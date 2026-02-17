A Loureiro empieza a sentarle bien el traje de central zurdo

Miguel Loureiro encara a varios jugadores del Castellón FERNANDO FERNÁNDEZ

Pocos futbolistas están teniendo que asumir más retos que Miguel Loureiro esta temporada en el Deportivo. El jugador de Cerceda llegó en verano como una de las peticiones expresas de Antonio Hidalgo tras su buena sinergia en el Huesca y con la responsabilidad añadida de ser profeta en su tierra. No le tembló el pulso en ningún momento, asumiendo, además, que aun sin brazalete debía convertirse en uno de los líderes del vestuario.

Eso en cuanto a los intangibles que establecen el punto de partida. Porque cuando el balón echó a rodar, Loureiro ha tenido que ir amoldándose a las necesidades de un equipo cuya reconstrucción de la defensa fue uno de los puntos focales en verano. Salió regular. Y si no ha salido peor es precisamente por el desempeño de un futbolista que, entre sus mayores virtudes, exhibe la de estar siempre donde y cuando se le requiere.

Empezó como lateral derecho, su posición, por la lesión de Ximo Navarro. En cuanto regresó el andaluz, se acomodó a zonas más interiores para dar empaque al eje de la defensa, tanto si se trataba de una línea de tres centrales como de dos. El último giro tuvo lugar con el inicio de 2026, cuando Hidalgo perdió definitivamente su confianza en Dani Barcia, único central zurdo de la plantilla, y recurrió a Loureiro para ocupar esa demarcación cambiándolo de perfil.

De esta forma, desde el primer encuentro del año ante el Cádiz y con la única excepción de la visita a la UD Las Palmas, en la que no estuvo por sanción, el defensor ha ido completando un proceso de adaptación a un escenario en el que no se le ha visto siempre cómodo. Ni con la pelota, donde los rivales lo desafían constantemente para salir con su pierna menos buena, ni tampoco sin ella, donde se le ha visto más conservador en la toma de decisiones y sin la misma determinación que cuando se enfrentaba a las mismas situaciones en su perfil natural.

Inflexión

El Dépor perdió en Castellón, pero a medio plazo quizá haya ganado algo que puede ser decisivo en el devenir de la competición. Porque Castalia asistió al primer gran encuentro de Loureiro en el perfil izquierdo. El cercedense sostuvo el sistema defensivo blanquiazul ante uno de los mejores ataques de la categoría y comenzó también a ofrecer soluciones con la pelota cada vez que el rival le invitaba a ello, tanto con desplazamientos largos, como también con conducciones verticales que le permitían al equipo salir de la cueva.

Después de los numerosos cambios en toda la línea defensiva, el asentamiento de Noubi en la derecha y el crecimiento de Loureiro en el perfil zurdo invitan a pensar que esta será la pareja de centrales con la que Hidalgo decida jugarse los cuartos cuando llegue el momento decisivo.