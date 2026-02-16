Pablo Hernández: "Anímicamente significa mucho ganar a este Deportivo"

Pablo Hernández, entrenador del Castellón, durante un encuentro de esta temporada LaLiga Hypermotion

El Castellón tumbó al Deportivo (2-0) y se sitúa como líder de Segunda División. El técnico orellut, Pablo Hernández, valora los tres puntos como muy valiosos para el estado anímico y reconoce al Deportivo el hecho de haber sido un equipo que ha minimizado mucho el volumen ofensivo de su equipo.

Valoración. “Sabíamos de la dificultad y la importancia. Vale tres puntos, pero anímicamente significa mucho para nosotros ganar ante un Deportivo que para mí es uno de los mejores, si no el mejor. Estamos acostumbrados a generar más volumen de ocasiones, pero teníamos un gran rival en frente. También hemos minimizado mucho sus opciones. Da gusto como entrenador ver a estos chicos”.

Confianza para las próximas citas. "Nos viene muy bien para seguir confiando y creyendo en lo que hacemos. Esto ha sido ante un rival de mucha entidad. Un grandísimo equipo como es el Deportivo".

Suero de inicio. “Nos da mucho balón en campo contrario y juego entre líneas. El Dépor es agresivo en eso y sabíamos que con él, si querían ser atrevidos y saltar arriba, íbamos a encontrarle a las espaldas“.

Remontada en Liga. “Es una recompensa al trabajo. Un premio a hacer las cosas bien. Una familia en la que todos suman y son importantes. El verte primero es un premio. Hay que seguir en esta línea. Insistir y trabajar con los pies en el suelo. Sin sacar pecho. Haciendo lo que hacemos, los rivales tienen que hacer muchas cosas bien para ganarnos“.

La fiesta de Castalia. “Me emociona ver a la gente así. Ha habido momentos en los que me he emocionado. La gente está y cree en el equipo. Es síntoma de que el equipo se deja la vida en el equipo y la gente lo devuelve con ese apoyo. Que sigan así porque los vamos a necesitar y esto es cosa de todos".