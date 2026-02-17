Así le fue a los cedidos del Dépor: Guerrero y Ochoa guían al Ourense hacia la victoria

Los jugadores del Ourense celebran el gol de Martín Ochoa Ourense CF

Más caras que cruces en el fin de semana de los cedidos blanquiazules, con protagonismo destacado para Adrián Guerrero y Martín Ochoa, que lideraron el triunfo del Ourense CF y fueron decisivos en la victoria ante el Mérida. Cuatro victorias, dos derrotas y un empate es el balance de los deportivistas a préstamo, con tres jugadores que no disputaron ni un solo minuto con sus respectivos equipos. Petxarroman, el más destacado, sumó su duodécima jornada sin pisar el césped, y Bouldini vio la goleada de su equipo al Valladolid desde el banquillo.

Luis Chacón (Cultural Leonesa). Duelo directo por la salvación en el Reino de León, otra titularidad más para el de Pontedeume y otros 90 minutos completados a las órdenes de Ziganda. Chacón salió de inicio en el empate sin goles ante el Zaragoza y un penalti fallado por Rubén Sobrino en el minuto 36 privó de la victoria a los locales. El mediapunta tuvo en sus botas algunas de las mejores ocasiones de su equipo, pero no logró batir a Andrada. De esa manera, la Cultural suma su novena jornada consecutiva sin ganar, cae hasta el vigésimo puesto de la tabla y se coloca a tres puntos de la salvación.

Bouldini (Granada). El Granada goleó al Valladolid (5-1) en uno de los partidos más destacados de la jornada, pero el delantero marroquí no saltó al terreno de juego. Bouldini solamente ha disputado once minutos en las últimas cuatro citas ligueras del conjunto granadino, que fueron los que jugó frente al Leganés el pasado fin de semana.

Cae el decimotercer técnico esta temporada en Segunda: el Valladolid destituye a Tevenet Más información

Petxarroman (Andorra). El lateral vasco continúa sin entrar en los planes de Carles Manso y sumó su duodécima jornada sin vestirse de corto. El Andorra cayó ante el Almería (3-2) en un partido muy igualado, en el que incluso consiguió ponerse por delante en el marcador, pero Lauti falló un penalti y Leo Baptistao le dio los tres puntos a su equipo en el minuto 83 para dejar al equipo del Principado a un punto del descenso.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). El equipo ferrolano firmó un importantísimo triunfo en casa del líder (0-1) y tumbó al Tenerife al filo del descuento para volver a la senda de la victoria. El centrocampista coruñés, que perdió la titularidad en el duelo ante el Lugo, vio el partido desde el banquillo y no saltó al terreno de juego.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). Tras nueve jornadas consecutivas sin conocer la derrota, el Pontevedra cayó por la mínima en casa del Cacereño, rival que lucha por salir de los puestos de descenso a Segunda RFEF, tras un gol en propia puerta de Álvaro Pérez. Diego Gómez fue titular y jugó todo el partido, mientras que Rubén López entró al campo en el 74, apenas tres minutos después del tanto local.

Adrián Guerrero y Martín Ochoa (Ourense CF). Dos de los grandes protagonistas de la jornada de los cedidos blanquiazules son Guerrero y Ochoa, responsables en gran medida de la victoria del conjunto ourensano ante el Mérida. Cumplida la media hora de juego, el extremo fue el encargado de inaugurar el marcador con un golazo, hasta que Raúl Hernández anotó el 2-0 y el partido se fue con tranquilidad local al descanso. Pero duró poco porque el Mérida recortó distancias con tiempo suficiente para darle la vuelta a la situación. Pero en el 68, Martín Ochoa saltó al terreno de juego y apenas tres minutos después sentenció el choque con un tanto en el que le sonrió la suerte. César Moreno disparó y la pelota rebotó en el riojano, colándose en la portería defendida por Csenterics. El Ourense continúa fuera de los puestos de descenso, aunque solamente les separa un punto del peligro.

Guerrero contra todos y gana Guerrero: golazo del canterano para abrir el triunfo del Ourense CF Más información

Kevin Sánchez (Cartagena). El delantero burgalés fue suplente, pero entró al campo poco después de cumplirse la primera media hora en sustitución de Benito Ramírez y ya con el 1-1 en el marcador. Kevin vio la amarilla segundos antes de que el árbitro señalara el descanso y el Cartagena se llevó los tres puntos ante el Mérida, último clasificado, gracias a un tanto de Chiki que les sirvió para reencontrarse con la victoria cinco jornadas después de la última y para tomar distancia con el descenso.