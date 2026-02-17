Antonio Hidalgo ya busca socio para Riki en el Deportivo

Riki Rodríguez en una jugada del Castellón-Deportivo FERNANDO FERNÁNDEZ

Como ya hiciera antes con Álvaro Ferllo y Altimira, Antonio Hidalgo ha ido completamente de frente con el fichaje de Riki Rodríguez. El técnico catalán tenía claro lo que el Deportivo debía hacer en el mercado de invierno, tanto él como la dirección deportiva querían al mediocentro, y apenas le dio una semana de aclimatación para entregarle las llaves de la sala de máquinas. El asturiano tuvo sus primeros minutos ante el Albacete a los pocos días de poner un pie en A Coruña y en Castellón se estrenó como titular. La idea del entrenador era que jugara el partido completo, así lo reconoció en rueda de prensa. Y si no lo hizo fue porque el propio futbolista levantó la mano para pedir el cambio en el minuto 80 al verse ya demasiado fatigado después de haber sumado apenas media hora de juego en las últimas semanas antes de su salida del Belmonte.

Clara declaración de intenciones del preparador deportivista, que apunta a entregarse a los brazos de su nuevo centrocampista para tratar de encontrar una fórmula que le permita al Dépor mejorar su continuidad con la pelota, sin perder el equilibrio al que el técnico hace alusión siempre que puede. El centro del campo ha sido un quebradero de cabeza para Hidalgo desde el principio de temporada. O, mejor dicho, desde que los candidatos a llevar la manija del equipo se han ido cayendo por el camino. El fichaje de Riki resuelve algunas incógnitas, pero desde luego no responde a todas las preguntas para la medular blanquiazul. La primera de ellas, quién debe ser el acompañante del último refuerzo deportivista.

El primer aspirante a hacerse con el puesto fue José Ángel. Hidalgo ha elegido al sevillano como ancla para el equipo ante la misteriosa dimisión de José Gragera, el otro perfil de mediocentro posicional en la plantilla, que llegaba para ser uno de los fichajes más importantes del proyecto y lleva desaparecido desde que arrancó 2026. Jurado había regresado a buen nivel después de la lesión, pero en los últimos encuentros ha dado un bajón de rendimiento y le cuesta mucho imponerse en contextos de partido como el del pasado domingo en Castalia, en los que el Dépor no es capaz de dominar y el ritmo del encuentro se eleva. Pero la realidad es que, sin Gragera, no hay otro pivote en la plantilla que encaje en el molde de José Ángel para establecer esa primera relación de 6 y 8 con Riki.

Por orden de participación reciente, el siguiente en la línea sucesoria sería Diego Villares. Desde sus molestias físicas de hace unas semanas, el de Vilalba, discutible hasta entonces, ha ido perdiendo peso en el equipo poco a poco. Su perfil es más similar al del asturiano en lo que se refiere a centrocampistas más dinámicos que tienen capacidad para abarcar más campo, pero lo que puede ofrecer cubriendo metros con las piernas, probablemente se pierda a la hora de desplazar la pelota en ese tan importante primer pase que ofrece José Ángel. La pareja Villares-Riki le daría al equipo un salto a nivel de energía en el centro del campo, pero también le exigiría al técnico un trabajo específico para definir de forma clara las funciones de cada pieza.

La otra alternativa, la menos explorada por Hidalgo, es la de Charlie Patiño. El inglés ha sido titular en cuatro partidos esta temporada y desde el cuerpo técnico y la dirección deportiva siempre se le ha alternado la etiqueta entre 6 y 8. En los partidos en los que más cómodo se le ha visto es como mediocentro posicional, más retrasado y con la posibilidad de ver el fútbol de cara. La llegada de Riki le da la oportunidad de establecer una nueva relación con otro centrocampista diferente a los que ya había y con los que el técnico no le ha encontrado encaje de forma consistente. Y si hay alguna opción de probar la mezcla de inicio, será en Riazor.

¿Qué Riki quieres?

Tan importante como resolver esa primera incógnita del acompañante de Riki, será también responder a la cuestión de qué se quiere que sea el exjugador del Albacete. En realidad, no se puede responder a una pregunta sin la otra. El asturiano es ese centrocampista híbrido que puede jugar en la base o actuar como mediocentro de más recorrido. La primera opción quizá suponga encorsetarlo demasiado y no aprovechar todas las cualidades, por lo que si el elegido es Villares habría que explorar la opción de que fuera el capitán el que se estableciera como ancla para dejar más libertad al recién llegado. Un rol en el que el ‘8’ ya ha actuado en más ocasiones, pero que tampoco es en el que más luce.

Lo que sí parece claro, y empezó a ser evidente como una de las cosas positivas que dejó el partido de Castellón, es que el Dépor debe poner la primera piedra de su próximo gran salto desde esa sociedad que pueden formar Riki y Mario Soriano. Ayudar al madrileño con otro punto focal en la generación de juego permitirá no solo una liberación para el ‘21’, sino que le permitirá al equipo tener una circulación de balón más fluida para dejar de ser tan previsible en la salida de balón y en el ataque posicional.