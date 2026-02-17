La guardia de Quagliata llega a su fin

Quagliata, German Barreiros

Desde su llegada a principios del mes de agosto, Giacomo Quagliata solamente se ha perdido tres partidos esta temporada, dos por decisión técnica, cuando apenas acababa de aterrizar en A Coruña, y uno por lesión. Este sábado, Antonio Hidalgo tendrá que afrontar el duelo ante el Eibar con la baja de uno de sus hombres de máxima confianza, que desde el pasado 19 de octubre lo ha jugado prácticamente todo con la camiseta blanquiazul.

El italiano abandona el lateral izquierdo por un día, al tener que cumplir sanción tras ver la quinta amarilla en Castalia. De esta manera, no estará a disposición del técnico catalán, que tendrá que, una vez más este curso, reajustar su línea defensiva y decidir si opta por su recambio natural, Sergio Escudero, o por hacer algún nuevo invento en un momento en el que tiene a todos sus defensores disponibles.

Indiscutible

Quagliata llegó a Riazor para suplir la baja de Rafa Obrador y competir el puesto con el veterano Sergio Escudero. Uno de esos fichajes que poca gente conoce, y que, por lo tanto, despierta expectación e ilusión, pero también miedo a que sea un nuevo experimento fallido. La campaña anterior había participado en 26 partidos en la Serie B entre el US Cremonese y el US Catanzaro, y firmó con el club blanquiazul hasta junio de 2028. Siete meses después de ese momento, seguro que la gran mayoría aceptarían extender el vínculo al menos un par de años más.

El italiano comenzó la temporada en el banquillo y Escudero como titular en el lateral izquierdo, pero el escenario cambió pronto. Quagliata salió de inicio en la jornada 5 frente al Mirandés, y desde aquel 13 de septiembre, solo se perdió un partido, ante el Málaga, por molestias en la cadera, aunque viajó con el equipo a tierras andaluzas. La semana siguiente volvió a la titularidad y ya no volvió a salir del once inicial. Gracias a su gran rendimiento, y debido a la lesión del vallisoletano a mediados de octubre, se afianzó definitivamente e hizo completamente suya la banda izquierda deportivista.

Hasta el momento, el italiano participó en 23 encuentros, 21 como titular, y ya supera los 1.700 minutos sobre el césped defendiendo la blanquiazul. Además, ha aportado en ataque con un gol importante ante el Córdoba, en la victoria por 1-3, cuando abrió el marcador en el minuto 60 y encarriló el triunfo del Deportivo en el Nuevo Arcángel. Más allá de las cifras, Quagliata se ha convertido en una de las piezas más regulares del equipo coruñés. Su velocidad, agresividad, resistencia y físico le han permitido aportar profundidad ofensiva sin descuidar la faceta defensiva, siendo el lateral de largo recorrido que necesita el Deportivo en muchas ocasiones.

Cesión de la banda izquierda

La sanción llega en un momento importante de la temporada, con un Deportivo que vuelve a Riazor tras caer ante el Castellón y obligado a puntuar frente al Eibar para no salir de los puestos altos de la clasificación y afianzarse a esas primeras plazas de cara al tramo decisivo del curso. Su ausencia obligará a Hidalgo a buscar alternativas en una posición en la que había encontrado estabilidad, y que había generado dudas en los primeros meses del campeonato liguero.

Este sábado, Quagliata tendrá que ver el partido desde el palco y hacer un paréntesis en una temporada que está siendo la más estable de su carrera en los últimos años. Su irrupción en Riazor ha sido progresiva, pero constante, y se ha ganado la confianza del cuerpo técnico y de la afición gracias a su gran nivel y a su carácter competitivo. La quinta amarilla vista en Castellón le obligará a parar y a ceder su demarcación por un día, aunque volverá para el choque ante la Real B, ya que se ha ganado la garantía de ser dueño del costado izquierdo blanquiazul.

Con la atención en otros cuatro

A pesar de tener que asumir la baja de Quagliata, esto no eximirá al Deportivo de tener que seguir pendiente del apartado disciplinario. Dani Barcia, que no juega en Liga desde principios de enero, José Ángel, Stoichkov y Yeremay, son los futbolistas del cuadro coruñés que continúan al borde de la sanción.

Los cuatro acumulan cuatro tarjetas amarillas y, por tanto, cualquier nueva amonestación les hará perderse el siguiente compromiso liguero. La gestión de este riesgo será un factor importante a tener en cuenta para Antonio Hidalgo, sobre todo en piezas tan determinantes como el extremo canario, que ha jugado las 26 jornadas disputadas hasta el momento, todas como titular, y suma ya diez goles en su casillero personal.

A lo largo de la temporada, otros jugadores ya han tenido que pasar por esta situación. Villares y Loureiro fueron los primeros en cumplir sanción, mientras que Zakaria fue el último en perderse un partido por este motivo, hace dos jornadas en la visita del Deportivo al Reino de León. A pesar de haber superado el castigo en el segundo encuentro de 2026, el cercedense continúa encabezando la lista de amarillas de la plantilla deportivista con un total de siete, tras ser amonestado en otras dos ocasiones desde ese momento, la última el pasado domingo en Castalia. Le siguen de cerca Zaka y Comas con cinco, y después de los apercibidos, figuran Ximo Navarro y Mulattieri con tres.