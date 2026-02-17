Fichajes de invierno para ponerse la camiseta

Altimira, durante el partido contra el Castellón en Castalia Fernando Fernández

Poco más de un mes y medio llevan el portero Álvaro Ferllo y el lateral derecho Adrià Altimira en A Coruña y ya superan los minutos totales que completaron tres de los cuatro refuerzos que incorporó el Deportivo en el mercado de invierno la pasada temporada, lo que denota el protagonismo del riojano y del catalán en el equipo, nada más llegar, el acierto de Fernando Soriano al incorporarlos y, también, su falta de tino en la ventana invernal del curso anterior.

El guardameta firmó con el club blanquiazul el pasado 29 de diciembre. Un día más tarde lo hizo el lateral de la localidad barcelonesa de Cardedeu. Pero en el caso de ambos se cumplió la máxima de Miguel Ángel Lotina, quien, durante su etapa como técnico del Dépor, dijo que quería refuerzos invernales que llegaran para ponerse la camiseta. Tanto el cancerbero como el lateral fueron titulares en el primer partido del conjunto coruñés en 2026, nada más regresar de las vacaciones de Navidad, y no han abandonado el once inicial desde entonces.

Ferllo ya suma 630 minutos, mientras que Altimira acumula 573. Los números de ambos les permiten superar los minutos que disputaron Nemanja Tosic, Denis Genreau y Diego Gómez como blanquiazules, tras recalar en el cuadro coruñés en el mercado de invierno de la temporada 2024-25.

En la senda de Zaka

Solo Zakaria Eddahchouri está fuera del alcance de Ferllo y Altimira, de momento, ya que el delantero también entró por la puerta grande en el Dépor.

El atacante neerlandés firmó con la entidad herculina el 30 de enero de 2025 y tres días después ya vistió la camiseta blanquiazul por primera vez, al suplir a Iván Barbero en el minuto 70 del enfrentamiento con el Eibar en Ipurua (0-1). A la siguiente jornada, disfrutó de su primera titularidad y, a partir de ese momento, fue un fijo en el once. De hecho, jugó todos los encuentros, excepto los dos últimos de la liga regular, tras su caída sobre las rocas, en el Paseo Marítimo, que le obligó a pasar una noche en observación en el hospital, a causa de las heridas sufridas. De esta forma, Zaka participó en 16 de los 18 partidos de Segunda División que restaban cuando firmó con el Dépor, fue titular en trece de ellos y alcanzó los 1.063 minutos.

Fue el único de los cuatro refuerzos de aquel mercado de invierno que tuvo peso en el equipo. La contribución de Genreau y Tosic fue bastante residual. El mediocampista australiano apenas jugó 210 minutos entre las nueve jornadas en la que participó y solo fue titular en dos ocasiones. Marcó un gol en la derrota contra el Racing en Santander (2-1). El lateral izquierdo serbio, por su parte, jugó siete partidos, en cuatro de ellos formó en el once inicial y llegó a completar 365 minutos.

Un poco más de protagonismo tuvo Diego Gómez. El extremo de Amoeiro, que retornó al equipo coruñés de su cesión en el Arenteiro, tras la despedida de Lucas Pérez, entró en los planes de Óscar Gilsanz a cuentagotas, hasta las cuatro últimas jornadas, cuando el Dépor ya tenía asegurada la permanencia, pero sin opciones de pelear por el playoff de ascenso. Esta circunstancia llevó al técnico blanquiazul a alinear a varios de los menos habituales, entre ellos al canterano, que fue titular en las cuatro últimas jornadas y, así, alcanzó los 536 minutos.

Ferllo y Altimira ya han dejado atrás los números de Tosic, Genreau y Diego Gómez, cuando todavía restan 16 jornadas para que concluya la liga regular. De esta forma, ante la importancia de ambos futbolistas en los planes de Antonio Hidalgo, es de esperar que tanto el guardameta como el lateral superen también las cifras de Eddahchouri de la pasada campaña.

Un único lunar

La presencia del arquero riojano bajo palos fue la principal sorpresa de la alineación que confeccionó el entrenador deportivista en el primer partido de 2026. Hasta ese momento, Germán Parreño había sido titular en todos los encuentros de Segunda División. Pero al estratega catalán no le tembló el pulso a la hora de optar por el relevo en la portería.

Tras un estreno en el que se le vio algo titubeante, debido a la falta de actividad desde el 25 de mayo de 2025, cuando jugó con el Sevilla en la última jornada de la Liga 2024-25, Ferllo fue determinante una semana después, en la visita a Las Palmas. El meta nacido en Arnedo detuvo un penalti a Jonathan Viera y también salvó el posterior rechazo. Además, nada más arrancar el segundo tiempo, evitó el 2-1. Desde entonces, ha ofrecido mucha seguridad bajo palos. Protagonizó tres intervenciones de mérito en la victoria de los herculinos en Almería (1-2) y, tras no tener excesivo trabajo frente al Racing y la Cultural Leonesa, fue decisivo de nuevo contra el Albacete en Riazor (2-1) al salvar un disparo de Lazo en el tramo final del primer tiempo y, sobre todo, evitar el empate en los instantes finales del partido, con un paradón tras un remate de Álex Rubio.

Su última actuación fue precisamente la más floja. El arquero no estuvo nada fino en los dos goles del Castellón, aunque, en líneas generales ha demostrado ser un portero en el que se puede confiar para dar el salto a la élite.

Altimira llegó libre, procedente del Villarreal, y desde su fichaje por el club coruñés ha sido titular en todos los encuentros que ha disputado el conjunto de Antonio Hidalgo, tanto en las siete jornadas de Segunda División que se han celebrado este 2026, como en la eliminatoria de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid.

El catalán recaló en el cuadro herculino tras haber disputado apenas ocho minutos en la Liga 2025-26 con el Villarreal, pero con un papel importante en la competición copera. Jugó los 90 minutos frente al Ciudad de Lucena en la primera ronda, 110 en la segunda, contra el Antoniano, en una eliminatoria que se decidió en la prórroga, y la primera parte del duelo con el Racing de Santander, el 17 de diciembre, que provocó la eliminación del cuadro amarillo.

Firmó por el Dépor trece días más tarde y el 4 de enero ya se estrenó con 82 minutos frente al Cádiz. A partir de ese momento, se erigió en el dueño del lateral diestro, donde ha ofrecido un buen rendimiento tanto en defensa, como en ataque, dando profundidad.

Completó los 90 minutos en las tres citas siguientes, en la Liga contra Las Palmas y el Almería, y en la Copa ante el Atlético de Madrid.

La reaparición de Ximo en los últimos encuentros, tras recuperarse de su lesión, le ha concedido minutos de descanso en los tramos finales.

Los refuerzos de invierno de esta temporada funcionan y tienen mucho peso en el equipo, al igual que el mediocampista Riki Rodríguez, quien ya se estrenó ante el Albacete con 24 minutos y la pasada jornada, en Castellón, disfrutó de su primera titularidad.