El canterano deportivista Samu Fernández (dorsal 14), en el once inicial de España sub-19 ante Australia el pasado mes de diciembre RFEF

El canterano del Deportivo Samu Fernández no tuvo minutos en el partido que enfrentó a España sub-19 con Noruega (4-1) dentro de los dos encuentros amistosos en Benidorm que el combinado nacional disputará para la preparación de la Ronda Élite del mes de marzo. Marcaron por parte de la escuadra de Paco Gallardo Joselillo, Cubo, Salinas y Sergio Esteban. El central fabrilista sigue sumando experiencia con el combinado nacional de categorías inferiores, equipo con el que debutó en diciembre del año pasado ante Australia (3-0).

En esa cita la selección ejercerá como anfitriona y está obligada a superar a Países Bajos, Finlandia y Eslovenia si quiere estar en la fase final del Europeo de la categoría, que se celebra en País de Gales (del 28 de junio al 11 de julio). Solo el primero del grupo obtendrá el billete para pelear por el título.

La sub-19 vuelve a cruzarse en el camino de Samu, que se perderá una vez más un partido de Copa

Samu Fernández tendrá la oportunidad de jugar este nuevo, de nuevo contra el cuadro nórdico, este jueves 19 a partir de las 14 horas. El zaguero, que se perdió varios partidos con el Dépor de Copa, donde se estrenó, aún no ha debutado con el primer equipo, con el que llegó a sumar varias convocatorias ligueras.