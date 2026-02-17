Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El Penafiel blanquiazul empieza a asomar la cabeza

El conjunto de José Manuel Aira se impuso por 2-0 al Lusitânia FC y suma su segunda victoria seguida de 2026 

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
17/02/2026 06:00
El once del Penafiel ante el Lusitania
El once del Penafiel ante el Lusitania
Penafiel Facebook
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Penafiel deportivista comienza a ver la luz al final del túnel. El club propiedad del presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, sumó este lunes su segundo triunfo de este 2026, tras imponerse al Lusitânia FC (2-0). El equipo luso, que había empezado el año como farolillo rojo de la segunda portuguesa, ha sabido resetearse y lleva ya dos victorias consecutivas, tras la lograda la pasada jornada ante el Chaves, la primera del presente año. Tres puntos de oficio ante el actual quinto clasificado, que cuenta con 31 puntos.

Con esta buena racha, el Penafiel se despega de la zona de quema y pasa a ocupar el puesto decimocuarto, con 26 puntos, a dos del descenso, que marca con 24 el Farense. Jaime Sánchez fue el único blanquiazul titular en el equipo que alineó José Manuel Aira. La escuadra se impuso gracias a sendos tantos de Álvaro Santos, en los minutos 32 y 50 de la contienda. Además, también tuvieron presencia en el verde, aunque saliendo desde el banquillo Iano y Davo. El lateral izquierdo lo hizo en sustitución del central asturiano Jorge Meré, uno de los fichajes de invierno del Penafiel en el 45+2. Mientras, Davo ingresó en el campo en el 77 por Schutte, el ariete luso que fue también una de las altas en la pasada ventana invernal de incorporaciones. 

El delantero Dinis Rodrigues, cedido por el FC Sion, fue el último refuerzo del club vinculado con el Dépor

El Penafiel movió el mercado en busca de una reacción que evite el descenso

Más información

Dos ex del Dépor fueron amonestados en el partido. Jaime vio la amarilla en el minuto 53 del encuentro y Davo en el 90+2. El siguiente compromiso del Penafiel será este domingo, en el que se medirá al FC Felgueiras. Un rival que está actualmente a un punto de distancia y que también pelea por abandonar esas posiciones comprometidas en la clasificación. A pesar de haber sido el farolillo rojo de la segunda lusa, Aira ya había declarado tras ganar al Chaves que tanto ellos como la propiedad tenían "mucha calma" con el proyecto y sabían que iba a ser "duro". Pasado el peor momento, parece que al fin el Penafiel empieza a asomar la cabeza. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Riki Rodríguez en una jugada del Castellón-Deportivo

Antonio Hidalgo ya busca socio para Riki en el Deportivo
Jorge Lema
Juan de Dora, delantero del Montañeros, protege el balón ante Díaz, central del Lugo B

El gran atasco entre Elviña y Valdeorras
Santi Mendoza
Los jugadores del Ourense celebran el gol de Martín Ochoa

Así le fue a los cedidos del Dépor: Guerrero y Ochoa guían al Ourense hacia la victoria
Lucía Dávila
Quagliata

La guardia de Quagliata llega a su fin
Lucía Dávila