El once del Penafiel ante el Lusitania Penafiel Facebook

El Penafiel deportivista comienza a ver la luz al final del túnel. El club propiedad del presidente del Deportivo, Juan Carlos Escotet, sumó este lunes su segundo triunfo de este 2026, tras imponerse al Lusitânia FC (2-0). El equipo luso, que había empezado el año como farolillo rojo de la segunda portuguesa, ha sabido resetearse y lleva ya dos victorias consecutivas, tras la lograda la pasada jornada ante el Chaves, la primera del presente año. Tres puntos de oficio ante el actual quinto clasificado, que cuenta con 31 puntos.

Con esta buena racha, el Penafiel se despega de la zona de quema y pasa a ocupar el puesto decimocuarto, con 26 puntos, a dos del descenso, que marca con 24 el Farense. Jaime Sánchez fue el único blanquiazul titular en el equipo que alineó José Manuel Aira. La escuadra se impuso gracias a sendos tantos de Álvaro Santos, en los minutos 32 y 50 de la contienda. Además, también tuvieron presencia en el verde, aunque saliendo desde el banquillo Iano y Davo. El lateral izquierdo lo hizo en sustitución del central asturiano Jorge Meré, uno de los fichajes de invierno del Penafiel en el 45+2. Mientras, Davo ingresó en el campo en el 77 por Schutte, el ariete luso que fue también una de las altas en la pasada ventana invernal de incorporaciones.

El Penafiel movió el mercado en busca de una reacción que evite el descenso Más información

Dos ex del Dépor fueron amonestados en el partido. Jaime vio la amarilla en el minuto 53 del encuentro y Davo en el 90+2. El siguiente compromiso del Penafiel será este domingo, en el que se medirá al FC Felgueiras. Un rival que está actualmente a un punto de distancia y que también pelea por abandonar esas posiciones comprometidas en la clasificación. A pesar de haber sido el farolillo rojo de la segunda lusa, Aira ya había declarado tras ganar al Chaves que tanto ellos como la propiedad tenían "mucha calma" con el proyecto y sabían que iba a ser "duro". Pasado el peor momento, parece que al fin el Penafiel empieza a asomar la cabeza.