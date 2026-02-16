Las tres claves de Noé López del Castellón-Dépor

Mella conduce el balón durante el partido contra el Castellón Fernando Fernández

Nuestro analista, el entrenador Noé López, analiza la derrota del Dépor en Castalia (2-0).

Gol tempranero de Camara

El jugador guineano adelantó en el minuto 10 al Castellón con un buen zurdazo desde fuera del área, ante la pasividad defensiva del Dépor. Un tanto encajado muy pronto, que condicionó el partido y hace justicia ante la superioridad local tras todo lo visto en la primera parte.

Un Dépor muy incómodo

Como en la ida el Castellón anuló la elaboración de juego del Dépor con una presión muy alta y asfixiante. Al no encontrar Riki la conexión con Soriano se optó mucho por balones largos a ‘Zaka’. No es la elección ideal de delantero en la plantilla para dar continuidad en esas situaciones.

El Castellón, justo vencedorAunque el Dépor parecía ligeramente mejor en el inicio de la segunda, con una presión no tan intensa de los locales y una gran ocasión de Soriano, los orelluts seguían haciendo daño con transiciones rápidas. El segundo gol sentencia a un Dépor de pobre rendimiento y de cambios tardíos.