener. Los dos refuerzos para ser la referencia de ataque han celebrado dos goles cada uno, y Zakaria Eddahchouri, el otro encargado de marcar las diferencias, lleva dos meses y medio sin hacerlo. Pese a ello, las consecuencias de la sequía no han sido tan devastadoras.

Los goles esperados les sitúan ligeramente por debajo de su rendimiento real, ya que debería haber marcado un tanto menos de los 40 que acumula. Lo que les coloca como el sexto equipo con más goles esperados, por detrás de Castellón, Racing, Almería, Málaga y Sporting. Sin embargo, ha tirado por la borda 36 grandes ocasiones, el undécimo que más situaciones manifiestas ha desaprovechado.

Las cifras resumen el principal lastre del Deportivo en esta temporada. Porque el equipo llega menos que todos los de su talla, y además no golpea. Intimida, pero no sentencia. Y mientras no consiga transformar el peligro en goles, seguirá condenado a dejarse puntos por el camino.